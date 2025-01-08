以綠色創新賦能礦業：三一發佈非洲最大的光儲柴微電網

上海2025年1月8日 /美通社/ -- 12月29日，三一硅能在國際「太陽能+儲能+柴油」（光儲柴）微電網發電領域取得了重要里程碑，成功啟動了贊比亞瑞達礦山微電網電力項目。該項目被譽為非洲最大的單體混合微電網，專為礦山運營而設計，彰顯了三一對推進非洲地區綠色能源轉型與可持續發展的承諾。

該項目是非洲最大的專為採礦活動設計的微電網項目，包括13 MWp的太陽能光伏發電系統，配套39 MWh的電池儲能系統，以及一台作為備用電源的柴油發電機。這些組成部分協同工作，構成了一個前沿的綜合微電網系統，實現了太陽能、儲能和柴油技術的無縫融合。該項目的主要目標是，確保採礦作業擁有穩定可靠的電力供應，從而實現能源上的自給自足，減少對傳統能源的依賴，並提高能源效率和可持續性。

該項目展現了「三一速度」的典型特徵，從簽署購電協議 (PPA) 到調試成功，僅用了短短四個月的時間。儘管面臨著贊比亞複雜地形、惡劣氣候條件以及基礎設施欠發達所帶來的物流障礙等挑戰，我們的團隊仍表現出了非凡的適應能力和運營效率。

該項目的成功啟動，標誌著三一在非洲具有環境意識的採礦事業中，邁出了關鍵一步。它為非洲的綠色能源發展奠定了堅實的基礎，並強化了我們在全球範圍內推進可持續能源解決方案的堅定承諾。

依托該項目所積累的專長和技術能力，三一現在正以「三一速度」致力於「點亮非洲」。通過積極推動其他綠色能源項目的實施，三一力求引領全球可再生能源的發展趨勢，並為全球能源轉型貢獻中國創新力量。

SOURCE 三一集團