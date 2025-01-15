金沙中國為「海濱奇想：龍蝦國王暢『游』澳門」舉行開幕式

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示：「新年伊始，金沙中國十分榮幸攜手英國當代普普藝術家Philip Colbert推出本次全新海洋文旅遊項目。澳門是南中國海沿岸而建的港口城市，三面環海，憑著得天獨厚的地理條件，成為世上絕無僅有、東西文化融和共存超過四個世紀的城市。公司藉是次展覽引入國際知名藝術家的作品，提升澳門沿岸的旅遊特色，推廣澳門怡人的海岸線風景，提升澳門文旅的獨特氛圍及國際地位。此外，是次展覽結合經典龍蝦形象及全新創作的裝置，部分作品更為全球首發，期望透過展品宣揚愛護海洋生態環境的訊息。本次再有藝術家選址澳門舉行大型展覽，彰顯了澳門作為中西文化交融樞紐的特殊優勢以及其獨有的文化魅力。金沙中國將一如既往積極支持本澳多元化發展的施政方針，並期待藉是次的大型展覽為本地藝文事業書寫全新篇章。在此衷心感謝中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室以及特區政府各部門對是次活動的鼎力支持，同時我們亦感謝Philip Colbert及他的專業團隊為澳門帶來優秀的普普藝術作品。」

Colbert 因其卡通龍蝦形象和精湛的超普普歷史繪畫風靡全球，他以創新的繪畫手法將來自於古典大師繪畫、當代藝術理論及當代大眾文化的日常符號互相交織，並透過卡通龍蝦的視角及巨型藝術裝置，活潑呈現其鮮艷奪目的藝術風格及視野。

是次展覽的巨型藝術裝置及主題藝術雕塑遍佈於全澳五個地點，分別於澳門科學館對出海面和沿岸區域、澳門文化中心一樓‧Art空間、澳門威尼斯人戶外人工湖畔，以及金沙中國活化片區──氹仔益隆炮竹廠舊址及龍環葡韻同步展出。

自 2014 年至今，Colbert已舉辦超過50場個人展覽，當中大多選址亞洲地區舉行，包括中國、日本及南韓等。他曾於2023年來澳參與金沙中國為「藝文薈澳」而設的特展。此外，他亦曾於巴黎市內的初創企業園區Station F 特設一場公開展覽，以其巨型雕塑作品慶祝2024年巴黎夏季奧運會的舉行。

Colbert表示：「十分高興再次回到澳門舉辦是次藝術展覽，衷心感謝澳門特區政府各部門及金沙中國的邀請及支持，讓我有幸成為澳門史上舉辦最大型藝術個展的藝術家。回想起初次踏足澳門之時，這個城市已給予我無限創作靈感。是次展覽結束後，我將會把三件雕塑留在澳門作永久展出，相信我創作的卡通龍蝦將會與這個城市建立良好連繫，讓我的龍蝦創作之夢於澳門長存！」

海濱奇想：龍蝦國王暢「游」澳門

由即日起至3月16日期間，澳門科學館對出海面設置15米高的《龍蝦國王海上遊》巨型藝術充氣裝置，沿岸區域亦同步展出藝術家四件主題藝術雕塑，讓觀眾聚焦澳門海岸線，欣賞城市沿海的獨特美景。此外，高達7米、乘坐紅鶴浮泡泡的巨型龍蝦國王藝術裝置《龍蝦國王金光大道之旅》則越洋到澳門威尼斯人戶外人工湖畔與大家見面，標誌著「龍蝦先生」澳門深度遊體驗正式展開。

Philip Colbert個展：「龍蝦星球澳門之旅」

為進一步將藝術活力注入科學館毗鄰社區，金沙中國、澳門文化局以及Philip Colbert即日起至2月15日期間，在‧ART空間（澳門文化中心一樓）聯合主辦該藝術家的首個澳門個展──「龍蝦星球澳門之旅」，展出逾20件以「龍蝦先生」為主題的油畫及藝術雕塑等精選作品，令藝術愛好者能在博物館空間中發掘普普藝術的多元活力。

金沙中國片區活化項目：「Philip Colbert澳門藝術之旅」

本澳居民及旅客即日起至3月16日期間，可到訪於氹仔益隆炮竹廠舊址及龍環葡韻舉行的期間限定活動──金沙中國片區活化項目：「Philip Colbert澳門藝術之旅」，現場展出七件主題藝術雕塑，當中兩件巨型雕塑作品《炮竹龍蝦國王》及《葡國公雞龍蝦先生》更是藝術家特意為切合兩個園區的主題特色而全新打造。活動獲文化局及旅遊局大力支持。

為增添園區內的新春節日氣氛，金沙中國更特設一系列限時節慶活動，包括邀請書法家於園區內即席揮毫免費向訪客派發龍蝦主題揮春，以及舉行中樂演奏會。此外，公司亦將於1月16日在‧ART空間舉行一場分享會，邀請就讀藝術課程的學生與藝術家Philip Colbert作創意交流，定必併發出無盡藝術火花。

出席周三於澳門科學館海堤舉行的「海濱奇想：龍蝦國王暢『游』澳門」開幕式之主禮嘉賓包括：中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室宣文部副部長白冰；澳門特別行政區政府文化局局長梁惠敏；澳門特別行政區政府旅遊局代局長程衛東；澳門科學館股份有限公司董事長穆欣欣；Philip Colbert；王英偉博士；金沙中國有限公司行政副總裁兼財務總裁、威尼斯人澳門股份有限公司常務董事孫敏其；澳門特別行政區政府海事及水務局船舶及船員廳長黃超法；澳門特別行政區政府市政署文康及公民教育廳代廳長蘇凱慈；以及澳門特別行政區政府海關海上監察廳代廳長陳永禧等。

Philip Colbert個展：「龍蝦星球澳門之旅」的開幕式亦在同日於‧ART空間舉行，出席嘉賓包括：白冰、梁惠敏、程衛東、Philip Colbert、王英偉博士，以及孫敏其。

更多有關Philip Colbert「龍蝦先生」在澳門的足跡，請瀏覽：

https://tc.sandsresortsmacao.com/sands-lifestyle/events/king-lobster-vacation-2025.html。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。

關於Philip Colbert

Philip Colbert出生於蘇格蘭，在倫敦生活和工作，被稱為「安迪‧沃霍爾（Andy Warhol）的教子」。Colbert因其卡通龍蝦形象和精湛的超普普歷史繪畫在全球各地廣受歡迎。他透過作品探索當代數位文化的形式，以及它與藝術史的關聯。「當我成為龍蝦時，我成為了一名藝術家。」Colbert特說。

Colbert將來自古典名畫及當代藝術理論的高雅藝術主題與當代大眾文化的日常符號相互融合，並以卡通龍蝦的視角敘事。他作為當代普普藝術大師亦獲查理斯‧薩奇（Charles Saatchi）和西蒙‧德普雷（Simon de Pury）等藝術界人物的好評。

在2022年的威尼斯雙年展期間，Colbert以其於威尼斯大運河中航行的大型龍蝦藝術裝置廣為人知。自2014年至今，他曾舉辦超過五十場個人展覽，其中2023-2024年間更頻繁在中國、日本、韓國等亞洲各地舉辦個展。此外，Colbert還在 2024 年巴黎夏季奧運會 F 站舉辦了一場公開展覽，展示他的巨型雕塑。

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