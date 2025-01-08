維亞生物投資孵化公司近期發展動態一覽

香港2025年1月8日 /美通社/ -- 近期，維亞生物參與投資孵化的企業又有新的動態：特科羅、維眸生物、Arthrosi、天境生物、湃隆生物、AceLink研發進展順利；Full Circles發表突破性成果；Antag成功完成融資。

特科羅完成用於治療特應性皮炎的TDM-180935外用軟膏在美國進行的IIa期概念驗證臨床試驗

2025年1月6日，由維亞生物參與投資孵化的、致力於創新藥物研發的臨床階段生物製藥公司——特科羅生物科技（成都）有限公司（簡稱爲「特科羅」）正式宣佈，已順利完成用於特應性皮炎（AD）治療的TDM-180935外用軟膏IIa期臨床試驗（NCT06363461）。

研究結果顯示，TDM-180935外用軟膏具有良好的耐受性和顯著的療效，同時僅表現出極低的系統性暴露，表明該藥物適用於覆蓋大面積皮損的特應性皮炎治療，這一積極結果爲TDM-180935的進一步開發奠定了堅實基礎。

維眸生物非激素滴眼液VVN461治療前葡萄膜炎中國臨床II期研究與治療白內障術後炎症美國臨床II期研究均達到臨床終點

2025年1月3日，由維亞生物參與投資孵化的、專注於眼科治療領域的臨床階段創新藥公司——維眸生物科技（浙江）有限公司（簡稱爲「維眸生物」）宣佈，其非激素滴眼液VVN461治療前葡萄膜炎中國臨床II期研究達到臨床終點。

VVN461爲維眸生物自主研發的First-in-class創新非甾體類抗炎藥滴眼液，在本次臨床中體現出優異的抗炎效果，兩個劑量組與陽性對照1%醋酸潑尼松龍滴眼液相比，在主要療效終點及次要終點上均達到非劣於對照的統計學意義。

此前，2024年12月3日，VVN461在治療白內障術後炎症的美國II期臨床試驗中達到主要及次要終點，在臨床中體現出優異的抗炎效果，兩個劑量組與溶媒對照相比在所有主要終點及次要終點上均獲得統計學顯著性。

Arthrosi痛風創新藥AR882在關鍵性III期REDUCE 2試驗中患者入組率突破50%

美國加州聖地亞哥——2024年12月18日，由維亞生物參與投資孵化的、處於臨床後期階段的生物技術公司Arthrosi Therapeutics, Inc.（簡稱爲「Arthros」），專注於開發潜在的同類最佳、高效選擇性的新一代URAT1抑制劑，用於降低痛風患者的血清尿酸（sUA）水平、减少痛風發作及痛風石症狀。公司宣佈，其痛風創新藥AR882關鍵性III期REDUCE 2試驗已經完成超過50%的患者入組，該試驗旨在評估AR882在降低痛風患者sUA水平方面的療效。

Full Circles於Nature Biotechnology發表基因編輯技術的突破性成果

劍橋市，馬薩諸塞州——2024年12月11日，由維亞生物參與天使輪投資的企業Full Circles Therapeutics （簡稱爲「Full Circles」）在頂級期刊《Nature Biotechnology》上發表了一項突破性研究「Efficient non-viral immune cell engineering using circular single-stranded DNA-mediated genomic integration」。該研究介紹了一種非病毒的新型環狀單鏈DNA技術（cssDNA），可在多種細胞類型中實現高效的大片段基因接入，可携帶基因序列最長可達20Kb。

天境生物與濟川藥業聯合宣佈伊坦長效生長激素上市申請已獲受理

中國杭州——2024年12月9日，由維亞生物參與投資的天境生物，一家聚焦於自身免疫疾病和腫瘤領域創新生物藥開發、生産和合作商業化的全産業鏈生物科技公司，與濟川藥業集團有限公司（簡稱爲「濟川藥業」）聯合宣佈，伊坦長效重組人生長激素注射液（簡稱爲「伊坦長效生長激素」）治療兒童生長激素缺乏症（PGHD）的生物製品上市申請（BLA）已獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）受理。作爲國內申報階段和已上市産品中首款且唯一一款融合蛋白長效生長激素，該創新療法有望爲兒童生長激素缺乏症患者帶來安全、有效且更具便利性的治療方案。

Antag Therapeutics宣佈完成8000萬歐元A輪融資

2024年12月4日，由維亞生物參與投資的企業Antag Therapeutics （簡稱爲「Antag」）宣佈完成8000萬歐元A輪融資。Antag是一家專注於靶向葡萄糖依賴性胰島素促肽（GIP）受體以開創新型肥胖治療的領先生物製藥公司。本輪融資由Versant Ventures領投，參與投資的還包括Novo Holdings、SR One、Dawn Biopharma、Pictet、Longview Ventures以及丹麥出口與投資基金（EIFO）。

此次融資將用於推動Antag主打候選藥物AT-7687的臨床開發。該藥物是一種每周一次皮下注射的葡萄糖依賴性胰島素促分泌多肽受體（GIPR）拮抗劑。同時，融資還將支持Antag其他按月注射治療方案的研發管綫擴展。

湃隆生物GTA182 1a/b期臨床試驗首例患者成功入組，治療MTAP缺失型實體瘤

2024年11月19日，由維亞生物參與投資孵化的、精準腫瘤治療藥物研發公司湃隆生物（Apeiron Therapeutics）宣佈其針對MTAP缺失晚期實體瘤的GTA182 1a/b期研究成功完成首例患者入組。

