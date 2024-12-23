中國太保壽險：深融大灣區，為客戶提供一站式綜合服務

上海2024年12月23日 /美通社/ -- 2024年12月，中國太保迎來H股上市15周年。

自《粵港澳大灣區發展規劃綱要》印發實施以來，粵港澳三地勠力同心，全力推動粵港澳大灣區路相通、城相融、心相連。為了進一步服務好灣區的建設與發展，中國太保旗下中國太保壽險秉承「以客戶為中心」的經營理念，多措並舉為灣區客戶提供更優質的保險保障，用心用情提供「責任、智慧、溫度」的「太保服務」，為建設美好灣區貢獻太保力量。

響應「北上養老」，為客戶帶來「太保家園禮遇」

開業兩年多的中國太保壽險香港子公司致力為客戶提供最佳的財富管理、健康和養老解決方案，積極響應香港特區政府鼓勵港人「北上養老」的舉措，透過「太保尊尚會」客戶俱樂部，為符合資格會員客戶帶來「太保家園禮遇」，讓他們及其直系親屬可以申請入住已開放及提供服務的太保家園養老社區，實現「一張保單，三代養老」。

2024年10月，中國太保壽險香港實現了香港保單收益直付所有太保家園養老社區，客戶只需填妥「保單利益提取及轉付授權申請表」，便可將保單權益直接用於支付太保家園養老社區的相關養老費用如房屋使用年費等，大大減少了客戶跨境付款換匯的繁瑣程序，全面助力港人在內地養老，從而緩解在人口持續老化下香港政府承受的財政壓力。

科技賦能，上線港澳台、外籍客戶新技術回訪系統

為解決一直困擾灣區的港澳台、外籍客戶回訪問題，2024年9月，中國太保壽險深圳分公司上線試點港澳台、外籍客戶新技術回訪系統，支持對持有港澳台通行證及外國人永久居留證的客戶進行人臉識別核驗身份，有效彌補了原新技術回訪僅支持大陸18位身份證號核身的空白。10月，該技術上線試點後成功完成生產驗證，順暢快捷的使用體驗得到客戶及業務團隊高度肯定。

新技術回訪系統引入港澳台、外籍客戶證件OCR識別、人臉識別等技術，拓寬了回執簽收、函件處理等系列線上電子化服務覆蓋人群。該功能簡化了港澳台和外國永久居留人員的新契約回訪流程，提升了新契約回訪服務的準確性和便捷性，為港澳台胞和外國友人提供一種高效、安全的身份驗證方式，讓客戶更加便利地享受到平等普惠安全的金融保險服務。

聚焦四大維度，提供一站式綜合解決方案

為了進一步融入灣區建設，中國太保壽險廣東分公司「家傳」家族辦公室以財富管理為起點，圍繞高淨值客戶「家庭、企業、個人、生命」四大立體維度需求，系統性配置資源，幫助高淨值客戶增長人生維度，拓展人生可能，提供一站式綜合性解決方案。

當前，中國太保已完成「金三角」體系構建，提出「健康、養老、財富」三大價值主張，在健康管理領域，圍繞客戶全生命周期，提供太保藍本、細胞凍存、細胞焕新等健康管理服務；在養老板塊，推出太保家園高品質養老服務品牌和居家養老服務，目前太保家園已在全國布局13城15園，已有9個社區開業；在財富管理方面，推出保險金信託服務及家族辦公室，幫助高淨值客戶實現家族的財富保值增值及代際傳承，開啟太保財富管理時代。

中國太保壽險將持續深耕粵港澳大灣區，秉持以客戶服務為中心的理念，一方面借助集團核心戰略資源，深化產品服務融合，另一方面整合外部資源，與法律、信託、教育、高校、健康管理等專業機構合作，全力滿足客戶個性化需求，全方位守護人民的美好生活。

SOURCE 中國太平洋保險（集團）股份有限公司