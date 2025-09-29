從香港到新加坡：移卡本地生活的全球化實踐

香港 2025年9月29日 /美通社/ -- 外賣行業迎來了久違的大調整。隨著京東以 「品質外賣+零佣金」高調入場，以及阿里推動餓了麼、淘寶閃購的整合，外賣從原來美團的一家獨大，變為「三分天下」的格局。

但無論是京東啟動的「品質堂食餐飲商家」招募計劃，還是阿里旗下的高德推出「高德掃街榜」，都意味著他們達成了一個共識：未來競爭的勝負手會在線下。

移卡本地生活到店總經理楊超表示，外賣滿足的是消費者的便捷性需求，考驗的是平台配送效率。到店消費滿足的是消費者多元需求，考驗的是商家自身經營能力。

在當前激烈競爭的本地生活市場下，商家經營能力決定生存率。

根據餐飲大數據研究與認證機構NCBD發佈《2024—2025中國餐飲品類閉店率》顯示，2024—2025年餐飲業的平均閉店率為22.66%，小龍蝦、麻辣燙、黃燜雞等品類閉店率超30%。

巨頭競爭焦點從線上轉移到線下的過程中，再度攪動線下餐飲市場，為商家創造了破局的機會，同時也產生了非常多的市場機遇。

楊超指出，「移卡在做到店業務的時候，看到一個問題：今天餐飲閉店率如此之高的情況下，移卡怎麼去幫助商家提升他們的經營能力。」

早在2024年，移卡就對到店電商業務進行全面戰略升級，開始推進到店電商業務的精細化經營策略，並與公司的支付服務更深度融合，實現資源共用與優勢互補，為商戶帶來高效营销、便捷收單及多平台一鍵核銷等一站式全方位賦能。

楊超認為：「這是移卡到店業務比較大的價值，包括我們幫助商家做了多平台多模式融合，不管是美團，抖音，高德，京東等平台，還是做外賣或者團購，我們都可以幫助商家一鍵上架、多平台营销，商家不用再對接不同渠道、不同平台。」

此外，移卡到店業務進一步引入AI應用，推出Winsfor到店業務智能平台，將AI技術與數字化营销服務結合，為商家高效聯動抖音、小紅書、美團及高德等主流平台，進一步提升营销轉化表現。

客戶方面，移卡本地生活服務加大了對海底撈、奈雪等大型客戶的全案营销服務力度，著重提升服務及交付量，並通過Winsfor智能平台，新增中國電信、伊利、美的等知名品牌客戶。截至2025年上半年，移卡到店電商業務已經實現收支平衡，並在第二季度連續實現月度盈利。

隨著支付業務的出海，移卡也將本地生活業務延伸至海外市場，重點覆蓋中國香港、中國澳門、新加坡、日本等區域和國家，把跨境客戶引流到本地消費，為本地商戶提供一站式营销運營服務。

「到店電商業務與支付服務更深度融合，實現資源共用與優勢互補，為商戶帶來高效营销、便捷收單及靈活核銷等一站式全方位體驗。我們也希望豐富移卡在海外的業務形態，為海外市場的高速增長創造更多可能。」楊超說道。

隨著本地生活業務的出海，不僅擴大了移卡海外產品的覆蓋度，還有助於進一步滲透海外的垂類客戶。

近期，多家券商紛紛對移卡商業模式表示了肯定。華泰證券在研報中指出，其到店電商業務在實現持續盈利的基礎上，預計有望成為公司新的利潤增長點，未來有望通過加速城市拓展、豐富平台合作和加強海外輸出，進一步鞏固盈利增長勢頭。

高盛則認為，移卡作為上市公司中唯一一家橫跨亞洲多國家經營跨境收單支付業務的公司，具備獨特競爭優勢。相較於海外收單機構，移卡因文化地域等因素對亞洲市場的理解更深、經營更靈活，具有更多發揮空間。

SOURCE 移卡