耐世特常熟基地盛大開業，擴大先進轉向系統生產與驗證規模

除了產能和驗證能力的提升，耐世特常熟的開業也正式標誌著公司在雙小齒輪式電動助力轉向系統（DPEPS）產品方面的生產能力不斷提升，包括其創新的模塊化產品：模塊化小齒輪式電動助力轉向系統（mPEPS）。mPEPS採用模塊化設計，充分利用現有技術模塊，實現了成本效益高、上市速度快、靈活性強和可擴展性廣的轉向系統，同時確保了卓越的安全性和性能表現。

耐世特汽車系統總裁、首席技術官、首席戰略官兼執行董事Robin Milavec表示：「耐世特常熟基地的開業，是我們進一步利用亞太地區及全球增長勢頭的重要一步，將極大地提高我們的產能、驗證能力、效率、競爭力以及客戶響應速度。」

隨著亞太汽車市場的蓬勃發展，特別是在電氣化浪潮、網聯化革新以及軟件定義汽車等新興行業趨勢的引領下，客戶對先進的、具有價格優勢、能快速上市且靈活的運動控制解決方案的需求也在不斷擴大。

耐世特汽車系統全球副總裁、亞太區總裁李軍同時強調：「耐世特的擴張將進一步鞏固我們在亞太地區的市場地位，通過技術創新和產業升級積極為推動經濟發展和產業轉型貢獻力量。這不僅與中國新質生產力所倡導的推動製造業高端化、智能化、綠色化的發展方向不謀而合，同時也助力耐世特實現我們的願景，即致力於成為領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。」

耐世特常熟基地的開業是其整體戰略的一部分，平衡了全球範圍內的製造、技術中心和客戶服務中心的佈局，為全球60多家整車廠客戶提供支持。公司的全球足跡遍及五大洲，區域內生產和技術中心均靠近當地客戶，並通過全球數字化連接實現全球規模化生產、跨時區創新和協作，提高運營效率和客戶響應能力。

關於耐世特汽車系統

耐世特汽車系統（HK 1316）是一家領先的運動控制技術公司，致力於實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。我們的產品和技術組合包括電動助力和液壓助力轉向系統、線控轉向系統、轉向管柱與中間軸、驅動系統以及軟件解決方案，為電氣化、軟件/網聯、先進駕駛輔助系統（ADAS）/自動駕駛和共享出行等運動控制挑戰提供解決方案，服務於全球60餘家客戶，包括寶馬、福特、通用、雷諾日產三菱、斯泰蘭蒂斯、豐田、大眾，以及中國的比亞迪、奇瑞、長城、吉利、小鵬等和印度的汽車製造商。更多信息，請訪問www.nexteer.com。

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