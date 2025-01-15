阿聯酋總統見證全球首個全天候運行的太陽能光伏及電池儲能吉瓦級項目將於阿布達比建設

此項目啟動標誌著清潔能源轉型的一個關鍵時刻，實現可再生能源全天候（每週7天，每天24小時）供應，進一步鞏固阿聯酋在全球可再生能源應用領域的領先地位。

該項目每日可提供高達1吉瓦（1 GW）的可再生能源基載電力，將成為全球最大規模的太陽能與電池儲能系統（BESS）。

該項目位於阿布達比，將建設一座裝機容量達5.2吉瓦（5.2 GW）直流（DC）的太陽能光伏（PV）電站，並配備19吉瓦時（19 GWh）的電池儲能系統（BESS），樹立全球清潔能源創新的新基準。

阿聯酋工業與先進技術部部長兼Masdar主席Sultan Al Jaber博士閣下表示：「數十年來，可再生能源面臨的最大挑戰是間歇性供應——如何實現日夜不間斷地獲取清潔能源。這一直是我們這個時代的重大挑戰。然而，得益於Mohamed bin Zayed Al Nahyan總統殿下的堅定支持，我們透過這一突破性的項目找到了解決方案。與EWEC及我們的合作夥伴攜手，我們將建設一個能夠全天候提供清潔能源的可再生能源設施。這將首次將可再生能源轉化為全球領先的每日1吉瓦（1GW）可靠基載電力，並以空前的規模實現——這是邁向世界未來的一大步。」

這項計劃展示了阿聯酋能源轉型的非凡規模與雄心，並提供清潔能源以推動新興技術的發展。這一全球領先的項目體現了阿聯酋領導層在推動社會經濟與環境進步方面的願景與承諾。

阿聯酋投資部部長、ADQ董事總經理兼集團行政總裁Mohamed Hassan Alsuwaidi閣下表示：「太陽能與先進電池儲能的加速整合為清潔能源樹立了新的基準，推動了可持續發展並降低了碳排放。透過推動能源基礎設施的發展，我們在開發具有成本效益和可擴展性的可再生能源方面走在前列，鞏固了阿布達比在塑造全球能源未來中的重要地位。在阿聯酋領導層的指導下，能源領域的團結努力推動了國家的技術進步，開啟了智能、韌性、靈活性和商業機遇的新時代，同時確保了可持續且不間斷的能源供應，以促進指數增長。」

EWEC行政總裁Othman Al Ali表示：「透過啟動全球最大的太陽能光伏與電池儲能系統，阿布達比正在為可持續能源發展與創新樹立新的全球標準。這一具有里程碑意義的項目體現了EWEC在推動能源行業脫碳的同時，致力於促進阿聯酋社會經濟增長的堅定承諾。作為國家清潔能源轉型的支柱，這一設施支持人工智能及先進技術等關鍵產業，確保其能源需求得到可持續且可靠的滿足。

「這個項目不僅突顯了阿布達比在公用事業規模可再生能源創新領域日益增長的領導地位，也鞏固了EWEC在確保未來世代能源安全方面的角色。與Masdar和TAQA Transmission等合作夥伴共同合作，促進網絡基礎設施的發展，幫助我們實現加速阿聯酋實現2050年碳中和策略目標的轉型里程碑。」

Masdar行政總裁Mohamed Jameel Al Ramahi表示：「由Masdar在阿聯酋開發的這一創紀錄項目將創造超過10,000個新工作崗位，推動創新與經濟增長。作為Masdar迄今為止最大且最具雄心的項目，結合了驚人的5.2吉瓦（5.2 GW）太陽能光伏與19吉瓦時（19 GWh）的電池儲能系統——這是有史以來公用事業項目中最大的規模——這確實是前所未有規模的清潔能源。Masdar、EWEC及其寶貴的項目夥伴正樹立全球技術創新新標杆，解決可再生能源間歇性供應的挑戰，實現每天24小時全天候產生1吉瓦（1GW）清潔、不間斷的電力。」

這座太陽能光伏（PV）與電池儲能系統（BESS）設施將透過克服可再生能源的間歇性挑戰，提供無與倫比的穩定性和效率。19吉瓦時（19 GWh）的電池儲能設施將實現太陽能與電網的無縫整合。

透過將最先進的可再生能源技術與儲能解決方案結合，這一具有里程碑意義的項目展示了阿聯酋致力於擴展創新清潔能源解決方案，以滿足不斷變化的能源需求。這項倡議亦支持《阿聯酋2050能源策略》（UAE Energy Strategy 2050），該設施將在能源系統中發揮變革性作用，確保阿聯酋繼續在實現COP28達成的歷史性阿聯酋共識方面樹立榜樣。

阿布達比可持續發展週（ADSW）簡介

阿布達比可持續發展週（Abu Dhabi Sustainability Week，簡稱「ADSW」）是由阿聯酋及其清潔能源領導者Masdar支持的全球平台，致力於透過關鍵對話應對世界上最緊迫的可持續發展挑戰，加速推動負責任的發展，並促進包容性的經濟、社會和環境進步。

超過15年來，阿布達比可持續發展週（ADSW）匯聚來自政府、私營部門和公民社會的決策者，通過對話、跨部門合作及有影響力的解決方案推動全球可持續發展議程。阿布達比可持續發展週（ADSW）全年舉行的對話與倡議，旨在促進知識共享與集體行動，確保為後代創造一個可持續的世界。

Masdar簡介

Masdar（Abu Dhabi Future Energy Company）是全球增長最快的可再生能源公司之一。作為全球清潔能源的先驅，Masdar致力於推進太陽能、風能、地熱能、電池儲能和綠色氫技術的開發和部署，以加速能源系統轉型並幫助世界實現淨零排放的目標。Masdar成立於2006年，已在40多個國家／地區開發和投資項目，總容量超過31.5吉瓦（31.5 GW），為最需要的人提供負擔得起的清潔能源，並幫助更可持續的未來提供能源。

Masdar由TAQA、ADNOC和Mubadala共同擁有，目標是在2030年前實現100吉瓦（100 GW）的可再生能源投資組合容量，同時力爭在同年成為綠色氫的領先生產商。

欲了解詳情，請瀏覽：https://www.masdar.ae 並連接：facebook.com/Masdar.ae和twitter.com/Masdar

SOURCE Masdar