從身心健康到學業表現--為何香港家長要約束子女使用社交媒體及電子產品？

Look Up Hong Kong 與市場研究公司 IPSOS 合作訪問了651名家長，調查結果肯定了兒童身心健康的四大倡議，包括：推遲使用智能手機年齡、推遲使用社交媒體年齡、推行零手機校園，以及增加兒童在現實世界的活動與體驗。

香港 2025年10月19日 /美通社/ -- Look Up Hong Kong 是一個由家長發起的新組織，致力凝聚家庭力量，為數碼時代的兒童爭取更健康、更快樂的童年。Look Up Hong Kong主張推遲兒童使用智能手機和社交媒體的年齡。倡議背後，是源於全球持續有醫學研究證明相關科技對兒童的影響，如今本港亦有數據顯示，許多家庭都憂慮孩子過早接觸數碼產品有損身心健康，因此對倡議紛紛表態支持。

Look Up Hong Kong是香港註冊的非牟利組織，今天正式面向公眾。Look Up Hong Kong提倡兒童年滿14歲才擁有智能手機，到16歲才使用社交媒體。作為首個重點項目，組織訪問了651名香港家長，結果顯示，兒童使用智能手機和社交媒體存在多方面問題。

Look Up Hong Kong創辦人Robert Broad表示，「家長對於自己使用智能手機和社交媒體也感到掙扎，超過75%受訪者表示自己『機不離手』，三分之二受訪者承認花太多時間在手機上，影響了他們的身心健康、工作和生活。」

「他們不希望孩子重蹈覆轍。」Robert Broad續說：「四分之三的家長認為，推遲使用智能手機會對孩子產生正面影響，過半受訪者同意智能手機和社交媒體不利孩子身心健康。他們的擔憂，主要是網絡安全威脅、身心健康風險、影響學業，以及成癮的可能性。」

Look Up Hong Kong列出四大優先行動及建議：

1. 推遲孩子使用智能手機的年齡到至少 14 歲——讓兒童在大腦關鍵發育時期，免受無限制的互聯網資訊和持續不斷的通知干擾[1,2]。

四分之三受訪家長支持以14歲作為分界

2. 推遲孩子使用社交媒體的年齡到至少 16 歲——過早使用社交媒體使焦慮、身體形象和網絡風險問題激增 [3]。

約三分之二香港家長支持以16歲作為起點

3. 提倡「零智能手機」校園和活動——上學日禁用手機有助提高專注力、加強朋輩間的聯繫，提升學業表現[4-8]。

89%受訪者支持學校範圍限制使用智能手機

4. 支持戶外活動、自由玩樂和現實世界體驗 ——增強自主性、社交技能、抗逆力及自我管理能力 [9]。

許多香港兒童（34%）每週只有一次（甚至沒有）校外戶外活動

關注智能手機使用問題的臨床心理學家、Look Up Hong Kong 顧問藍兆雅表示，「智能手機和社交媒體根本就是要奪取注意力——如果連成年人都難以駕馭，怎能指望兒童可以做到？」她續說：「這些科技是家庭矛盾的導火線，有超過80%家長曾因使用問題發生過爭執，亦令到兒童面臨嚴重風險——25%兒童曾被陌生人接觸，6至10歲兒童中，有13%接觸過不當成人內容。」

儘管存在這些擔憂，現實是幾乎所有兒童（98%）在14歲時都擁有智能手機（6至10歲相關比率為52%，11至13歲相關比率為86%），首次擁有智能手機的平均年齡僅為9歲。

Look Up Hong Kong的Tanya Strongman解釋：「我們的倡議源於家長感到挫敗和需要支援。在家長訪談會中，家長們反覆表示，對於獨力應對數碼挑戰，他們感到力不從心，就連是否給孩子智能手機也使他們壓力爆煲，因為『出面人人都有一部』。」

