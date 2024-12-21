中國太保：深耕大區域戰略，推動灣區互聯互通

上海2024年12月21日 /美通社/ -- 2024年12月，中國太保迎來H股上市15周年。

為積極貫徹落實國家重大區域戰略， 2021年，中國太保將大灣區定位為中國太保的「創新引領新高地」，過去三年持續縱深融入大灣區建設，將大灣區各個領域取得的優秀經驗向各地擴面，致力於把大灣區建成公司高質量發展的新增長極。

隨著粵港澳大灣區建設縱深發展，「險資入粵」規模不斷攀升，中國太保「六個一」項目取得階段性收官。中國太保灣區總部大樓落地廣州、中國太保養老社區成功摘得廣州天河地塊、綠碳科技基金簽署合作意向協議、科創中心賦能灣區科技發展、產品服務包取得多項創新成果、中國太保壽險香港公司成立後跨境聯動不斷增強。

一張保單保三地，助力企業國際化發展。

中國太保產險廣東分公司積極推進「澳車北上」和「港車北上」，對進入內地行駛的港澳車輛實施「等效先認」政策，努力實現一張保單保三地。目前，中國太保產險廣東分公司港澳車北上項目的合作公司共有九家，已為約 16000個港澳車主提供跨境車輛保險服務（含內地投保以及港澳投保客戶）。

隨著國內貿易結構持續優化、國際化水平不斷提高，跨境電商、國際運輸、國際旅遊、國際信息處理和傳播等業務需求旺盛。這樣的大背景和環境下，跨境綜合保險體系也就開始走進大眾視野。例如關稅保函、出口信用保險、跨境電商保險、跨境物流保險、跨境旅遊保險、賣家責任險等產品。借助「 2024全球跨境電商年會（珠海-橫琴）」在粵舉辦的契機，攜手與珠海市政府共同構建跨境綜合保險體系，為中國企業「走出去」提供保險「一站式」服務，助力企業國際化發展。

截至目前，中國太保產險廣東分公司主動與省內 7個直屬海關合作，累計為119個企業提供擔保額度超77億元的關稅保函業務，大幅降低企業通關成本，提高通關效率。通過貿易信用保險累計為729家企業共計278億元的應收賬款提供保險保障，服務雙循環新發展格局。

守護人民健康生活，推進大灣區跨境養老

近年來，越來越多的港澳長者選擇到廣州、深圳、中山、珠海等大灣區內地城市享受退休生活，受傳統文化習俗的影響，對養老計劃也更具前瞻性和意願，跨境養老正逐漸成為一種新趋勢。

在推進大灣區跨境養老的過程中，太平洋健康險廣東分公司通過中國太保「智相守」終身護理保險，提供個性化的服務方案，包括養老金儲備、終身護理保障、阿爾茨海默病風險篩查等一攬子養老服務解決方案，為港澳北上養老提供更多的選擇和保障。同時，太平洋健康險還與粵港澳大灣區內 137多家知名醫療機構建立醫療直付醫療合作，為頻繁往返粵港兩地的居民提供便捷的直付服務。

SOURCE 中國太平洋保險（集團）股份有限公司