鴻蒙課程首次走進中國香港頂尖學府，華為攜手香港科技大學共育科創英才

前沿技術解讀，點燃青年開發者創新熱情

在上午四個小時的課程中，華為的資深技術專家為同學們系統講解了HarmonyOS的核心理念、分散式技術以及突破性的元服務（Quick App）開發模式。講座通過OpenRice、周大福、Keeta以及環島中港通等香港市民耳熟能詳的應用與服務作為案例，展示了鴻蒙「一次開發，多端部署」的獨特優勢如何賦能開發者，為智慧出行、行動健康、智能家居等香港市民高度關注的領域帶來創新解決方案。以香港Top1美食推薦App OpenRice為例，它無縫接入華為生態，支援華為帳號一鍵登入並同步個人數據，同時整合花瓣地圖實現精準導航；作為深受本地居民與遊客信賴的美食全指南，它覆蓋從街頭小吃到米其林餐廳的全港熱門店鋪；在鴻蒙系統加持下，其核心功能全面升級，運行更流暢，跨裝置體驗更便捷。 現場互動氣氛熱烈，同學們圍繞ArkTS語言、App開發上架流程等問題與專家展開了深入交流。華為講師在分享中指出，中國香港作為國際創新科技樞紐，具備培育高端數位人才的優質土壤。鴻蒙生態的持續演進，將為本地學生提供從技術學習到應用創新的完整路徑，助力他們參與到智能終端生態的構建中，共建萬物智能的香港。

產學共鳴，攜手共築香港智能未來

參與學生對鴻蒙生態表現出濃厚興趣。一位電腦科學專業的同學表示：「講座讓我對HarmonyOS的分散式能力有了全新認識。我們正在考慮開發一款基於鴻蒙的跨裝置課堂協作應用，希望能進一步提升校園學習效率。」另一位工程專業學生則認為，鴻蒙為青年開發者提供了從創意到產品的快捷通道，是參與區域科技發展的良好契機。

開啟新篇章，持續賦能香港青年開發者

此次香港科技大學公開課是鴻蒙生態在香港高校系列活動的第一站。華為表示，未來將持續投入資源，計劃與更多香港大專院校展開合作，通過舉辦技術沙龍、開發者訓練營、創新競賽等多種形式，為香港青年開發者提供學習、交流與實踐的平臺，助力創意轉化為成果，共同為中國香港培養更多具有實戰能力的鴻蒙開發人才，推動本地數位化生態繁榮與智能技術普及。

