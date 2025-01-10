大象汽車亮相新加坡車展，藉此切入新加坡、馬來西亞市場

ZM8 BEV屬於純電輕卡，採用領先的模塊化純電設計和架構，有別於傳統油改電的底盤架構，實現了技術領先和能效的大幅提升。該款車型軸距3360mm，總長度5970mm，高2300mm，寬度為2145mm。續航里程達260公里，對標行業領先水平。載重5850公斤，高出行業平均水平17%。高亮度的LED大燈具備了節能和使用壽命長雙重優勢。

車輛的貨箱部分有多種長度選項，範圍從18英尺到22英尺，可靈活適配更多車隊需求，提高車隊運轉效率。ZM8還配備了ePTO安裝端口，滿足了多樣化的上裝需求。

此外，該車型採用目前行業唯一高頂設計，內部駕駛室高度達80英寸，帶平坦地板，在送貨和駕駛物流的場景下極大地提升了運行效率，以及駕駛員的舒適度和安全性，也有助於車隊提高司機留存度。

動力方面，為了滿足物流企業多種運營需求，採用電動軸帶車架內置電池包設計，電動動力輸出裝置為主輸出15千瓦，次級輸出30千瓦，該項數據填補了行業空白。ZM8的FinDreams電池系統採用磷酸鐵鋰電池，具備更長的使用壽命，一次充電續航達到205km。在普通充電樁20kw充電效率下，充電時間僅需4.8小時。而在125kw快充下，僅需40分鐘，電量就能從20%充到80%。

駕駛安全方面，ZM8具備自動制動輔助系統、車輛接近報警系統、前方碰撞預警系統、車道偏離警告系統、車輛穩定性控制系統等多項功能，通過車載的傳感器、毫米波雷達、攝像頭等，檢測前面行駛的車輛、停放的車輛、行人和其他障礙物，及時發出警示提醒司機和行人，協助司機避免和減少出現車輛碰撞等交通事故風險，減少車輛在彎道打滑、翻車的風險，減少損失。

目前，大象汽車的ZM8中型卡車已經開始在亞太、美國和加拿大銷售。大象汽車表示，其目標是擴展到南美洲、東南亞和中東地區。

通過本次參加新加坡車展，大象汽車藉此機會登陸新加坡、馬來西亞市場，進一步拓展東南亞市場。

關於大象汽車ZO Motors

大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、製造和銷售。大象汽車旗下的商用車主要面向海外市場銷售。

大象汽車ZO Motors官方網站

https://zo-motors.com

SOURCE 大象汽車