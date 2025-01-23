浪漫邂逅探險，峴港法國村巴納山美居酒店成就情侶完美假期

新聞提供者Mercure Danang French Village Bana Hills
23 1月, 2025, 22:01 CST
擁抱浪漫與探險的魔力，這裡既有令人窒息的美景、迷人的街道，也有激動人心的體驗。在這個愛意滿滿的季節，攜摯愛之人逃離喧囂，前往迷人的峴港法國村巴納山美居酒店，在高聳入雲的仙境中，讓愛情與探險邂逅。
越南峴港2025年1月23日 /美通社/ -- 峴港法國村巴納山美居酒店(Mercure Danang French Village Bana Hills)坐落於風景如畫的巴拿山之巔，為情侶們提供終極浪漫二人世界，奢華、寧靜與刺激並存。想像一下，與愛人手牽手漫步於這個法式風情小鎮的鵝卵石街道上，其永恆的建築風格和如畫景致共同構成了共度難忘時光的完美背景。
從親密晚餐到令人心曠神怡的纜車之旅，纜車將周圍的壯麗山景盡收眼底，峴港美居酒店的每一刻都旨在創造永恆回憶。在La Crique餐廳享用燭光晚餐，一邊品嚐精緻美食，一邊欣賞村莊全景，為摯愛之人帶來難忘體驗。
對於尋求更加私密且別具一格用餐體驗的情侶而言，L'Étable餐廳的「雲端浪漫菜單」無疑是理想之選。這份由技藝高超的廚師精心打造的專屬菜單，融合了歐洲美食的精緻風味與浪漫情調，非常適合親密而奢華的夜晚。
在慶祝親密愛情與同時，也不要錯過探索巴拿山美景與冒險之旅的機會。乘坐刺激的纜車前往山頂，那裡不僅有全景視野，還有激動人心的景點，如金橋(Golden Bridge)和世界最長的巴拿山纜車。無論您是追求冒險、放鬆，還是僅僅渴望片刻寧靜，峴港美居酒店都能滿足需求，完美融合兩者。
除了浪漫時光與驚險刺激的探險，峴港法國村巴納山美居酒店還提供豐富體驗，讓二人世界之旅更加美妙，充滿愛與奇跡。想像一下，在舒適、佈置精美的房間裡一起放鬆，每一個細節的設計都是為了確保舒適和寧靜。在私人陽台上欣賞迷人的山景，品一杯香檳，欣賞日落時分的壯麗景色，在這特別遁世之旅的親密氛圍中沉醉。
「浪漫邂逅探險」是專為情侶設計的終極浪漫之旅。從溫馨的住宿、往返纜車票，到豐盛的自助早餐和晚餐，每一個細節都為您考慮周全，讓您可以專注於最重要的事情 -- 那就是彼此的愛情與共同探險。享受下午茶，在Rhône Spa享受舒緩的足部按摩，盡情放鬆身心，在山間靜謐的美景中創造屬於自己的童話故事。
無論是浪漫的二人世界，還是充滿冒險精神的度假之旅，抑或是二者的完美結合，峴港法國村巴納山美居酒店都是慶祝愛情、浪漫和冒險的理想之地。讓群山和星空成為你們最難忘時刻的背景。
關於峴港法國村巴納山美居酒店
峴港法國村巴納山美居酒店坐落於越南峴港巴拿山之巔，地理位置優越，榮獲2024年世界奢華酒店大獎「亞洲奢華山地酒店」(Luxury Mountain Hotel (Asia))稱號。酒店只能通過纜車抵達，從浪漫的19世紀哥特式建築中可以欣賞到周圍法國村的迷人景色。酒店提供卓越服務，是家庭度假和享受浪漫二人世界的理想目的地。
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SOURCE Mercure Danang French Village Bana Hills
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