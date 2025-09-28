浸大跨學科本科課程部與香港遊樂場協會攜手讓青少年的創意走進社區

香港浸會大學跨學科本科課程部總監暨首席講師何詠茵博士表示：「今屆『跨學科•Co-Explore全港中學生創作大賽』設立了⽅案組及成品組。方案組鼓勵同學即使只有小小的想法，也可以把它發展成改變社會的方案；我們亦樂見參加成品組的同學把構思實踐出來，打造成獨一無二的成品。看到同學將跨學科知識學以致用，解決社會大眾的生活議題，也證明了比賽舉辦得十分成功。我們會於稍後時間上載得獎作品並舉行網上展覽，令更多人認識得獎隊伍的創新作品和意念。」

香港遊樂場協會副總幹事饒奕明先生表示：「年青人往往能從不同角度分析事件，為我們帶來全新的想法。『遊協』除了期望同學透過比賽中的團隊創作過程，提升個人社交能力與解難能力，亦希望在社區鬧市中展出同學們的優秀作品，能夠幫助他們建立自信心。『跨學科•Co-Explore全港中學生創作大賽』中的評審都是來自不同界別的專業人士，評審們的意見也可幫助同學加以發揮，將天馬行空的創作演變成造福社會的工具。」

「跨學科•Co-Explore全港中學生創作大賽2025」成品組冠軍由聖保祿學校的馮蓢曦、陳希潼、戴卓穎奪得；成品組冠軍隊伍設計了通過AI和傳感器技術來指導長者進行舌部訓練的應用程式「SeniorSpeak」，將複雜的康復訓練轉化為簡單便捷且遊戲化的日常練習，為改善長者吞咽困難提供了創新的方案。三位參賽學生表示要找長者伸出舌頭幫忙錄示範影片及測試程式也要跨出心理關口，能夠成功創造出「SeniorSpeak」確是一大突破。

「跨學科•Co-Explore全港中學生創作大賽2025」方案組冠軍由保良局馬錦明夫人章馥仙中學的黃心華、楊安琦、鄭伊琳、陳曉敏奪得。領隊梁永焯老師對於作品展能夠於市中心舉辦表示欣喜，因為可以令同學踏出學校的社區，看看外面的世界。梁老師說同學不但主動提出參加比賽，更因在參賽過程中研究社會議題而找到職業志向，認同比賽有助年青一代認識自己及身邊的事物。

「跨學科•Co-Explore全港中學生創作大賽」已圓滿落幕，更多比賽資訊，請參閱： https://transdisciplinary.hkbu.edu.hk/tpcontest/2025/

「跨學科•Co-Explore全港中學生創作大賽2025」得獎名單：

方案組冠軍：A16 保良局馬錦明夫人章馥仙中學（黃心華、楊安琦、鄭伊琳、陳曉敏）

成品組冠軍：B7 聖保祿學校（馮蓢曦、陳希潼、戴卓穎）

方案組亞軍：A52 聖保祿學校（陳洛渟、楊綽嘉、王愷彤、梁悅甄）

成品組亞軍：B16 慕光英文書院（鄭卓恆、何偉明、張元喆）

方案組季軍：A66 葵涌蘇浙公學（黃鏸瑩、梁嘉茵、黃銘姬、盧穎雯）

成品組季軍：B6 港大同學會書院（林杏瑜、陳思齊、李安翹、林詩瑤）

最具團隊精神獎：方案組 - A24 協恩中學（黃樂晴、李卓盈、黃子珈）；成品組 - B5 聖保羅書院（Mung Chun Yan, Szeto Pak Hei, Wong Kin On Christopher, Lai Ming San）

最佳匯報組別獎：方案組 - A52 聖保祿學校（陳洛渟、楊綽嘉、王愷彤、梁悅甄）；成品組 - B16 慕光英文書院（鄭卓恆、何偉明、張元喆）

最具創意獎：方案組 - A42 順利天主教中學（方卓茵、韓昕澄、劉泳怡）；成品組 - B7 聖保祿學校（馮蓢㬢、陳希潼、戴卓穎）

最優異設計獎：方案組 - A25 中華基督教會基道中學（袁卓楹、陳穎妍、陳靖文、張綾珈）；成品組 - B6 港大同學會書院（林杏瑜、陳思齊、李安翹、林詩瑤）

最具跨學科元素獎：方案組 - A53 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學（黃梓恩、歐陽正、陳棨宇、周靖晞）；成品組 - B9 聖保祿學校（周依樺、楊子佩、姜逸翹、張穎熙）

最佳團隊導師獎：方案組 - A16 Leung Wing Cheuk老師（保良局馬錦明夫人章馥仙中學）；成品組 - B7 許珮瑜老師（聖保祿學校）

最踴躍參與學校獎：聖保祿學校

最具人氣獎：方案組 - A26 十八鄉鄉事委員會公益社中學（洪依琳、温瑋樂、鍾孝聰）；成品組 - B6 港大同學會書院（林杏瑜、陳思齊、李安翹、林詩瑤）

關於 香港浸會大學跨學科本科課程部

香港浸會大學跨學科本科課程部於跨學科研究院轄下成立，配合大學進一步發展跨學科本科課程。跨學科本科課程部協調校內不同部門及學院，以及夥拍本地及海外夥伴，提供「全球挑戰」 學科及嶄新的文理及科技學士(榮譽) 自訂主修課程。

關於 香港遊樂場協會

香港遊樂場協會創立於一九三三年，是香港一所歷史悠久的非政府青少年社會服務機構，透過多元化的服務，致力培育青少年在德、智、體、群、美全面而均衡的身心發展，成為香港社會的接班人。本會服務分為「中央行政及機構傳訊部」、「社會工作部」及「文化及體藝部」三大部門，服務單位遍佈港島、九龍、新界及離島各區。

