復星國際與法國外貿銀行簽署戰略合作協議

香港2025年1月17日 /美通社/ -- 2025年1月16日，復星國際有限公司（簡稱「復星國際」，香港聯交所股份代號：00656）與法國外貿銀行簽訂戰略合作協議（「協議」），雙方承諾將攜手合作，為復星國際及其子公司（統稱「復星」）的未來發展戰略提供支持。

在復星國際執行董事、聯席董事長汪群斌，復星國際執行董事、首席財務官龔平，法國外貿銀行亞太區CEO Bruno Le Saint及法國外貿銀行亞太區公司業務部主管Aurélien Lasjunies的見證下，復星國際高級副總裁、聯席首席財務官張厚林和法國外貿銀行大中華區總經理劉宏在復星BFC外灘金融中心簽署了戰略合作協議，標誌著復星與法國外貿銀行的合作進一步深化。

根據戰略合作協議，法國外貿銀行將充分利用自身在專業領域、歐美地區業務、精品投行併購業務方面的優勢，憑藉其高信用評級以及長期穩定的資金來源等，為復星提供最優質的諮詢、融資、交易架構和風險對沖方面的金融服務。

汪群斌對此次合作表示：「我們非常高興與法國外貿銀行繼續深化長期戰略合作夥伴關係。法國外貿銀行與復星的合作始於2010年，並於2014年法國外貿銀行為我們在歐洲的一系列業務提供融資時進一步加強。經過三十多年來的發展，復星擁有全球化的產業佈局，並一直與金融機構保持良好關係，資金充裕，業務穩健。通過此次合作，復星可借助法國外貿銀行的網絡和資源，持續支持和幫助復星及各產業集團在全球的健康發展，深化我們的全球化和創新能力。」

Bruno Le Saint表示：「本次簽署新的戰略合作協議，充分證明我們和復星過往的合作尤其是2018年簽署的合作協議是非常成功的，我們願意在未來開展更多合作。通過本次新的戰略合作，我們將充分發揮在專業領域的國際專長，為復星提供高質量的金融服務，包括諮詢、融資、交易結構和風險對沖。自2010年以來，我們一直與復星保持著長期的合作關係，並在2014年得到進一步加強，我們期待基於戰略契合、優勢互補及相互支持，繼續與復星開展未來的合作。」

復星植根於中國，成長於全球，長期堅持「全球化」和「創新」兩大核心增長引擎，目前在全球超35個國家和地區擁有產業佈局。法國外貿銀行是法國最大的銀行集團之一BPCE集團的子公司，是涵蓋企業和投資銀行業務、資產管理業務、保險以及金融服務業務的跨國銀行。通過此協議，復星國際和法國外貿銀行承諾將加強雙方更緊密的合作關係，未來合作將在戰略契合、優勢互補及相互支持的基礎上全面展開。

SOURCE 復星