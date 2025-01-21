黄仁勳加持，領頭羊彰顯創業家精神，除了黄仁勳，還有這些人有羊

奧義智慧科技創辦人吳明蔚表示：「能與自己的偶像黄仁勳擁有同款領頭羊是一件很榮幸的事，黄仁勳激勵了台灣的創業家可以做世界級的事情。」另外，慧康生活科技是亞洲最大的慢性病管理平台，創辦人鄧居義表示：「作為新創國家隊，慧康以AI驅動的平台，為全球慢性病患者提供個人化、智慧化的健康管理解決方案，目前服務已在日本、南韓、新加坡、澳洲、中東等地區發展，能和黄仁勳擁有系出同源的領頭羊，是一種很大的鼓勵，告訴自己遇到困難不能放棄，要堅持到底。」

大型領頭羊高30公分，寬28公分，由於件件是藝術創作，「一羊難求」，但一般民眾可以收藏限量版的小領頭羊，小領頭羊經由創作設計，每款限量200隻，腳上都有編號識別，小羊目前預計發行365款，代表365天365個行業，行行出狀元，已發行8款，其中作品已有日本藏家，第12號將保留紀念12強經典賽冠軍為非賣品，其它作品會陸績推出，推出領頭羊計劃的藝站總監楊于葳表示：「台灣科技實力聞名全球，但我們希望世界也能看到台灣的藝術表現，國外有許多知名的公仔創作，但台灣也可以有象徵自己精神的作品，以前人家說台灣精神是水牛，我們不覺得，我們想要抬起頭，不只是埋首耕田，因為羊是登高的，我們希望能讓台灣的藝術家被世界看到，這次能讓黄仁勳和記者會主動推薦藝術家的作品，是對藝術家最大的鼓勵，也是他們能持續創作的動力，領頭羊的創作者非常多，其中也有很年輕的藝術家，領頭羊也是一個平台，讓藝術家們更容易被看見。」

新創國家隊的領頭羊企業共計23家包括有：

打造全球前三大冷錢包的區塊鏈安全公司CoolBitX，臺灣電動機車龍頭品牌Gogoro、亞洲唯一五年蟬聯「對世界最好」環境面向大獎的純淨保養品牌Greenvines、亞洲領先的人本 AI 公司iKala，全球逾2億下載的軟體服務商KDAN MOBILE；亞洲最大深度旅遊電商平台KKday；亞洲領先設計跨境電商Pinkoi；亞洲最大影音串流娛樂社群平台17LIVE、臺灣第1家提供零售虛實融合OMO服務且為第1家掛牌上櫃的SaaS公司91APP。全球前三大的學習平臺AmazingTalker；結合先進AI技術的亞太第一寶寶攝影機品牌CuboAi；馳名臺日的AI資安自動巡邏公司CyCraft；臺灣最大年輕人社群平臺Dcard、便捷創新的移工跨境金融平臺EUI、大東南亞最大的在地生活預訂平臺FunNow、用科技重新定義海空運作業系統並領航全球市場的GoFreight；全球領先的信任科技公司Gogolook，臺灣最大的線上課程平臺Hahow；亞洲最大慢性病健康管理平臺Health2Sync智抗糖；協助亞太區餐廳每年服務超過1億位不重覆顧客的訂候位系統inline；為臺日指標企業推進凈零永續的NextDrive；以及打造世界第一臺可攜式商用無人機雷達的Tron Future。

SOURCE Startup Island TAIWAN