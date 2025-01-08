熊本觀光推廣活動在台舉辦

接下來的2025年，我們會更加強化推廣活動，希望得到台灣的民眾對熊本縣的關注。

舉辦2025年1月18日、19日 熊本縣觀光推廣活動、「熊本熊粉絲感謝祭in台灣」

熊本縣觀光推廣活動以及「熊本熊粉絲感謝祭in台灣」將於1月18日和19日兩天在台北市中心綠意盎然、充滿藝術氣息的都市綠洲—松山文創園區舉行。來自熊本縣各地區的參展廠商將齊聚一堂，對有興趣前往日本旅遊的台灣民眾展現熊本的魅力。在活動現場，提供日本浴衣體驗、製作迷你榻榻米等文化活動，還能欣賞到熊本城迎賓武將隊及山鹿燈籠舞的演出。會場內還設有伴手禮販賣攤位，美味的熊本果汁、日本清酒、甜點等熊本特產任君選購。另外，在台灣也擁有超人氣的熊本熊部長將登台與大家同樂的活動也會同時上線！透過本次活動，希望能傳達熊本縣尚未為人熟知的各地魅力，並讓有到訪過熊本縣的遊客有新的發現。

活動時間與地點

2025年1月18日（六）、19日（日） 10:00～18:00

台北市松山文創園區4號倉庫 （台北市信義區光復南路133號）

「台北–熊本」航線引進大型客機！客運能力獲得提升，台灣距熊本越來越近

自2024年10月起，星宇航空引進載客量大於原本機型1.5倍的大型客機，客運能力大大提升。目前的台北–熊本航線，台灣中華航空每週有五個班次（週一、週二、週四、週五及週日），星空航空每週有七個班次，兩者合計每週有12班往返台北與熊本兩地。台灣與熊本變得越來越近。

台灣中華航空 台北–熊本航線的航班資訊

飛航日：週一、週二、週四、週五、週日

班機時間：台北14:30→熊本17:40 / 熊本18:40→台北20:15

星宇航空 台北–熊本航線的航班資訊

飛航日：每天

班機時間：台北7:45→熊本10:50 / 熊本12:00→台北13:40

「高雄-熊本」航線停航五年後，即將於2025年2月3日復航！

除此之外，受到新冠肺炎疫情擴散而停航的中華航空高雄-熊本航線，也將於2025年2月3日復航，往返台灣與熊本將更加便利。

台灣中華航空 高雄–熊本航線的航班資訊 (冬季航班)

飛航日：週一、週三、週六

班機時間：高雄7:40→熊本10:55 / 熊本11:55→高雄13:45

展現熊本春夏魅力，彩繪巴士登場

以熊本的觀光景點為設計主題的觀光巴士在2025年2月28日前，將在全台行駛。彩繪巴士的一面是粉紅色的櫻花樹搭配熊本縣春季著名的觀光景點。另一面則是用活潑的藍色呈現流動的河水，展現熊本的夏季。亮眼的彩繪設計，無論是搭乘巴士的人或是看到巴士的人，都會留下深刻的印象。

冬季觀光推薦！熱門熊本觀光資訊

以下是熊本縣冬季的觀光資訊，特別推薦給台灣的遊客做為規劃旅遊的參考。

溫暖身心的「阿蘇内牧溫泉」

阿蘇市是一個擁有豐富優質溫泉的溫泉勝地，而內牧溫泉是一個歷史悠久的百年溫泉，據說夏目漱石、與謝野鐵幹和他的妻子晶子等許多偉大的作家都曾到訪過這裡。

內牧溫泉除了有20家提供源泉溫泉的旅館與飯店之外，還有被稱為「町湯」的公共溫泉，來這裡享受各種溫泉也非常受歡迎。

【相關網站】

https://kumamoto.guide/tw/spots/detail/1789

一年只有10天能看到的美景！濕地的美麗夕陽「御輿來海岸」

宇土市的「御輿來海岸」位於熊本縣的中部，是入選為日本「渚百選」、「日本夕陽百選」的景點。退潮時沙灘上會出現由風和海浪拉出的美麗曲線，照耀在浪漫的夕陽下。不少的攝影師會在1月到4月之間特別為此而來，拍攝這難得的景緻。

【相關網站】

https://kumamoto.guide/tw/spots/detail/12235

照片提供：熊本縣觀光聯盟

SOURCE 日本熊本縣