該研究旨在評估GTA182在多個劑量遞增下的安全性、療效和藥代動力學特性，適用於有MTAP缺失的晚期實體瘤成年患者，作爲單藥療法或與標準治療聯合用藥。

AceLink Therapeutics新型GCS抑制劑擬納入突破性療法

2024年11月1日，CDE官網公示，由維亞生物參與投資孵化的AceLink Therapeutics（簡稱爲「AceLink」）的罕見病藥物AL01211膠囊擬納入突破性療法，適應症爲法布雷病。

AL01211是一款新型選擇性口服葡萄糖神經醯胺合酶（GCS）抑制劑。AceLink已經在澳大利亞和中國完成了AL01211在健康受試者中的兩項Ⅰ期臨床試驗，兩項研究均表明AL01211安全且耐受性良好，在任何試驗劑量水平下均未觀察到嚴重不良反應。目前，該藥正在中國和美國開展針對法布雷病患的II期臨床研究。

關於特科羅

特科羅生物科技（成都）有限公司位於中國四川成都天府國際生物城，是一家臨床階段生物製藥企業，專注於開發治療雄激素性脫髮、特應性皮炎、銀屑病、系統性紅斑狼瘡及瘢痕清除的創新療法。公司核心管綫包括用於雄激素性脫髮的TDM-105795和用於特應性皮炎的TDM-180935。TDM-105795和TDM-180935兩個項目已經在IIa期試驗中獲得初步療效驗證，展現出良好的開發前景。公司預期在2025年近期推進另一款創新小分子口服藥物進入臨床一期研究，考察藥物的安全性能和藥代動力學特性，後續用該藥治療罕見皮膚疾病和其它免疫相關的炎症性皮膚疾病。特科羅公司的研發管綫專注皮膚疾病藥物研發。

關於維眸生物

維眸生物是專注於眼科治療領域的臨床階段創新藥公司。公司由國際一流的眼科藥物研發專家團隊組建，已經建立起獨特的眼科創新藥研發平台，自主研發的多個創新藥産品已經或即將進入臨床階段。更多信息請訪問：www.vivavisionbio.com。

關於Arthrosi

Arthrosi Therapeutics, Inc.總部位於美國加州聖地亞哥，專注於開發AR882，這是一種潜在的同類最佳、高效選擇性的新一代URAT1抑制劑，可用於降低痛風患者的血清尿酸水平、减少痛風發作及痛風石。痛風市場需求巨大且持續增長，僅美國就約有1300萬名患者，其中約200萬患有痛風石性痛風。在II期研究中，AR882已表現出令人鼓舞的療效和安全性，並在IIb期研究中顯示出完全清除痛風石的顯著效果。目前，Arthrosi正推進AR882的關鍵性III期研究計劃。

關於Full Circles Therapeutics

Full Circles成立的初衷是創造新穎的基因編輯技術，使治療更加便捷。其專有的C4DNA®分子和Tesogenase®遞送平台可確保基因編輯細胞的更高效率和可擴展製造。Full Circles的團隊由在CGT市場擁有10多年經驗的專家組成，不僅熱衷於治愈遺傳疾病，還努力使這些療法更實惠。通過開發模塊化平台來實現高遞送效率，Full Circles的平台與傳統病毒載體相比具有獨特的技術優勢。更多信息請訪問：https://www.fullcirclestx.com。

關於天境生物

天境生物（TJ Biopharma）是一家聚焦於自身免疫疾病、腫瘤免疫和代謝疾病等領域創新療法的全鏈條生物科技公司。公司立足中國，已建成涵蓋上海、北京研發中心和杭州GMP生産基地在內的完整研發生産體系，成功構建了一系列具有差異化優勢的創新臨床和臨床前産品管綫，其中首批産品梯隊已步入注册階段。憑藉與濟川藥業、石藥集團、賽諾菲等合作夥伴的開發和商業化合作，以及叠加全球授權交易、委托生産服務和未來産品銷售的多元化可持續收入模式，天境生物正加速推進創新藥物的研發與商業化進程。如需瞭解更多信息，請訪問https://tjbio.com。

關於Antag Therapeutics

Antag Therapeutics是一家處於臨床階段的生物製藥公司，專注於通過GIP受體拮抗劑開發新型肥胖及心臟代謝疾病的治療方案。作爲探索GIP受體拮抗劑潛力的先鋒，該公司致力於推動科學進步和改善患者健康，提供針對未滿足醫療需求的突破性解决方案。欲瞭解更多信息，請訪問https://antagtherapeutics.com。

關於湃隆生物

湃隆生物以全新的方式重新定義醫學發現，利用人工智能優化藥物研發的全過程—從靶點選擇到臨床試驗。憑藉位於舊金山灣區和上海的兩大戰略研發中心，湃隆生物成功整合了跨越多個地區的頂尖人才和尖端技術。我們堅信，通過持續推動生物醫學創新的邊界、吸引全球優秀人才，湃隆生物能够爲高度未滿足的醫療需求提供突破性藥物。

關於AceLink Therapeutics

AceLink Therapeutics成立於2018年，是一家創新型生物製藥初創公司，專注於開發安全有效的藥物，以滿足存在高度未滿足的臨床需求的遺傳性疾病。公司最初的重點是開發法布雷病的新型治療方法。欲瞭解更多信息，請訪問 www.acelinktherapeutics.com。

SOURCE Viva Biotech