移卡創始人持續回購提振市場信心，海外業務有望成為第二增長曲線

深圳2025年1月27日 /美通社/ -- 1月27日，港股上市公司移卡（9923.HK）發佈公告，移卡創始人於1月24日以平均價8.1251元購入136,000股公司股份，成交金額達1,105,014元。

移卡創始人持續回購公司股份，1月以來已累計購入70萬股，占其個人總持股數的0.43%。此次回購再次展現了創始人對公司未來長期向好發展的堅定信心，同時也向市場傳遞了積極的信號。

值得注意的是，移卡海外業務步履加速。目前移卡已經獲得香港MSO、新加坡MPI、美國MSB等牌照，並且構建了一套智能化風控系統以降低用戶交易資金與監管風險。據其財報顯示，2024年移卡海外業務前三季度保持快速增長，其中第三季度海外業務GPV同比增長近50%。

圍繞「基於支付、超越支付」的戰略，2024年第三季度，移卡聯合其在海外投資的富匙科技共同推廣數字商戶解決方案，現已服務星巴克、無印良品、必勝客、New Balance及Levi's等200多個全球和區域品牌的20,000餘家門店，涵蓋新加坡、印尼、越南及馬來西亞等東南亞地區。此外，基於移卡的AI技術，富匙科技即將於東南亞地區推出AI Agent行業應用，並將於近期在新加坡落地首個合作案例。

這也意味著，移卡正在將國內的先進支付技術和商戶服務經驗，複製到海外市場，為海外商戶提供更廣泛且便利的支付服務以及商務賦能解決方案。未來，移卡海外業務有望成為公司業績增長的重要驅動力，同時也將持續推動公司國際化、高質量發展。

SOURCE 移卡