有見及此，Look Up Hong Kong推出了覆蓋全港逾千間中小學的家長承諾行動，這是一份網上協議，家長可以簽署以表示他們承諾推遲孩子使用智能手機和社交媒體的年齡。家長可以看到孩子的學校和班級中有多少人簽署了承諾書，然後透過學校社群與志同道合的家長聯繫。「在我們的調查中，超過85%家長表示有意參與，另外，全港亦已經有80多所學校推行家長承諾行動。」Strongman說：「愈多父母參與，影響力就愈大。只要大家知道有其他父母參與，就足以令『推遲使用智能手機』這個議題可宣諸於口，放膽討論。」（家長可於Look Up Hong Kong網站閱覽承諾書：https://www.lookup.hk/zh-hk）

兒科醫生兼Look Up Hong Kong顧問Dr. Vivian Mark指出：「在日常診症中，我們看到智能手機和社交媒體如何影響心理健康（睡眠不足、焦慮、抑鬱、專注力下降、行為與情緒管理問題、飲食失調）和身體健康（肥胖、肌肉骨骼疾病、缺乏運動、眼睛不適及近視）。我們的倡議並非要向科技說不，而是為了保護我們孩子關鍵的成長歲月，保障他們當下和未來的健康。」

Look Up Hong Kong顧問、以數碼未來及人工智能教育為專業範疇的香港中文大學趙建豐教授表示：「只有於學生適齡時有策略性地讓他們接觸科技，才可以幫助他們在生活和學業上茁壯成長。我們必須以教育的根本為先，引導孩子獨立學習、培養他們的批判性思維，讓他們明白科技在教育和學習中所擔當的角色和用途。無論在課堂內外，線下活動都是不可或缺的一環，我們應鼓勵孩子發掘興趣、保持活躍、在現實世界與其他人互動，方能建立全面、健康的生活方式和人際關係。」

Look Up Hong Kong的梁紫嫣強調：「每個家庭都值得擁有真正的選擇，而不是被迫承受壓力。科技應當成為兒童發展的助力，而非令他們終日沉迷。當家長意識到問題所在並達到共識，對推遲孩子使用智能手機和社交媒體就會容易得多，孩子也不會再感到被孤立。家長和照顧者在這方面需要獲得支援，從而建立健康的科技使用習慣，並作出自信、明智的決定。」

「俗語有云：『養育一個孩子，需要整個村莊的力量。』Robert Broad說：「要幫助我們的孩子在數碼未來中茁壯成長，需要社會上下群策群力。我們呼籲政府為兒童提供更多戶外空間和設施，並對社交平台作出規管（包括有效的年齡驗證），以保護兒童遠離有害科技與內容。我們呼籲醫護界更新行業指引及家長輔導服務，將數碼媒體如何影響兒童發展的最新研究和醫學證據納入其中。我們呼籲家校合作，創造一個讓孩子能夠在沒有智能手機和社交媒體壓力下學習和社交的環境。最後，我們呼籲家長和社會以身作則，善用科技，引導兒童將科技視為有益的工具，不讓科技分散他們的注意力。」

媒體背景資料

Look Up Hong Kong 與 Ipsos 調查摘要

香港一群具代表性、育有學齡兒童的家長樣本

651名本港學童家長

74%來自公立學校，14%來自私立國際/直資學校，12%來自國際學校（包括英基學校）

6至16歲兒童（6至10歲佔55%，11至13歲佔29%，14至16歲佔16%）

調查於2025年7月進行

家長在使用智能手機和社交媒體方面也感到掙扎

三分之二家長自覺花太多時間在智能手機上

超過四分之三受訪家長表示沒有智能手機無法生活

家長表示，使用智能手機為他們帶來以下問題： 67%有身體健康問題（眼睛疲勞、體重上升、缺乏運動和骨骼肌肉疼痛） 51%有心理/情緒健康問題（睡眠不足、難以專注、焦慮/抑鬱） 41%曾經歷詐騙、身份被盜風險和未經授權交易 38%表示對工作表現產生負面影響，並擔心潛在的成癮問題 38%表示避免社交，家庭/關係衝突增加 29%曾經歷網絡騷擾或威脅 ，而且曾接觸有害內容



