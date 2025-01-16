構建各國數字身份的互聯互通，有效打擊日益增長的跨境網絡詐騙

本次論壇與第五屆東盟數字部長會議同期舉行，匯聚了各界重要領導人和政策制定者，共同探討提升數字安全和促進合作的切實解決方案。

主要發言人包括：

中國工業和信息化部副部長張雲明（ H.E. Zhang Yunming ）

泰國 副首相數字經濟與社會部部長巴瑟（ H.E. Prasert Jantararuangtong ）

副首相數字經濟與社會部部長巴瑟（ ） 東盟秘書長高金洪博士（H.E. Dr. Kao Kim Hourn ）

在題為「打造環保的數字未來」的對話環節中，黃天順強調了網絡詐騙對經濟和社會帶來的重大損失。

東盟地區日益嚴峻的網絡犯罪威脅

據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）估算，2023年針對東亞和東南亞受害者的詐騙造成的經濟損失高達370億美元。馬來西亞數字部長哥賓星（Gobind Singh Deo）指出，僅在2021年至2024年4月期間，馬來西亞因網絡詐騙損失了31.8億令吉（約合7億美元），受害者人數超過95,800人。

MYEG在東盟合作中的角色

作為馬來西亞東盟商務理事會 （ASEAN-BAC Malaysia Circle）的重要成員，MYEG致力於推動經濟增長和數字安全的區域性倡議。黃天順重申了MYEG在加強跨境合作方面的承諾，並積極倡導互通的數字身份體系，以鞏固東盟的數字生態系統。

為什麼互通的數字身份對東盟至關重要

黃天順解釋道：「有關驗證流程，許多論壇參與國，包括中國、馬來西亞、新加坡和泰國，都已推出或正在推出國家數字身份。如果各國能夠實現實時互認並本地化驗證彼此的數字身份，那無論深度偽造視頻看起來多麼逼真，都能準確識別在線用戶的身份。」

他進一步闡述了互通數字身份的幾大核心優勢：

實時跨境身份驗證，有效遏制並識別詐騙行為。

增強對數字交易的信任，為經濟活動提供更安全的環境。

推動數字經濟，促進區域合作，提升消費者信心。

利用區塊鏈技術驅動創新

通過其第一層公共區塊鏈 Zetrix，MYEG在實現跨境互操作性方面邁出了重要步伐，與中國國家區塊鏈基礎設施星火鏈網國際（Astron-Xinghuo BIF）建立了獨家合作夥伴關係。

這一合作使得ZID數字身份作為Web3可驗證憑證（VCs）發行，使中國的個人和企業能夠將其國民身份證或企業註冊身份數字化。這些防篡改的數字身份開創了通向統一數字身份互操作性框架的突破性進程。

為安全的數字未來鋪路

隨著馬來西亞擔任2025年東盟主席國，MYEG致力於推動創新，促進區域數字經濟中的信任。憑借互通的數字身份和區塊鏈技術作為前沿，MYEG將致力於協助東盟國家擁抱數字化轉型，同時保護公民免受日益猖獗的網絡犯罪威脅。

關於MY E.G 服務有限公司（MYEG）

MYEG 是馬來西亞首屈一指的數字服務公司，自2000年起作為電子政府服務旗艦供應商開始營運。MYEG在推動該地區技術變革發展中發揮著主導的作用，提供廣泛和全方位的創新解決方案，從關鍵政府電子服務到各種線上商務服務，涵蓋移民、汽車、金融等多個領域。MYEG 致力於領先本區域數字革命，積極採用區塊鏈技術以改善人們的生活，同時也通過其第一層公共區塊鏈平台Zetrix，在主要市場推廣區塊鏈的廣泛使用。除本土市場外，MYEG的業務同時也遍及中國內地、菲律賓和香港等其他主要地區。

MYEG官網: https://www.myeg.com.my/

關於Zetrix

Zetrix是一種第一層公共區塊鏈，旨在促進智能合約，並提供隱私保護、安全性和可擴展性。Zetrix的加密基礎設施適用於多個行業，將政府、企業及公民連接到全球基於區塊鏈的經濟。Zetrix平台由MY E.G. 服務有限公司開發，通過與中國的跨境和跨鏈集成，使其成為一個區塊鏈門戶，並通過部署Web3服務的關鍵模塊，如基於區塊鏈的識別碼（BID）和可驗證憑證（VC））來促進全球貿易。

SOURCE MYEG; Zetrix