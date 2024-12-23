鉑爾曼峴港海灘度假酒店揭幕全新翻修大宴會廳

新聞提供者Pullman Danang Beach Resort
23 12月, 2024, 09:17 CST
越南峴港2024年12月20日 /美通社/ -- 鉑爾曼峴港海灘度假酒店(Pullman Danang Beach Resort)欣然宣佈，其全新翻修的大宴會廳及MICE（會議、獎勵旅遊、大會/展覽）設施已隆重亮相，標誌著這家位於峴港市中心的酒店翻開了活力四射的新篇章。此項翻新工程耗資數百萬美元，其設計靈感源自越南熱帶花卉，以驚艷新貌重塑了MICE活動空間，並融合了現代優雅元素，提升了該酒店作為頂級活動場所的地位。
室內場地升級後面積近800平方米，包含一個可分隔為三個多功能廳的大宴會廳和一個會議室，均配備尖端音響與燈光技術。優雅的米色裝飾、拱形天花板和1600萬種色彩的可定制隱藏燈光，共同營造出高雅的氛圍。先進的投影儀則帶來了高清視效，為活動增色添彩。
寬敞的門廳，自然光線充足，且與戶外花園無縫融合，是活動前舉辦雞尾酒會的理想場所。憑借這些升級設施和十多年來一直提供卓越服務的專業團隊，宴會廳可承辦容納最多400人的活動。
鉑爾曼峴港海灘度假酒店的管理層借此機會重申了其作為峴港頂尖MICE活動舉辦地的使命。酒店總經理Andrew Kim先生表示：「多年來，我們有幸接待了來自世界各地的數百萬賓客，為他們提供了卓越的住宿體驗和難忘的度假回憶。多年來的成功讓我們認識到，必須提升服務品質，矢志追求卓越。此次翻新正是我們致力於提供頂級服務的體現。憑借升級設施，我們有望為峴港MICE活動樹立全新標桿。」
酒店坐落於被譽為世界最美海灘之一的美溪海灘(My Khe Beach)，且已成為會議與團體度假的理想場所。此次翻新進一步鞏固了鉑爾曼峴港海灘度假酒店作為高端會議與活動首選目的地的地位。
如需瞭解該度假酒店MICE功能空間的更多信息，請訪問：www.pullman-danang.com/meetings-events/
SOURCE Pullman Danang Beach Resort
分享這篇文章