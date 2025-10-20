中大商學院開辦亞太首創體驗經濟領導力理學碩士課程

香港 2025年10月20日 /美通社/ -- 香港中文大學（中大）商學院推出全新體驗經濟領導力理學碩士（MSc in Leadership for Experience Economy）課程，將於2026-27學年正式開課。在當今商業環境中，創造能建立情感連繫的深刻體驗，已成為企業成功的關鍵之一。此課程為亞太區內首創，旨在為急速發展的體驗經濟培育新一代領袖。

新課程由中大商學院酒店及旅遊管理學院開辦，結合其在酒店、旅遊與房地產領域的豐富專業經驗，以及中大商學院世界級的教研資源，致力培育學生將體驗設計、管理、投資與創新轉化為組織競爭優勢的領導能力。課程的推出亦策略性地配合香港重點發展文化、體育及旅遊產業的方向，同時呼應國家推動經濟高質量發展的方針。

課程設計廣納業界意見，為一創新跨學科課程，重點培養學員三大核心能力：啟發型領導力（Inspiration）、投資決策（Investment）與創新能力（Innovation）。透過體驗式學習，學員將掌握設計思維、顧客心理與戰略決策的能力。課程特色包括學術與業界導師雙指導制度、海外學習及實戰機會，確保學生能學以致用，創造實際價值。

體驗經濟領導力理學碩士課程主任田潔博士指出：「體驗經濟的重要性前所未見。現時消費者追求的不僅是產品或服務，而是富有意義的體驗。儘管消費者願意為難忘體驗付出更高代價，不少機構仍然難以擺脫賣方主導的思維。此課程正是為培育能夠推動體驗轉型的領袖而設。」

酒店及旅遊管理學院院長李想教授補充：「新課程補足了傳統商業領袖教育的關鍵一環。要在體驗經濟中脫穎而出，領袖必須兼具嚴謹的分析思維、創意、韌性與適應力，並對科技、投資與人文精神有深刻理解。這些能力在人工智能時代尤顯重要。」

正如香港半島酒店前總經理、香港上海大酒店有限公司現任非執行董事Peter Borer先生所言：「體驗已深植於企業的基因之中。」畢業生將能勝任不同行業的新興領導職位，包括客戶體驗管理、體驗咨詢顧問及工作場所體驗轉型等領域。

課程歡迎來自不同學術及專業背景、有志帶領以體驗為主導的商業未來的申請者報讀。如欲了解更多課程資訊，請瀏覽課程網頁。

