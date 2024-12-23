新報告：什麼在東方上升，在西方下降？領導的野心

工作對「全球南部」國家的專業人士而言，比西方國家的同行更為重要。

中國和印度的專業人士也更重視工作更長時間，大部分願意每星期工作超過 40 小時。

西方人缺乏領導野心，只有 42% 的受訪者表示願意領導或建立企業。在全球南方，65% 的人有這抱負。

全球高層人才搜尋與領導力顧問公司 Amrop，在巴西、中國、法國、德國、印度、波蘭、英國和美國調查了 8,000 人對工作意義的看法。

布魯塞爾2024年12月23日 /美通社/ -- 全球領先的高管搜尋與領導力諮詢公司 Amrop 的一項最新全球研究顯示，西方國家的專業人士與 「全球南部 」的同行相比，抱負相對較小，對工作也不那麼感興趣。

「印度、巴西和中國的動力和野心，與老化的西方社會形成鮮明對比。由於西方國家也面臨著資格專業人士的短缺，勞動人口的野心，成為增長、經濟成功和保護財富的決定因素，」Amrop 全球主席 Annika Farin 表示：「持份者應鼓勵創業，並培養員工對專業和個人成長的興趣。」

值得注意的是，92% 的印度人和 87% 的巴西人表示喜歡工作，而在德國 (71%)、美國 (69%) 和英國 (68%) 以及其他歐洲國家，這比例相對較低。 受訪者的職業優先順序方式出現顯著差異：有 84% 的印度人認為，成功的職業生涯對於美好生活至關重要，中國人和巴西人的同意比例也很高，分別佔 71% 和 70%。相反地，只有 43% 的德國人、40% 的法國人和 37% 的波蘭人有相同的觀點。在美國和英國等其他西方國家超過一半的受訪者認為，自己的職業生涯對美好生活至關重要。

印度以令人印象深刻的工作道德和工作與生活的平衡領先群倫

然而，西方國家也出現了不同的工作道德，美國 70% 的人優先考慮努力工作，與法國的 35% 相同信念的對比顯著。在這種情況下，印度以 75% 的領先地位，超過巴西 (55%) 和中國 (63%)。中國的專業人士也更傾向於職業，而不是私人生活。工作時間表明差異：中國和印度分別有 46% 和 42% 的人願意工作超過 40 小時，而英國、德國和法國則分別有 29% 和 27% 的人願意工作超過 40 小時，只有 16% 的人願意工作超過 40 小時。與此同時，73% 的印度人和 59% 的中國人認為他們在工作與生活之間取得了健康的平衡，相比之下，法國和德國的比例分別為 45% 和 49%。

「這個觀察相當有趣。減少工作時間，並不一定改善人對工作與生活平衡的感覺。如果存在任何聯繫，似乎是相反的：願意工作更長時間的專業人士，似乎也有更大的工作與生活平衡感。特別是在歐洲，我們需要跟進研究來找出這些情緒來源，因此我們知道如何重新激發對工作的熱情，」Farin 表示。

缺乏領導志向擴展至政治

調查的進一步結果顯示，全球南方國家對領導角色和創業企業的抱負更高。值得注意的是，76% 的印度人表示希望經營或管理一家公司，其次是 66% 的巴西人和 54% 的中國人。相較之下，英國 (52%)、美國 (49%)、法國 (37%) 和德國 (36%) 則在這些願望上落後。全球缺乏領導野心的情況也延伸至政治領域，大多數國家的受訪者都認為，政治是最不待見的職業。受訪者中只有 19% 表示有積極影響的動機，51% 則以金融穩定為優先，39% 則以特定生活方式為目標。

考慮到這些結果，Farin 強調進一步的關注：「在調查不同國家至少具有學士學位的人士時，我們的結果引發了一個關鍵問題：如果大多數專業人士缺乏高層領導的野心，誰將塑造經濟和社會的未來？我們的社會依靠人、人的專業知識和動機。我們是否正在接近一個未來，我們不僅質疑企業領導能力，也質疑國家領導力？」

有關本調查

一項線上調查，從 8,000 名參與者收集了見解，來自以下每個國家的 1,000 名受訪者：巴西、中國、法國、德國、印度、波蘭、美國和英國。

調查旨在提高這些不同國家的代表性，捕捉 20 至 60 歲的個人觀點（Z 世代：20 至 26 歲，年輕千禧世代：27 至 34 歲，舊千禧世代：35 至 42 歲，X 世代：43 至 60 歲），全部擁有至少學士學位。在適用情況下，報告結果代表前兩組答案（非常同意/同意）。

Amrop 簡介

Amrop 是一間全球領導力諮詢公司，提供獵頭、董事會及領導力諮詢服務。我們致力於為世界各地不斷變化、充滿活力的企業提供諮詢服務，幫助他們尋訪並塑造下一位領導者，能夠在全球不同市場進行跨國工作。Amrop 成立於 1977 年，在亞洲、EMEA 和美洲經營業務，遍佈 57 個國家的 69 個辦事處。

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SOURCE Amrop