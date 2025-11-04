陶氏公司全球首個熱管理材料科學實驗室在上海揭幕，進一步加強對本地電子市場的長期承諾

當前，AI技術的飛速發展正深刻重塑各行各業，在創造巨大機遇的同時，也使熱管理面臨日益嚴峻的挑戰。特別是在算力需求呈指數級增長的倒逼下，共處AI生態下的各大市場都亟需能夠有效管理熱負荷、兼具長期可靠性與可持續性優勢的創新冷卻技術與熱管理材料。陶氏公司消費品解決方案全球戰略行銷總監楚敏思表示：「熱管理材料科學實驗室增強了我們現有的應用與測試能力，並拓展了與本地客戶合作開發下一代冷卻解決方案的機會，這一切都是我們踐行對中國市場長期承諾、加強本土研發投資的有力佐證。選擇將首個熱管理材料科學實驗室在上海落成，標誌著我們開啟了本土創新協作的新篇章，將我們的全球研發能力與對中國市場的精准洞察實現無縫對接，通過協同創新，助力客戶應對從熱管理挑戰到產品快速上市的全鏈路需求，實現共贏。」

該實驗室專為協同創新而建立，通過三大功能板塊的協同整合，可為客戶提供覆蓋產品開發全週期的專業技術支援和一站式服務，助力加速熱管理解決方案從早期概念到產品商業化的進程：

全面、系統化的評估測試： 覆蓋從消費電子、通信及可再生能源等領域的關鍵部件散熱測試。同時，專業的應用評估平臺可為客戶提供精准、可靠的資料支援。

豐富的應用能力和多行業演示 : 不僅可展示點膠、絲網印刷等成熟的材料應用工藝，還能通過跨行業應用演示，直觀呈現陶氏公司解決方案在多元場景下的優異表現。借此，客戶可評估不同的應用工藝，以確定更適合的方案。

便捷、無縫的技術支援：客戶可直接獲取陶氏公司的全系列導熱材料樣品，以及陶氏公司其他區域的專家與實驗資源，實現高效協同作業與知識共用，極大提升技術支援的廣度與深度。

陶氏公司致力於將今天的冷卻挑戰轉化為明天的冷卻技術突破。上海熱管理材料科學實驗室的建成將促進更緊密的客戶合作，為電子行業及整個AI生態體系更高效的未來貢獻力量。

關於陶氏公司

陶氏公司（NYSE：DOW）是全球領先的材料科學公司之一，服務於包裝、基礎建設、運輸和消費應用等高增長市場的客戶。我們的全球性佈局、資產整合和規模效益、專注的科技創新、業務領先地位、以及對永續發展的承諾，確保我們能夠實現盈利性增長，並助力打造永續的未來。我們在 30 個國家和地區設有製造基地，全球約 36,000 名員工。陶氏公司 2024 年實現约 430 億美元銷售額。「陶氏公司」或「公司」是指 Dow Inc. 及其子公司。如需進一步了解我們，以及我們成爲在創新、客戶導向、包容性和永續發展方面全球領先的材料科學公司的願景，請訪問 www.dow.com。

注意:本文中所含資訊僅供說明之用，不應被解釋為產品規格。客戶應該通過自己的測試來確認結果。

注意：本資訊本著善意提供，供您考慮，但不提供任何保證或擔保（明示或暗示），因為分析條件和使用此處描述的資訊和材料的方法可能會有所不同，並且不受陶氏的控制。儘管這些資訊基於陶氏認為可靠和準確的資料，但我們無意讓您使用本文檔的內容，因此您不應將本文檔的內容解釋為業務、技術或任何其他形式的建議。我們建議您在採用或以商業規模使用它們之前，決定此處描述的資訊和材料的適用性。陶氏對使用此資訊不承擔任何責任。

