星競威武集團加入《苔花公約》，推動殘障融合發展

武漢2025年1月22日 /美通社/ -- 1月20日，星競威武集團（NASDAQ: NIPG）正式宣佈加入《苔花公約》，承諾為推動殘障人士融合發展貢獻力量。

《苔花公約》是由新華社新媒體中心聯合中共成都市委宣傳部及近期熱映電影《小小的我》共同發起的一項公益倡議，旨在關愛殘障人士，推動殘障人士的平等參與和社會共融。這一倡議呼籲全社會尊重殘障人士的獨特生命價值，並認可他們對社會的重要貢獻。

作為全球領先的綜合性數字娛樂集團，星競威武始終致力於推動電競行業的多元化與公平性，同時牢記企業肩負的社會責任——為所有人創造一個更加包容和平等的舞台。加入《苔花公約》是星競威武集團在踐行社會責任、推動殘障融合、追求公正與平等道路上的又一重要里程碑。

為了提升員工對殘障融合的理解，星競威武集團組織員工觀看電影《小小的我》，通過電影傳遞「每一朵苔花都應綻放」的核心價值，宣導對殘障人士更多的理解和支持。無論是在生活中以微笑和關懷為殘障人士提供溫暖，還是在職場中調整溝通方式、提供支援，星競威武始終鼓勵員工以實際行動促進一個更加友好、包容的工作環境。

為進一步推動殘障人士的社會融合，星競威武集團與武漢市殘疾人聯合會于2024年12月簽署了助殘就業戰略協定，致力於為殘障人士提供更多就業機會、技術培訓與創業支援。與此同時，星競威武將在未來進一步推動無障礙職場建設，確保設施的全面配備，並通過員工培訓提升包容意識，營造一個尊重、理解和關愛的工作環境。

星競威武集團始終關注電競行業的科技進步與背後的人文價值。2024年7月，星競威武集團成功舉辦「2024年武漢市殘疾人電子競技項目推廣活動」，為殘障電競愛好者提供全面的電競知識和技能培訓，幫助參與者展現出優秀的協調能力、戰術思維和團隊意識，並在電競舞台收穫價值和認同。

加入《苔花公約》標誌著星競威武集團在踐行社會責任的道路上邁出了重要一步。這不僅是一份莊嚴的承諾，更是公司積極行動的起點。未來，星競威武集團將攜手各界力量，持續推動殘障融合，以實際行動踐行初心，讓更多人感受到電競世界的公平與包容，為全球數字體育事業發展注入新的溫度與活力。

關於星競威武集團（NIP Group Inc.）

星競威武集團（NASDAQ: NIPG）是一家是以電子競技俱樂部業務為核心，電競賽事、數字體育人才經紀等多元化業務並行發展的全球性綜合數字體育集團。作為全球最具規模和影響力的綜合性數字體育集團之一，星競威武集團旗下業務擁有知名電子競技俱樂部品牌eStar Gaming與Ninjas in Pyjamas，業務覆蓋中國、歐洲、南美、中東等國家和地區，並在武漢和深圳設有主場，在瑞典斯德哥爾摩，上海、巴西聖保羅以及阿布達比設有區域辦公室。

總部地址：中國湖北省武漢市東湖高新區高新二路26號

集團官網：www.nipgroup.gg

SOURCE 星競威武集團