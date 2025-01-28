"我們的節日•歡樂中國年"系列節目展現春節文化習俗的歷史傳承與時代活力

新聞提供者CCTV4
28 1月, 2025, 14:28 CST
北京2025年1月28日 /美通社/ -- 春節作為中華民族最隆重的傳統佳節，蘊涵著中國人的家國情懷和價值理念，是中華文明的重要標識。春節列入人類非物質文化遺產代表作名錄，進一步彰顯了中華優秀傳統文化的獨特魅力和世界影響力。為營造新春濃厚氛圍，持續推動中國傳統節日振興，2025年春節元宵期間，"我們的節日•歡樂中國年"系列活動在中國各地展開。
從臘月二十三中國北方農曆小年到正月十五元宵節期間，中央廣播電視總臺中文國際頻道打造"我們的節日•歡樂中國年"系列節目，對這一活動展開全平臺、全方位立體報導，展示各地異彩紛呈的新春氣象，既講述春節習俗的歷史傳承，又呈現春節文化的時代韻律。
除夕當天，中央廣播電視總臺2025年《傳奇中國節•春節》節目將特別開闢"我們的節日•歡樂中國年"版塊，呈現各地民眾歡慶傳統新年的喜樂畫卷。
中央廣播電視總臺在CCTV4全平臺帳號、央視頻"傳奇中國節"帳號也推出系列短視頻，聚焦山西大同冰雪音樂節的"冰上芭蕾"、廣東潮州"英歌舞"、江蘇句容年貨大集"隱藏款"文明市集、山西霍州"圍爐火鍋音樂會"等節慶活動，重"國風"展"國潮"，體現新春佳節熱氣騰騰的佳節氛圍，多層次、多維度、多樣態呈現全國各地色彩斑斕的春節民俗與地域文化，積極弘揚"文明過大年"的新風尚。
SOURCE CCTV4
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