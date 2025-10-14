投酷拓展合規佈局，進駐台灣以強化亞太地區服務能力

投酷創始人兼首席執行官Thomas Laboulle表示：「企業客戶將跨多市場的關鍵客戶互動服務托付於我們，而台灣正是區域佈局中至關重要的組成部分。這項投資既確保了我們在恪守合規要求的同時，也能構建深耕各市場所需的本地合作夥伴關係，實現卓越服務交付。正是這種『客戶業務所至，我們服務與合規必達』的承諾，確立了投酷作為真正亞太合作夥伴的定位，彰顯了我們駕馭複雜局面的規模化能力。」

新設立的台灣分支機構為提升服務交付能力奠定了基礎，使投酷能夠與本地系統集成商和渠道合作夥伴建立戰略合作關係，從而在台灣構建起經過認證的專業服務網絡。這一舉措將助力投酷快速響應市場變化，同時培育具備深厚市場知識的本地合作夥伴生態系統，為客戶提供實施、支持與維護服務。此次擴張緊隨投酷在馬來西亞、越南、香港和韓國進行的戰略投資之後，進一步拓展了投酷在亞太地區的全面佈局。

關於 投酷

投酷總部位於新加坡，專為企業提供基於雲的創新通信與互動解決方案，助其提升客戶體驗。憑借其在亞太區的深厚專長和不斷拓展的全球佈局，投酷平台集一體化聯絡中心、可編程API和生成式AI功能於一體，涵蓋轉錄、摘要、對話分析及虛擬客服。其解決方案無縫對接客戶數據與業務流程，簡化互動流程，助力企業實現可持續增長。投酷深受各大品牌信賴，助力企業優化成效，深化客戶關係。

更多信息，請訪問：toku.co

