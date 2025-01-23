浪漫邂逅探險，峴港法國村巴納山美居酒店成就情侶完美假期

擁抱浪漫與探險的魔力，這裡既有令人窒息的美景、迷人的街道，也有激動人心的體驗。在這個愛意滿滿的季節，攜摯愛之人逃離喧囂，前往迷人的峴港法國村巴納山美居酒店，在高聳入雲的仙境中，讓愛情與探險邂逅。

越南峴港2025年1月23日 /美通社/ -- 峴港法國村巴納山美居酒店(Mercure Danang French Village Bana Hills)坐落於風景如畫的巴拿山之巔，為情侶們提供終極浪漫二人世界，奢華、寧靜與刺激並存。想像一下，與愛人手牽手漫步於這個法式風情小鎮的鵝卵石街道上，其永恆的建築風格和如畫景致共同構成了共度難忘時光的完美背景。

從親密晚餐到令人心曠神怡的纜車之旅，纜車將周圍的壯麗山景盡收眼底，峴港美居酒店的每一刻都旨在創造永恆回憶。在La Crique餐廳享用燭光晚餐，一邊品嚐精緻美食，一邊欣賞村莊全景，為摯愛之人帶來難忘體驗。