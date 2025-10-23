星展銀行榮膺「全球最佳人工智能銀行」殊榮

星展銀行榮獲《環球金融雜誌》 2025 年度「人工智能金融與數碼銀行大獎」之最高獎項，彰顯本行在打造「有溫度的人工智能銀行」方面取得卓越成就

新加坡 2025年10月23日 /美通社/ -- 星展銀行（DBS）近日宣布，本行在首屆《環球金融雜誌》（Global Finance）2025年度「人工智能金融大獎」（AI In Finance Awards 2025）評選中榮獲「全球最佳人工智能銀行」（World's Best AI Bank）殊榮，彰顯星展銀行在打造「有溫度的人工智能銀行」方面取得卓越成就。

榮獲《環球金融雜誌》最高人工智能獎項，既肯定星展銀行在人工智能之負責任應用與數碼創新、重塑銀行業務的領導地位，亦體現了本行秉持同理心理念的堅定承諾。該獎項反映本行通過戰略性整合人工智能技術於業務之中，提供前沿且以客戶為中心的解決方案。

此外，星展銀行憑藉其在人工智能的部署，榮獲兩項全球性獎項，包括「最佳企業/機構人工智能銀行」（Best Corporate/Institutional AI Bank）、以及於「消費類別人工智能銀行全球子類別」的「最佳客戶體驗提升大獎」（Best Enhanced Customer Experience）。

《環球金融雜誌》創辦人兼編輯總監 Joseph Giarraputo表示：「星展銀行憑藉早期廣泛的人工智能模型部署、積極的檢測文化、數據驅動型的優秀團體、以及卓越的執行能力，讓其在人工智能應用表現中脫穎而出，成為業界領導者。星展銀行已在超過370多個應用場景中部署逾1,500個人工智能模型，預計到2025年將創造超過10億新加坡元的經濟效益。這一承諾還體現在其年度報告中對人工智能價值的透明衡量估值、採用PURE[1]框架的倫理開發、以及為員工制定全面的技能培訓和提升，助力員工將人工智能作為增效工具並加以利用。」

自2014年開啟人工智能之旅以來，星展銀行持續於平台、流程和人才方面投入大量資源，推動人工智能創新應用，提升客戶體驗和員工生產力。例如，星展銀行利用人工智能生成個性化建議，協助客戶作出明智的投資和財務規劃決策，同時為客戶經理提供深入洞察，以實現具意義的客戶互動。在內部管理方面，本行推出「iCoach」生成式人工智能工具，幫助員工制定個性化的職業發展和技能提升路線，支持員工在星展銀行的長期成長。

2024年，哈佛商學院（Harvard Business School）將星展銀行的人工智能戰略編入案例研究，這是首份針對亞洲銀行的相關研究，詳情請參閱此處。

星展銀行行政總裁陳淑珊表示：「星展銀行很榮幸能夠憑藉本行在人工智能領域的領先地位，獲得《環球金融雜誌》的認可。這一獎項是對本行持續追求創新以及十年來重大投入的充分肯定。這些堅實的基礎使我們能夠將變革性的人工智能創新，從加強反欺詐到賦能員工，再到優化風險管理，推廣至業界的各個領域。隨著星展銀行實現『有溫度的人工智能銀行』目標為願景，我們將致力負責任的運用人工智能，將機器智能與同理心互相結合，進一步鞏固客戶對本行的信任。」

除了上述榮譽之外，星展銀行還在《環球金融雜誌》2025年數碼銀行大獎中斬獲三項全球性大獎。本行連續第二年榮膺「全球最佳企業/機構數碼銀行」（Best Corporate/Institutional Digital Bank），並獲得兩個全球子類別獎項—「最佳數碼支付戰略」（Best Digital Payments Strategy）和「最佳開放銀行應用程式設計介面」（Best Open Banking APIs），體現星展銀行對創新數碼解決方案的追求，以及在構建強大數碼生態系統的決心。

在是次兩項大獎評選中，星展銀行總共獲得六項全球大獎、15個區域大獎和52個本地獎項，充分印證本行堅定不移推進數碼轉型的承諾，以及在提供以客為先的數碼銀行服務方面取得卓越成果。

[1] PURE框架使用原則：P（目的合理性）、U（資料合規）、R（倫理道德）、E（可解性）。

