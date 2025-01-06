新港人才服務協會攜手投資推廣署成功舉辦「香港餐飲行業投資交流會」

抓住香港投資機遇 引領餐飲行業未來

香港2025年1月6日 /美通社/ -- 新港人才服務協會今日在香港生產力局成功舉辦了備受矚目的「香港餐飲行業投資交流會」。本次活動由新港人才服務協會主辦，投資推廣署為策略合作夥伴，香港優才及專才協會、香港科技青年聯合會為協辦單位，得到了包括香港西龍飲食集團，十二味餐飲集團等多家餐飲集團的大力支持，彙集了來自餐飲行業的企業家、投資者及地產，法律，會計，金融，科技，牌照、支付領域的專家，共同分享了內地餐飲業出海到香港的深刻見解和成功案例。交流會聚焦於香港作為國際金融中心和貿易樞紐的角色，在促進內地餐飲企業「走出去」戰略中有重要地位，以及如何利用香港的獨特優勢進一步拓展國際市場。

交流會上，新港人才服務協會強調了香港在連接內地與國際市場方面的獨特優勢，包括其政府的大力支持、良好的營商環境、規範的市場規則、成熟的法律體系、國際化的商業氛圍和完善的專業服務。投資推廣署的兩位代表分別詳細介紹了香港政府為支持企業來港投資而提供的各項政策和資源，包括企業資助計劃、市場准入咨詢和國際合作機會，以及餐飲行業在香港的投資機遇及政策支持。

此外，交流會的論壇環節就餐飲出海的實際需求和注意事項，提供了來自不同專業領域角度的建議，為餐飲企業出海到香港提供全方位的專業資訊。同時也就餐飲行業如何利用科技提升效率融合當下最熱門的技術探討了餐飲企業運營效率提升的方法。

「香港餐飲行業投資交流會」的成功舉行，不僅為餐飲企業的出海指明了方向和道路，也為餐飲行業的國際化發展提供了可持續發展的交流平台，還為新來港的各類人才提供了新的投資方向和機遇，更為香港作為內地餐飲企業出海跳板的角色增添了新的活力。新港人才服務協會和投資推廣署期待與更多餐飲企業及投資人合作，共同開拓全球市場，實現共贏發展。

關於新港人才服務協會： 新港人才服務協會有限公司（New Hong Kong Talent Service Association Limited）成立於香港，是一家致力於促進香港與內地人才及企業交流與合作的服務協會。協會通過舉辦各類論壇、培訓活動和海內外交流團，為企業及人才提供發展和商業合作的解決方案。

聯繫方式： 微信公眾號「新港人才服務協會」

我們期待與更多的企業和人才合作，共同探索人才及企業出海的無限商機與可能。

SOURCE 新港人才服務協會