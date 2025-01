香港歐萊雅榮獲香港環境卓越大獎金獎

集團在「商舖及零售業」組別取得傑出環保表現

香港2025年1月13日 /美通社/ -- 香港歐萊雅榮獲年度香港環境卓越大獎「商舖及零售業」組別金獎。該獎項由香港環境運動委員會、環境及生態局及本地主要商會合辦,備受各界推崇,是次獲獎表彰了香港歐萊雅在本地積極貫徹「L'Oréal for the Future」可持續發展承諾,於環保方面取得卓越成就。

作為香港美妝行業的領導者,歐萊雅一直推動整個價值鏈的綠色轉型,從產品創新、採購、運輸以至零售及消費。

香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍女士表示:「我們很榮幸獲得香港環境卓越大獎金獎,這項殊榮彰顯了我們多年來對可持續發展的堅定承諾。作為行業領導,我們不但有責任提供最優質的美妝產品,亦要帶領業界以積極行動保護環境及貢獻我們的社區。」

香港環境卓越大獎的評審準則嚴謹,涵蓋三大範疇,包括環保領導力、環保成就及夥伴合作。香港歐萊雅過去一年在可持續發展方面的成就包括:

綠色辦公室 :香港歐萊雅辦公地點獲得LEED (能源與環境設計先導) 白金級認證,辦公室使用100%再生能源,並透過各項節能措施按年減少能源消耗。





:香港歐萊雅辦公地點獲得LEED (能源與環境設計先導) 白金級認證,辦公室使用100%再生能源,並透過各項節能措施按年減少能源消耗。 綠色營運 :歐萊雅旗下所有產品的本地包裝均不含塑膠,所有倉庫廢棄物亦可以回收。公司同時採用海運及鐵路運輸,以及在本地使用電動車,致力減少貨運過程中的二氧化碳排放量。





:歐萊雅旗下所有產品的本地包裝均不含塑膠,所有倉庫廢棄物亦可以回收。公司同時採用海運及鐵路運輸,以及在本地使用電動車,致力減少貨運過程中的二氧化碳排放量。 綠色零售 :歐萊雅旗下所有新店鋪均採用環保設計,並使用來自可持續採購、通過認證、可重複使用和可回收的材料。





:歐萊雅旗下所有新店鋪均採用環保設計,並使用來自可持續採購、通過認證、可重複使用和可回收的材料。 綠色消費:透過香港歐萊雅旗下17個美妝品牌以及與全港屈臣氏門市的合作,目前已由消費者手中回收超過60萬個的美妝產品空瓶。為進一步減少包裝浪費,公司亦在香港推出更多補充裝美妝產品。為注重環保的消費者提供更多可持續的選擇。

香港歐萊雅致力引領美妝行業的可持續發展,證明企業在履行環保責任的同時,也能實現商業成功。

請按此瀏覽高清照片。

關於歐萊雅

歐萊雅集團為全球最大的美妝品公司,在115年的歷史中,一直致力滿足全球客戶對「美」的追求。歐萊雅秉持「創造美,讓世界為之所動」的信念,以共融、負責任和可持續發展來定義美麗。憑藉集團旗下37 個國際品牌,以及對全球可持續發展目標「L'Oréal for the Future」的承諾,我們保證向全球每位顧客提供最優質可靠的產品及真誠負責的服務,使美麗得以延續。 歐萊雅集團全球僱員達超過90,000人,旗下品牌遍佈全球各地,配合多元化的銷售渠道,包括電子商貿、大眾零售、百貨公司、藥房、香水店、髮廊、旅遊零售等,集團於2023 年的銷售額達411.8 億歐元。歐萊雅致力為美創造未來,並正成為推動美妝科技的領導者,於11個國家擁有20個研究中心,科研團隊包括4,000名科研人員及6,400名數碼人才。更多資料:https://www.loreal.com/en/mediaroom/

關於「L'Oréal for the Future」

「L'Oréal for the Future」是歐萊雅集團的全球可持續發展計劃,闡述了集團對2030年的願景及承諾。該計劃著重透過應對主要的環境挑戰,配合有限的地球資源來改變其營運模式,以尊重地球的限度。歐萊雅集團承諾於2050 年在所有營運地點採用100%可再生能源,並確保在 2030 年前全面循環再用工業用水,所有產品配方亦將全數採用有機成份,產品包裝則使用有機可溯源物料,避免砍伐森林。歐萊雅亦計劃在2030 年前將每件成品的溫室氣體排放量減少 50%。

如欲了解更多有關「L'Oréal for the Future」,請瀏覽 www.loreal.com/en/commitments-and-responsibilities/for-the-planet/

