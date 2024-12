喚醒情緒健康《好在有朋友》慈善音樂會

周國豐在過去二十多年中,見證了許多朋友因情緒而遭受困擾,甚至有人選擇輕生。他表示:「我常常問自己,是否有情緒問題卻不自知?幸好,我沒有放大這份憂慮,並經常提醒朋友,若懷疑自己有情緒問題,應及時與他人分享,必要時更要尋求專業意見。」他強調,情緒病已經非常普遍,我們有時候會選擇逃避,而不去正視問題。這也是他參與此次慈善音樂會的原因之一,希望藉此機會鼓勵身邊的人,讓他們知道「總有朋友在你身邊,You've Got a Friend!」

黃翠珊作為執業會計師、太太和母親,面對著多重身份的壓力與挑戰。她分享道:「開心時聽音樂,不開心時也聽音樂,唱歌能舒緩心情。透過這次演唱會,我希望用自己的音樂來療癒大家的情緒健康,幫助受情緒困擾的朋友釋放壓力,找到更美好的未來。It's okay not to be okay!」

《好在有朋友》慈善音樂會門票自今日起在 Cityline 公開發售,票價分別為$980、$680、$480和$280。網上購票:www.cityline.com,購票熱線:(852)2111 5333。

YouTube 連結:

https://www.youtube.com/watch?v=lDv3lb4j0FY

下載圖片:

https://www.dropbox.com/scl/fo/24tbpdtyeff8wgqrc0gz2/AHVx38q82O2VnK0rjwKOfEk?rlkey=ua618pi6ljvix8hikwqxuj2tb&st=b8x1ppc5&dl=0

SOURCE 香港情緒健康學會