汪群斌：以創新驅動，復星全球化攀登之路

香港 2025年10月17日 /美通社/ -- 10月16日，2025可持續全球領導者大會在上海舉行。大會以「攜手應對挑戰：全球行動、創新與可持續增長」為主題，包括諾貝爾獎得主、圖靈獎得主、全球500強企業負責人等在內的約500位中外嘉賓參會。

復星國際聯席董事長汪群斌應邀作題為《以創新驅動：復星全球化攀登之路》的演講，分享了復星如何在全球化征程中，以創新為核心驅動力，實現商業價值與社會價值的雙贏。

汪群斌表示：「作為一家創新驅動的全球家庭消費產業集團，復星成立三十餘年來始終秉持『助天下』的初心，將全球化視野與本地化深耕相結合，將科技創新與社會責任相融合，走出一條創新驅動、責任引領的可持續發展之路。」

以創新，滿足全球家庭未被滿足的需求

「創新的最高境界，是讓生命不留遺憾。」汪群斌表示，「在健康領域，創新不是論文上的數字，而是患者眼中的希望。每一個未被滿足的醫療需求背後，都是一個渴望健康的家庭。」

他以復星自主研發的創新型抗PD-1單抗H藥漢斯狀為例，進一步闡釋復星對創新的理解。

肺癌是全球發病率和死亡率最高的惡性腫瘤，而小細胞肺癌是其中侵襲性最強的亞型，約80%的患者首次確診時已處於廣泛期階段，臨床病情惡化快，總體預後不良。

面對這一嚴峻挑戰，復星的科學家團隊成功研發出H藥—全球首個獲批用於一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗。截至目前，H藥已在中國、歐盟、英國、新加坡、印度等近40個國家和地區獲批上市，惠及全球逾11萬名患者。

H藥是首個且目前唯一在歐盟獲批用於廣泛期小細胞肺癌治療的抗PD-1單抗。「作為中國企業，我們感到很自豪，這意味着中國創新藥成功進入了全球藥品審批最嚴格的市場。」汪群斌說。

值得一提的是，10月9日，H藥胃癌圍手術期III期臨床研究達到了主要終點，支持提前申報上市。這意味着，未來，胃癌患者在術前和術後有望不再需要進行輔助化療。

今年以來，復星在創新藥領域實現多點破局。HLX43是一款靶向PD-L1的抗體偶聯藥物（ADC），正在中、美、日、澳等國家開展非小細胞肺癌、胸腺癌等實體瘤的臨床研究。目前，全球範圍內尚無PD-L1 ADC獲批上市，HLX43有潛力成為高效、安全的「廣譜抗癌藥」。此外，在小分子創新藥方面，復星自研的靶向藥物復邁寧獲批兩項罕見病適應症，填補了相關罕見病腫瘤領域的治療空白。

汪群斌認為，在創新藥賽道，從「跟跑」到「並跑」再到「領跑」，中國企業正在經歷一次偉大的轉型，「就復星而言，我們將繼續以源頭創新為目標，聚焦未滿足的臨床需求，攜手全球合作夥伴共同推動醫療健康事業發展。」

以創新，參與全球價值創造

作為最早「出海」的中國民營企業之一，復星在全球超過40個國家和地區持續深耕。汪群斌表示：「我們深刻體會到，全球化能力的核心是創新能力，是價值鏈整合的能力。」

在醫藥領域，復星始終瞄準全球化進行佈局。經過十多年積累，逐步構建起全球化的研發、註冊、BD（業務發展）和營銷能力。截至目前，復星旗下生物藥創新產品已觸達近60個國家和地區，惠及全球超85萬患者。其中，乳腺癌治療核心產品漢曲優，是中國、歐盟、美國獲批的「中國籍」單抗生物類似藥，累計在全球50多個國家和地區獲批上市。

在全球研發方面，復星打造了領先的小分子創新藥平台，抗體、ADC等大分子技術平台，細胞治療技術平台，並前瞻佈局核藥技術平台。專注於大分子的復宏漢霖已在全球範圍內完成800餘項藥政註冊申請，並獲得600餘項批准。

在全球BD方面，復星長期與Abbott、Dr. Reddy's、Lotus、Sandoz等通過戰略合作，加速拓展全球主要市場。今年上半年，復宏漢霖BD合同現金流入超人民幣10億元，同比增長280%。今年8月，復星醫藥兩款自研的小分子抑制劑也連續實現對外授權，將攜手海外合作夥伴，惠及更多全球患者。

