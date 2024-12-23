鉑爾曼峴港海灘度假酒店揭幕全新翻修大宴會廳

寬敞的門廳，自然光線充足，且與戶外花園無縫融合，是活動前舉辦雞尾酒會的理想場所。憑借這些升級設施和十多年來一直提供卓越服務的專業團隊，宴會廳可承辦容納最多400人的活動。

鉑爾曼峴港海灘度假酒店的管理層借此機會重申了其作為峴港頂尖MICE活動舉辦地的使命。酒店總經理Andrew Kim先生表示：「多年來，我們有幸接待了來自世界各地的數百萬賓客，為他們提供了卓越的住宿體驗和難忘的度假回憶。多年來的成功讓我們認識到，必須提升服務品質，矢志追求卓越。此次翻新正是我們致力於提供頂級服務的體現。憑借升級設施，我們有望為峴港MICE活動樹立全新標桿。」

酒店坐落於被譽為世界最美海灘之一的美溪海灘(My Khe Beach)，且已成為會議與團體度假的理想場所。此次翻新進一步鞏固了鉑爾曼峴港海灘度假酒店作為高端會議與活動首選目的地的地位。

如需瞭解該度假酒店MICE功能空間的更多信息，請訪問：www.pullman-danang.com/meetings-events/

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SOURCE Pullman Danang Beach Resort