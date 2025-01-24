海爾閃耀澳大利亞網球公開賽：里程碑式合作共慶創新與卓越

1月6日，海爾成為澳網官方合作夥伴，海爾與澳網的合作，彰顯了雙方追求卓越、消費者至上及可持續發展的共同理念。海爾在技術創新領域的領先地位，與澳網為全球數百萬粉絲呈現的世界級賽事和前沿體驗相得益彰。澳網走在綠色體育倡議的最前列，支持健康活力的生活方式，海爾亦是生態創新先鋒，致力於提供節能環保產品，力求將對環境的影響降至最低。

海爾集團高級副總裁、海爾智家董事長兼首席執行官李華剛表示：「與澳大利亞網球公開賽的合作，是我們全球化戰略的關鍵一步，彰顯了我們對體育和創新的堅定承諾。」

科技創新，成就最受喜愛本土化品牌

作為全球大型家電第一品牌，海爾持續加大在全球市場的佈局。近年來，海爾在澳洲市場實現快速發展，已經發展成為最受當地用戶喜愛的本土化品牌。

市場數據顯示，目前海爾在當地的雙品牌整體份額達到17%，穩居市場榜首，彰顯了海爾龐大的消費者群體和日益提升的品牌知名度。

依托海爾全球引領的科技研發佈局，海爾能夠快速根據澳洲當地用戶需求進行產品創新，推出符合當地市場需求的產品，不僅推出了專為澳洲市場設計的風冷多溫區冰箱、七星級能效空調等產品，還推出了洗烘聯動的雙筒洗干一體機等原創性產品，充分滿足了當地用戶的需求。

全球引領，中國品牌走向世界舞台中央

在澳新市場的表現只是海爾全球化發展的一個縮影。

在全球市場，海爾堅持本土化研發、本土化製造和本土化營銷的三位一體佈局，充分滿足全球不同地球用戶的的多樣化需求和區域市場的獨特性。

以歐洲市場為例，針對歐洲能源緊張且價格高企的現狀，海爾X11具備環保技術特色和更強節能性能，相比歐洲嚴苛的A級標準，其節能高達60%。X11系列的成功，使其成為海爾在歐洲的旗艦產品線之一，為品牌在該地區的增長做出了巨大貢獻。

2024年上半年，海爾在歐洲的收入同比增長9.2%，實現在歐洲市場連續8年的高速增長，並且連續16年穩居「歐睿國際全球大型家電品牌零售量」第一名。

關注ESG，共築可持續發展新未來

海爾與澳網的合作，彰顯了雙方對環境責任的承諾。二者共同倡導綠色體育和生活方式，助力全球環境和社區的積極變革。

澳網期間，海爾展示了一系列環保產品，為參觀者帶來沉浸式體驗，倡導更綠色、更健康的生活方式，將可持續生活理念從賽場延伸到日常生活中。

海爾始終將踐行ESG原則作為企業戰略的重要組成部分。2023年11月28日，海爾智家榮膺可持續市場倡議 (SMI)《地球憲章》(Earth Charter) 徽章，成為中國唯一獲此殊榮的家電企業。2024年1月18日，海爾再獲「英國最佳僱主」稱號，成為唯一連續兩年蟬聯此榮譽的家電品牌。

正如體育無國界，海爾對美好生活的追求亦沒有國界。公司致力於在全球範圍內，為每一個人創造更美好的智慧生活。

SOURCE Haier