復星的全球化創新不止於醫藥領域。汪群斌介紹，在文旅消費領域，復星旅文Club Med地中海俱樂部持續深化AI數字化升級，G.M Copilot對話助手提供7x24小時即時響應的個性化服務，目前已覆蓋巴西、法國、比利時、新加坡、馬來西亞等全球12個國家市場。今年8月，復星旅文與阿里雲達成全棧AI合作，基於通義千問模型共同開發文旅智能體「AI G.O」，全球客戶的度假全流程體驗將得到大幅提升。

在金融服務領域，復星葡萄牙保險依託AI應用，全面提升業務全流程效率，並提高數據準確性，推動保險業務快速發展。目前，車險自動理賠率從2023年末的48%提升至66%。

此外，豫園燈會走出國門，相繼在法國巴黎、泰國曼谷舉辦，為海外朋友了解中國文化、愛上中國文化，打開了新的窗口。舍得酒業也承載著「捨與得」的中國智慧，揚帆出海，登陸40個國家和地區。

「創新是價值創造的源動力。我們始終相信，依託創新不斷實現價值創造，是中國企業出海最重要的錨。」汪群斌說。

以創新，踐行全球企業社會責任

「企業不僅是商業主體，更是社會公民。我們相信，商業向善是企業可持續發展的基石，創新不僅是技術突破，更是社會問題解決方案的重新設計。」汪群斌表示，在30多年的發展歷程中，復星始終高度重視ESG（環境、社會、治理）責任。

在抗擊全球瘧疾方面，復星持續貢獻「中國方案」，將諾貝爾獎得主屠呦呦團隊發現的青蒿素，研發成為中國001號（青蒿琥酯）、002號（注射用青蒿琥酯）創新藥。截至2025年6月底，復星已累計向全球供應超過4.2億支注射用青蒿琥酯，累計救治全球超8,400萬重症瘧疾患者。

過去數十年間，儘管全球抗瘧取得了重大進展，瘧疾仍然是全球主要公共衛生問題之一，特別是在撒哈拉以南非洲，瘧疾每分鐘就奪走一個人的生命。根據世界衛生組織《2024年世界瘧疾報告》，2023年全球83個國家估計有2.63億新發瘧疾病例，全球瘧疾死亡人數達到59.7萬人。

面對這一嚴峻挑戰，復星持續創新，盡最大努力提升藥品可及性。2023年6月，復星自主研發的第二代注射用青蒿琥酯Argesun獲世界衛生組織預認證，成為首個通過該預認證的一步配製青蒿琥酯注射劑。與第一代產品相比，第二代產品極大提升了臨床使用的便利性，特別適用於醫療條件相對落後的非洲偏遠地區，被當地醫護人員稱為「來自中國的救命藥」。

同樣圍繞「健康」這個全球公共議題，在中國鄉村，復星於2017年發起了鄉村醫生項目。秉持「我們守護村醫，村醫守護大家」理念，經過8年堅持，鄉村醫生項目已覆蓋16個省、市、自治區的78個縣，守護着2.5萬名村醫，惠及300萬戶農村家庭、超1600萬農村人口。

今年9月，「健康中國•2025全國暖心鄉村醫生及鄉鎮衛生院院長」發佈儀式在清華大學舉行。會上推出了AI村醫助手（1.0），它依託阿里巴巴通義大模型打造，把專家們共同編寫的《鄉村醫生診療口袋書》轉化為數字數據庫，村醫可以通過簡潔的窗口，一問一答，隨時查閱口袋書中權威、普惠的基層醫療問診方案，高效輔助日常工作。

「當每位中國村醫、每位非洲兒童都能享受到這個時代最重要的創新紅利，我們的創新就有了最大價值。」汪群斌表示，「『助天下』是復星成立之初就確立的企業價值觀，無論青蒿琥酯援非抗瘧，還是鄉村醫生項目，都是這一理念的具體實踐。」

憑藉多年來的持續努力，復星MSCI ESG評級保持為AA，連續入選標普全球《可持續發展年鑑》，並在中國企業中名列最佳1%，富時羅素ESG評分也持續領先全球同業。

汪群斌表示，在可持續發展道路上，商業向善的力量正在推動企業與社會、中國與世界，在命運共同體的理念下發生深刻變革，「未來，復星將攜手全球合作夥伴，以創新為梯，以責任為纜，繼續攀登可持續發展的新高峰，為人類命運共同體貢獻中國企業的智慧與力量。」

