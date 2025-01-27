上海2025年1月27日 /美通社/ -- 北京時間1月27日，啟明創投投資企業、中國領先的電化學儲能系統解決方案與技術服務提供商海博思創成功登陸科創板。

海博思創（688411.SH）發行價為19.38元，收盤價63.80元，較發行價上漲229.21%，市值113.39億元。

啟明創投為海博思創早期投資方，2015年首次投資海博思創，並在後續融資中繼續支持公司發展。海博思創的成功上市，也是啟明創投2025年開年以來迎來的首個IPO。

海博思創成立於2011年，是中國領先的電化學儲能系統解決方案與技術服務提供商，為全球客戶提供全系列儲能系統產品及一站式整體解決方案。海博思創服務於全球傳統發電、新能源發電、智能電網、終端電力用戶等「源－網－荷」全鏈條行業客戶，持續升級迭代液冷儲能系統、戶外櫃、充儲一體機、工商業和戶用儲能等系列產品，在共享儲能電站、光伏電站和風力發電等多個場景實現了產業化和商業化。

隨著以光伏、風電為代表的可再生能源在全球範圍內裝機量的快速提升，為了保障電網的安全穩定運行，市場對大型儲能系統的需求也在快速上升。以海博思創為代表的專業儲能系統供應商，不僅具備儲能系統整套解決方案能力，可以更好地提出契合下遊客戶需求的儲能系統解決方案；而且在電池數字化建模技術、電池管理技術、能量管理技術、熱管理技術、大數據平台技術、測試驗證平台、系統集成技術等方面優勢較大，可以將儲能系統與源荷網各環節實現匹配。憑借掌握的儲能系統解決方案能力和更全面的技術壁壘，海博思創已取得一定的市場先發和技術領先優勢，並獲取一定的市場競爭地位。

根據標普全球於2024年11月發佈的《2024電池儲能系統集成商報告》，海博思創位居2023年全球新增儲能裝機排名前三，其中以功率規模統計排名第二，以能量規模統計排名第三。報告同時顯示，截至2024年7月，在以累計裝機和簽約項目規模總和統計的排名中，無論以功率還是以容量單位計算，海博思創均位列國內市場第一，在全球市場排名第四。

海博思創董事長、首席執行官張劍輝博士表示：「未來，海博思創將持續圍繞儲能電池全生命週期價值管理和應用，對儲能產業上下游領域進行持續探索與長期規劃，進一步提升公司的產業整合能力，共建合作創新生態。並持續加強在儲能系統數字化應用、軟硬件技術創新及協同和全場景融合等方面的技術創新和研發投入，推動產品快速迭代以滿足市場及客戶需求。」

啟明創投主管合夥人周志峰表示：「在近十年的時光裡，我們有幸以投資人股東和董事的身份，一路堅定地陪伴海博思創砥礪前行。我們見證了公司憑藉著卓越的技術研發實力、高瞻遠矚的市場洞察力以及矢志不渝、堅韌不拔的創新精神，在競爭激烈的儲能行業中脫穎而出，成長為行業的領軍者。如今，海博思創成功上市，這不僅是公司發展歷程中一座重要里程碑，更是其駛向未來廣闊天地的全新起點。當下，全球能源產業正迎來一場深刻變革，儲能作為這場變革中不可或缺的關鍵支撐環節，蘊含著無限的發展潛力。作為一路相伴的同行者，我們衷心期望海博思創能夠在技術創新的道路上一往無前、永不止步，在全球市場成為中流砥柱。」

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技及消費(Technology and Consumer, T&C)、醫療健康(Healthcare)等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過併購等方式退出，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、優必選、文遠知行、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、諾輝健康、三友醫療、艾德生物、貝瑞基因、神州細胞、圓心科技、康締亞、信念醫藥、壁仞科技等。

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