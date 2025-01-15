昕力資訊榮獲《最佳雇主》肯定，打造軟體業護國神山

台北2025年1月15日 /美通社/ -- 昕力資訊（7781）參加由 Yourator 舉辦的第二屆《Yourator 雇主品牌大賞》，於11日公布獲獎名單中，在近百家的參賽企業中脫穎而出，與其他18家台灣優質公司共享《優秀企業獎》殊榮。該大賞評選標準涵蓋數位人才轉型、多元共融（DEI）及品牌創新，意在表彰積極投入人才發展的企業，昕力資訊致力於創造一個包容、多元且注重性別平等的工作環境，讓每一位夥伴都能成長並發揮潛力，尤其施行多年的彈性工時，更是獲得員工普遍好評，這也反映昕力資訊在數位職涯博覽會期間吸引了大批數位人才，成為新世代求職者的理想企業。

全方位的職場吸引力 囊括兩大求職平台《雇主品牌大賞》

2024是昕力資訊在雇主品牌豐收的一年，除了拿下《Yourator 雇主品牌大賞》之外，也獲得全台最大人力銀行 - 104人力銀行《2024雇主品牌大賞》- 最佳吸引力獎，做為獲獎企業之一的昕力資訊以「創昕求變 • 同昕共贏」的企業文化，尤其特別重視全體員工的參與度，這體現在總經理常常與與第一線員工直接溝通，充分了解同仁的心聲，再根據這些意見優化制度和做法，讓職場環境更符合員工期待，打造一個真正屬於全體員工的多元友善職場環境。

昕力資訊副總經理葉淑婷表示：「昕力是一家年輕有活力的公司，員工年齡平均僅三十多歲，基於開放共享的企業文化，採用扁平化的組織管理，目的就是要盡可能讓所有員工的聲音被聽見，從彈性工時、遠距辦公、帶薪休假、心理諮詢、高規格健檢等，都顯示公司對員工的用心與貼心。在『友善安家』政策方面，除了一般的產假、陪產假、新生兒禮包以及育兒津貼外，公司內還特別設有親子室，提供員工臨時托育服務，從各個面向我們都希望做到盡善盡美，打造一個讓軟體界優秀人才都願意貢獻專業的場域。」

創新與永續齊頭並進 拿下《TCSA 台灣企業永續獎》- 性別平等領袖獎

昕力資訊總經理葉怡蘭也提到：「昕力於2024年末，剛獲得台灣最具規模的ESG獎項 《TCSA 台灣企業永續獎》- 性別平等領袖獎的榮譽，作為台灣數位轉型軟體的領導者，昕力資訊期勉自己能成為軟體業界的護國神山，特別是營造良好的工作環境，在一般刻版印象以男性為主的軟體業，我們的性別男女比例，全體員工達 3:2，高階主管更達 1:1，說明了每一位員工在昕力的職涯發展均獲充分的重視。有了優秀的人才做為公司發展的後盾，昕力資訊才能以強大的技術能力和敏銳的市場洞察力，在金融科技、AI、ESG永續及資安等領域取得成績。未來，公司將持續深化人才關係，實現與員工、客戶及社會的共好發展。」

SOURCE 昕力資訊