本港家長認為孩子過早使用智能手機和社交媒體弊多於利

逾半數家長認為智能手機和社交媒體對孩子的整體身心健康產生負面影響，有關想法在國際學校家長中高達 85%。

家長最關注的問題 網上安全威脅 身體健康風險 學業成績與成癮問題



家長認為對孩子身心健康構成最大威脅的社交媒體平台： 抖音 YouTube Instagram WhatsApp 小紅書



兒童最常用的五大社交媒體平台： Instagram（最受初中生歡迎） YouTube（最受小學生歡迎） WhatsApp 抖音 微信



逾45%兒童平均每天花2小時甚至更長時間使用智能手機（從初小學生的25%到初中學生的63%）

不少兒童（34%）每週只有一次（或完全沒有）進行校外戶外活動

家長最關注孩子的網絡安全問題

家長擔心孩子遭受網絡霸凌、焦慮、憂鬱和接收不當內容

12%孩子曾在網上接觸不當成人內容 男孩接觸不當內容的比率幾乎是女孩的兩倍（15%對9%）

家長稱25%孩子曾在網上有陌生人聯繫（數字可能被低估） 男孩在網上與陌生人交談的可能性比女孩高出50%



父母留意到智能手機和社交媒體影響人際關係和行為

28%家長認為智能手機和社交媒體危害孩子的社交關係，有關數字在國際學校家長中更高達59%

逾80%家長表示曾與孩子在使用智能手機問題上發生衝突

儘管家長有重重憂慮，香港大多數孩子比預期更早擁有手機

家長原本計劃等到孩子平均13歲時（國際學校為 14 歲），才為其添置智能手機，但實際上，孩子（無論哪種學校）獲得智能手機的平均年齡只有9歲（從2歲到15歲不等）

香港超過70%兒童已擁有智能手機 6至10歲兒童的比率為52% 11至13歲兒童的比率為86% 14歲或以上兒童的比率為98%



多數家長認同推遲子女接觸智能手機和社交媒體的年齡會帶來好處

84%受訪者同意孩子到至少16歲才使用社交媒體，對身心健康都有好處

自認沉迷智能手機的家長更傾向於支持推遲孩子擁有智能手機和使用社交媒體的年齡

多數家長希望學校有更嚴格的智能手機政策

89%家長支持孩子所屬學校限制智能手機 65%家長希望孩子所屬學校可以實行比現時更嚴格的政策 五分之一公立學校的家長傾向讓孩子入讀零手機學校 逾70%國際學校（主要是小學）的家長傾向讓孩子入讀零手機學校

最多家長支持的學校政策，是要求學生在校期間關掉手機，並將其存放於儲物櫃或書包內。相比之下，容許年長學生使用手機但禁止年幼學生使用的政策則獲得最少支持

家長支持以團結行動應對智能手機和社交媒體

73%受訪者支持等到孩子至少14歲才可擁有智能手機

64%受訪者支持等到孩子至少16歲才可使用社交媒體

85%受訪者表示願意參與一項自願性質的家長協定，推遲子女接觸智能手機的年齡

關於 Look Up Hong Kong

Look Up Hong Kong是一個由家長主導的民間倡議運動，我們的使命是守護童年，並賦予家長、照顧者與教育工作者力量，透過推遲孩子使用智能手機和社交媒體的年齡，保障他們的身心健康。我們的目標，是在孩子還未做好準備時，致力減低讓孩子接觸這些科技的社會壓力，並且輔助父母根據自身價值觀來駕馭數碼世界。

Look Up Hong Kong是香港註冊的非牟利組織，致力凝聚家庭，共同守護更健康、更快樂的童年。我們深信，兒童在現實世界就應該享受童年，科技理應是一股正面的力量，一股尊重兒童專注力、關注他們福祉、幫助他們茁壯成長的力量。

更多資訊

中英文網站： www.lookup.hk/zh-hk

簽署承諾書： https://parentpact.lookup.hk/?lang=zh

