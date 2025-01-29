美國史丹福大學圖書館負責管理美國加州歷史協會珍藏系列

所有資料已於去年六月簽署轉讓協議後搬遷至史丹福大學。

史丹福大學圖書館的Ida M. Green University圖書館館長Michael A. Keller表示，這個珍藏系列將補充史丹福大學現有的美國加州和美國西部檔案資料，並將成為研究該地區歷史的學者、學生和公眾寶貴的資源。

他指出：「自創立以來，美國加州歷史協會（California Historical Society）一直專注於收集和保存美國西部的歷史，多年來累積了極為豐富且多樣化的檔案資料。」他補充道：「其收藏的書籍、期刊、信件與明信片、地圖、照片、報紙等，構成了一個龐大且相對未被充分開發的歷史研究資源，對於教學以及了解加利福尼亞和西部地區的歷史具有重要價值。」

美國加州歷史協會珍藏系列（California Historical Society Collection）的物品可追溯到十八世紀初。美國加州歷史協會珍藏系列（California Historical Society Collection）佔地約16,000英尺，以其珍稀且多樣化的資料範圍而聞名，是美國加州及地方歷史最重要的收藏之一。

一些具有歷史重要性的物品包括來自重大事件的原始資料，例如金礦熱潮、州立建州以及1906年舊金山大地震和大火。它還擁有獨特的收藏，包括北加州美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union of Northern California）的檔案，該檔案可追溯到20世紀初。

史丹福大學歷史學家、文學人類學教授Gordon H. Chang深知能夠接觸加州豐富歷史的重要性。張教授表示：「史丹福大學的《北美中國鐵路工人計劃》（Chinese Railroad Workers in North America Project）投入大量精力挖掘美國加州歷史協會（California Historical Society）的檔案，並發現了以往鐵路學者從未使用過的資料。」他的研究顯示了美國加州歷史協會珍藏系列（California Historical Society Collection）的深度，以及它與史丹福大學圖書館自身在亞裔美國人、非裔美國人和墨西哥裔美國人歷史方面的資料之間的協同效應，這些資料包括中國裔美國公民聯盟檔案（ Chinese American Citizens Alliance Papers）、墨西哥裔美國人法律辯護與教育基金會（Mexican American Legal Defense and Educational Fund）檔案，以及休伊牛頓/黑豹黨檔案（Huey P. Newton/Black Panther Party Papers）。

另一位轉向美國加州歷史協會珍藏系列（California Historical Society Collection）進行研究的史丹福學者是Richard White，史丹福大學美國歷史名譽教授，亦是《Railroaded》和《California Exposures》的作者。

Richard White表示：「對我來說，加利福尼亞歷史協會收藏是加利福尼亞最有價值且未被充分利用的收藏之一。」「這將增強史丹福大學圖書館在美國西部的資料收藏，幫助填補十九世紀和二十世紀初加州歷史的空白。這是一個極為罕見的機會，將如此重要的檔案帶到史丹福大學。」

史丹福大學歷史學名譽教授、比爾蘭恩美國西部中心創始教學主任David M. Kennedy表示，這次收購「將使史丹福成為加州及更廣泛的北美西部歷史研究的首選場所。」

美國加州歷史協會董事會考慮了多個領先的研究機構和公共機構，最終決定史丹福大學圖書館是管理和發展美國加州歷史協會珍藏系列的最佳選擇。美國加州歷史協會臨時行政總裁Jen Whitley表示：「史丹福大學圖書館擁有強大的基礎設施，涵蓋史丹福校園內二十個圖書館的網絡，以及一支擁有收藏發展、數位化與保存、以及技術開發專業知識和經驗的龐大團隊。」「透過史丹福大學圖書館與比爾蘭恩美國西部中心（Bill Lane Center for the American West）的合作，美國加州歷史協會珍藏系列將持續增進我們對美國加州及美國西部地區的了解。」

史丹福大學第十二任校長、克萊因海茲家族歐洲研究教授（Kleinheinz Family Professor of European Studies）Richard Saller表示，這次新增的收藏支持了大學在研究和教育方面的核心使命。「在歷史視角如此重要的時刻，美國加州歷史協會珍藏系列將提供一個關於過去兩個世紀長期發展軌跡的寶貴資料庫。」

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SOURCE Stanford University Libraries