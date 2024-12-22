中國太保產險：持續創新，加速助力大灣區高質量發展

上海2024年12月22日 /美通社/ -- 2024年12月，中國太保迎來H股上市15周年。

國家「十四五」規劃和2035年遠景目標為保險業發展指明的方向，中國太保積極融入「雙循環」新發展格局，主動融入國家區域重大戰略，在穩步推進國際化戰略落地實施方面佈局，粵港澳大灣區正是其發展的重要陣地。

2021年，中國太保制定了《中國太保粵港澳大灣區建設專項工作三年行動方案（2021-2023）》，將大灣區定位為中國太保的「創新引領新高地」，致力於把大灣區建成公司高質量發展的新增長極。

為了更好地助力大灣區高質量發展，中國太保持續創新，進一步盤活資源，調動灣區機構主觀能動性，全方位助力大灣區在國家建設中的橋頭堡作用。

加強合作，攜手創新提升客戶體驗

中國太保產險深圳分公司緊跟「香港2030+」遠景規劃發展趨勢，在政府加大基建設施投資力度的機遇下，與中國太保產險香港公司加強本地重點中資業務合作，香港公司拓展本地業務機會，提供承保能力支持，提高香港公司在灣區發展的影響力；中國太保產險深圳分公司香港本地中資客戶涉及本地出單需求，由香港公司在前端提供出單、理賠和保費結算等一系列服務支持；借助香港公司作為國際業務的重要窗口，中國太保產險深圳分公司整合香港公司自身的再保合作渠道資源，提高再保能力，瞭解再保市場發展情況，雙方在再保層面建立緊密合作關係。

中國太保產險將借助香港國際金融地位，借助海外本地市場的新產品領域開發，進一步突破創新產品領域的海外業務發展，如本地電商和海外汽車延保項目；將與當地保險公司探討溝通如何共同開發合作國內優勢產品引入本地市場，攜手拓展新領域產品多方位合作，包括電商等平台業務的跨境數據和資金結算等環節的合作；中國太保產險深圳分公司還將與香港公司加強資源共享與出單網絡合作建設，香港公司將在「一帶一路」項目上為整體流程服務提升服務效率和客戶體驗。

構建跨境綜合保險體系，助力企業國際化發展

隨著國內貿易結構持續優化、國際化水平不斷提高，跨境電商、國際運輸、國際旅遊、國際信息處理和傳播等業務需求旺盛。這樣的大背景和環境下，跨境綜合保險體系也就開始走進大眾視野。比如關稅保函、出口信用保險、跨境電商保險、跨境物流保險、跨境旅遊保險、賣家責任險等產品。借助「2024全球跨境電商年會（珠海-橫琴）」在粵舉辦的契機，中國太保產險廣東分公司攜手與珠海市政府共同構建跨境綜合保險體系，為中國企業「走出去」提供保險「一站式」服務，助力企業國際化發展。

截至目前，中國太保產險廣東分公司主動與省內7個直屬海關合作，累計為119個企業提供担保額度超77億元的關稅保函業務，大幅降低企業通關成本，提高通關效率。通過貿易信用保險累計為729家企業共計278億元的應收賬款提供保險保障，服務雙循環新發展格局。

SOURCE 中國太平洋保險（集團）股份有限公司