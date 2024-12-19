喚醒情緒健康《好在有朋友》慈善音樂會

新聞提供者香港情緒健康學會
19 12月, 2024, 12:51 CST
香港2024年12月19日 /美通社/ -- 由香港情緒健康學會主辦的《好在有朋友》慈善音樂會，將於2025年4月9日至11日在香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院舉行，旨在提升公眾對情緒健康的關注。音樂會由資深傳媒人周國豐擔任導演兼talk show主持，HiFi天后黃翠珊演唱，以傳遞情緒健康的正面理念和樂觀態度。
為進一步推廣情緒健康的關注，香港情緒健康學會舉行《好在有朋友》慈善音樂會記者招待會。活動中，周國豐與黃翠珊深入探討音樂會的目的和籌備過程，翁嘉穗則分享了她面對情緒困擾的真實經歷。
周國豐在過去二十多年中，見證了許多朋友因情緒而遭受困擾，甚至有人選擇輕生。他表示：「我常常問自己，是否有情緒問題卻不自知？幸好，我沒有放大這份憂慮，並經常提醒朋友，若懷疑自己有情緒問題，應及時與他人分享，必要時更要尋求專業意見。」他強調，情緒病已經非常普遍，我們有時候會選擇逃避，而不去正視問題。這也是他參與此次慈善音樂會的原因之一，希望藉此機會鼓勵身邊的人，讓他們知道「總有朋友在你身邊，You've Got a Friend！」
黃翠珊作為執業會計師、太太和母親，面對著多重身份的壓力與挑戰。她分享道：「開心時聽音樂，不開心時也聽音樂，唱歌能舒緩心情。透過這次演唱會，我希望用自己的音樂來療癒大家的情緒健康，幫助受情緒困擾的朋友釋放壓力，找到更美好的未來。It's okay not to be okay！」
《好在有朋友》慈善音樂會門票自今日起在 Cityline 公開發售，票價分別為$980、$680、$480和$280。網上購票：www.cityline.com，購票熱線：（852）2111 5333。
YouTube 連結:
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SOURCE 香港情緒健康學會
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