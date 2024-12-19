喚醒情緒健康《好在有朋友》慈善音樂會

香港2024年12月19日 /美通社/ -- 由香港情緒健康學會主辦的《好在有朋友》慈善音樂會，將於2025年4月9日至11日在香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院舉行，旨在提升公眾對情緒健康的關注。音樂會由資深傳媒人周國豐擔任導演兼talk show主持，HiFi天后黃翠珊演唱，以傳遞情緒健康的正面理念和樂觀態度。

為進一步推廣情緒健康的關注，香港情緒健康學會舉行《好在有朋友》慈善音樂會記者招待會。活動中，周國豐與黃翠珊深入探討音樂會的目的和籌備過程，翁嘉穗則分享了她面對情緒困擾的真實經歷。