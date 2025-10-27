山石網科大灣區及東南亞網絡安全研討峰會在港盛大召開

攜手業界共築智慧時代安全新生態

香港 2025年10月27日 /美通社/ -- 由山石網科主辦、香港網絡安全專業協會協辦的「山石網科大灣區及東南亞網絡安全研討峰會」成功在香港隆重舉行。本屆峰會以「智鏈灣區，芯聚亞太」為主題，彙聚了來自大灣區、東南亞乃至全球的近300名行業專家、政府領導、企業代表及合作夥伴，共同探討在當前複雜網路安全形勢下，如何以技術創新驅動防護效能提升，攜手構建智慧時代的安全新生態。

開幕致辭：戰略引領，展望未來

山石網科董事長兼CEO葉海強先生為大會致開幕辭。他提到，今年是山石網科成立18周年暨上市6周年，公司已發展為入選「Gartner遠見者」的網路安全廠商，業務遍及全球60多個國家和地區，累計為超過 35,000 家客戶提供安全服務。伴隨中國數字經濟與企業出海浪潮，山石網科提出以「全球能力、本地交付」模式，既護航中國企業的全球拓展，也深耕重點區域的海外當地市場。2024年初，公司升級海外戰略，明確「深耕港澳、輻射東南亞、面向全世界」的新藍圖；2025年進一步啟動「ASIC+AI」雙A戰略，通過ASIC解放 算力，AI 解放人力，為客戶提供卓越的安全產品及服務，共同迎接AI時代的 到來。

香港特別行政區政府數位政策辦公室數位政策專員黃志光先生在致辭中對峰會的召開表示熱烈祝賀。他指出，穩固的網絡安全是香港發展成為國際創新科技中心及智慧城市的基石。香港特區政府正積極推動數字經濟發展，並高度重視與之配套的網路安全建設。他讚揚山石網科等行業領導企業在港舉辦高水準國際峰會，彙聚頂尖人才與科技，這不僅有力提升了本地的網路安全防護意識與能力，也為大灣區及亞太區域的數位安全協作注入了強勁動力。

山石網科創始人羅東平先生在大會上進一步闡釋了公司「ASIC築基，AI 領航」的核心戰略。他強調，通過自研ASIC安全專用晶片與人工智慧技術的雙輪驅動，山石網科致力於構建「開放融合、AI賦能、智慧運維」為一體的全 方位安全治理體系，推動網絡安全產業實現代際跨越，為客戶帶來更高效、更智慧的新一代防護體驗。他指出，以香港市場為例，山石網科近年來在港澳地區持續深耕，已建立起扎實的客戶基礎和本地化服務能力。未來，香港仍將作為山石網科出海戰略的關鍵支點，持續發揮其區域輻射與示範作用。

核心成果：合作簽約、中心成立與新品發佈

峰會期間，山石網科舉行了兩場重要的戰略合作簽約儀式，分別與泰國航空工業有限公司及香港大昌行集團有限公司簽署了合作協定，標誌著各方合作關係的進一步深化與拓展。

另一大會議亮點是山石網科香港研發中心的正式成立。該中心將依託香港的國際視野和人才優勢，逐步成為山石國際業務的重要技術創新引擎。香港研發中心成立後，將聚焦三個目標：

1. 構建亞太威脅情報中樞

通過設立威脅情報分析實驗室，融合本地數據與全球資料，繪製專屬威脅圖譜，強化對區域性高級威脅的追蹤預警能力，為香港關鍵基礎設施提供精準防護。

2. 打造「亞洲范式」安全產品能力

緊密圍繞香港及國際客戶在資料安全、多雲混合環境下的核心需求，研發既符合國際標準，又深度適配亞太區域特點的尖端安全產品。

3. AI人工智慧+RWA真實世界資產安全

香港研發中心將致力於把AI深度植入網絡安全，並為RWA的價值流轉保駕護航，為香港乃至全球的數字未來建立基礎。

同時，山石網科在大會上面向海外市場，首次海外發佈了基於自研ASIC安全專用晶片與AI技術的戰略新品，展示了在核心技術驅動下的新一代網絡安全解決方案的強大實力。

專題演講：分享見解，共商發展

在專題演講環節，大會邀請了多位重量級嘉賓分享真知灼見。泰國航空工業公司總經理、空軍上將PIBOON先生帶來了題為《國防領域的網絡安全》的 深度分享；香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪先生就當前網絡犯罪趨勢與應對策略發表了演講；浙江大學求是特聘教授、區塊鏈與資料安全全國重點實驗室首席研究員杜躍進博士則從技術前沿視角剖析了資料安全面臨的機遇與挑戰。

山石網科副總裁、國際事業群負責人趙京璽先生發表了《開拓新前沿：山石在全球安全市場的探索與佈局》主題演講。他詳細分享了山石網科在國際化拓展中的戰略思考與實踐經驗，指出公司將堅定不移地深化在東南亞及「一帶一路」沿線國家的市場佈局，通過領先的技術、本地化服務與合作夥伴生態，以技術實力贏得國際市場認可，全速推進公司的全球化進程。

山石網科高級副總裁、首席技術專家楊慶華先生以《安如磐石：中國網安信創解決方案的力量》為題發表分享。他強調，在當今數碼化時代，網絡安全的「自主可控」是發展的基石。山石的信創解決方案具備全面的國產生態適配能力、高性能防護與智慧威脅分析水準，能為關鍵基礎設施與行業數碼轉型提供從邊界到雲端的全場景安全保障。這一經過實戰檢驗的解決方案，旨在為各行各業築就「安如磐石」的數碼安全底座。

本次峰會反應熱烈，彙聚了來自中國移動國際有限公司、香港電訊有限公司及揚科資訊科技有限公司等重要合作夥伴的代表發表主題演講。在圓桌討論環節，來自金融、政府、IT等多行業專家與山石合作夥伴展開深度交流，碰撞思想、凝聚共識。

會場外特設的18個合作夥伴展位成為全場焦點，全方位呈現了山石網科作為網絡安全領軍者的技術實力與產業號召力。在清晰的「雙A戰略」指引下， 山石網科正持續推動技術突破與全球市場拓展，穩步邁入國際化發展的新階段。

有關山石網科股份有限公司（SSE：688030）的更多資訊，請訪問公司網頁: https://www.hillstonenet.com/ 。

