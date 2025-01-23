天合光能至尊組件為菲律賓生態旅遊注入綠色動力，推動可持續發展

薄荷島是菲律賓首個聯合國教科文組織全球地質公園，率先開啟綠色轉型，並成為旅遊勝地可持續發展典範。2023 年，薄荷島遊客人數增長了313%，薄荷島選擇採用清潔能源解決方案來滿足日益增長的基礎設施需求，其中最具代表性的是Dagohoy項目（DSPP），這是薄荷島上首個大型光伏發電項目。

該項目由楊應琳集團公司 (YGC) 旗下的 Dagohoy 綠色能源公司 (DGEC)、能源部 (DOE) 和薄荷島地方政府部門共同打造，項目總裝機量為27MW，全部採用天合光能至尊組件，年發電量達 4.1 萬MWh，可滿足 18,000 戶家庭和主要旅遊景點的電力需求，其中包括巧克力山（由錐形山丘組成的獨特自然奇觀）和塔西爾保護區（世界上最小的靈長類動物之一的家園），項目已於2024年11月並網發電。

天合光能至尊組件採用雙面雙玻創新設計，具備高功率、高效率、高發電量、高可靠性和低度電成本等優勢，使得組件在高溫高濕高熱的環境下也能保持良好的性能和超高可靠性，在全生命週期穩穩發電，有助於降低運營成本，全面護航客戶收益。項目採用光伏發電這一創新設計，確保偏遠或易受天氣影響的地區也能持續供電，是薄荷島生態旅遊勝地的最佳選擇。

天合光能亞太區東南亞、南亞和中亞地區負責人王錚錚表示：「Dagohoy光伏發電項目是邁向零淨未來的重要里程碑。天合光能領先的光伏解決方案助力當地能源系統的轉型並為社區賦能。該項目充分證明了，可再生能源在滿足日益增長的清潔電力需求方面發揮著至關重要的作用。」

光伏+旅遊業雙重驅動經濟發展+綠色可持續發展

Dagohoy項目年均減碳量可達28,642 噸，在促進薄荷島可持續發展中發揮重要作用。項目施工期間，為當地創造了 600 多個就業機會，促進了該地區的經濟發展和商業活動。

王錚錚補充說道：「薄荷島的成功凸顯了光伏發電在助力菲律賓和東南亞旅遊業變革的巨大潛力，為那些希望平衡經濟增長與承擔環境責任的地區樹立典範。隨著對可持續旅遊的需求不斷增加，光伏等可再生能源解決方案對於促進旅遊業的繁榮和保持環境韌性至關重要。

PetroGreen Energy Corporation (PGEC)業務開發和商業運營的副總裁 Maria Victoria M. Olivar 表示：「Dagohoy 光伏發電項目進一步推動薄荷島邁向可持續未來。我們很榮幸與天合光能合作，共同為擁有迷人的風景和豐富的生物多樣性的旅遊勝地薄荷島提供電力支持。該項目提升了薄荷島清潔能源比例，增強了環境韌性。」

薄荷島以光伏帶動旅遊業綠色發展的實踐生動地說明了，清潔能源不僅促進經濟增長、減少對環境的影響，更可提升遊客的綠色體驗。通過採用天合光能可再生解決方案，薄荷島為旅遊業樹立綠色標桿，不僅保護了自然奇觀，更為建設可持續發展未來貢獻力量。

SOURCE Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.