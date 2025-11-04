奧特斯持續上行趨勢，業績超出預期

2025/26 財年上半年營收達 8.46 億歐元，同比增長 6%

息稅折舊攤銷前利潤1.75 億歐元，利潤率 20.6%

匯率波動對收入、利潤及股東權益造成顯著影響

2025/26 財年預測：營收 17 億歐元，息稅折舊攤銷前利潤率 23%

2026/27 財年預測不變

奧地利萊奧本 2025年11月4日 /美通社/ -- 奧特斯首席執行官馬銘天（Michael Mertin） 表示：「儘管面臨嚴重的匯率逆風與充滿挑戰的市場環境，我們超越上半年的預測，實現了營收與息稅折舊攤銷前利潤的增長。我們成功實現了客戶結構多元化，並與全球人工智能芯片產業的重要參與者建立了緊密聯繫。儘管奧特斯已出售韓國安山工廠，且匯率波動可能在下半年繼續帶來壓力，但是，隨著馬來西亞居林與奧地利萊奧本新廠的逐步投產，我們預測本財年營收計劃提升至 17 億歐元。」

與去年同期相比，2025/26 財年上半年合併營收增長 6%，達 8.46 億歐元（上年同期：8 億歐元）。若排除匯率影響，營收增長幅度達 11%。憑借積極的產量增長，奧特斯成功抵禦了報告期內持續的價格壓力與不利匯率影響。

關鍵財務數據 單位：百萬歐元（除特別標注外）



Q2 2025/26

Q2 2024/25

變化

in %

H1 2025/26

H1 2024/25

變化

in % 銷售額

447.4

450.5

(0.7 %)

846.3

799.9

5.8 % 息稅折舊攤銷前利潤

104.1

92.6

12.4 %

174.7

157.2

11.2 % 息稅折舊攤銷前利潤率(in %)

23.3 %

20.6 %

–

20.6 %

19.6 %

– 息稅前利潤

16.3

15.0

9.2 %

0.0

6.8

(99.4 %) 息稅前利潤率 (in %)

3.7 %

3.3 %

–

–

0.9 %

– 當期利潤

(7.6)

(28.7)

73.5 %

(63.5)

(62.7)

(1.3 %) 資本收益

n.a.

n.a.

–

0.3 %

(1.0 %)

– 淨資本支出

(30.7)

(161.6)

81.0 %

(84.3)

(254.2)

66.8 % 經營活動產生的現金流量

25.5

(104.4)

>100%

209.4

(90.6)

>100% 每股收益(in )

(0.31)

(0.85)

63.5 %

(1.86)

(1.84)

(1.1 %) 員工人數1*

12,953

13,407

(3.4 %)

12,876

13,490

(4.6 %)



1 包含外包員工，按平均計算。截至2025年9月30日，員工總數為13,051

成本優化與效率提升計劃

在 2025/26 財年，奧特斯進一步強化成本削減措施，所有投資均需經過嚴格審核，繼上年度節約成本 1.2 億歐元 後，本財年目標是再可持續減少至少 1.5 億歐元，該措施旨在抵消艱難市場環境帶來的影響，以及居林新生產線投產的初期成本。

市場環境

儘管自年初以來關稅的話題討論持續不斷，但其對市場的實際影響目前仍較有限。不確定性促使部分企業提前下單或降低庫存。總體而言，與上一季度相比，市場形勢略有改善。數據中心與服務器業務仍是主要增長引擎，需求保持穩定。尤其是用於人工智能的高端產品需求強勁，該領域正持續向高端半導體封裝載板發展，奧特斯將從中持續受益。

儘管地緣局勢持續變化，大部分的市場需求發展仍然積極。筆記本電腦行業得益於人工智能帶動的產品更新換代週期，以及出於對潛在關稅的擔憂而導致的季節性調整，業績表現良好。智能手機市場同樣保持強勁業績。工業及汽車領域預計在 2025 年僅實現溫和增長，原因之一是庫存尚未完全消化，電動車市場尤為艱難，當前低迷的需求削弱了整體環境。此外，美國與歐盟的關稅、政治及法律障礙也帶來額外負擔。

2025/26 財年展望

奧特斯預計本財年營收約為 17 億歐元（2024/25 財年：15.9 億歐元）。若調整匯率因素及韓國安山工廠出售的影響，運營性增長約為 20%。預期息稅折舊攤銷前利潤率約 23%，仍將反映馬來西亞居林新增產線的啟動成本（2024/25 財年含安山工廠出售收益為 38.1%；若排除出售收益，則為 17.7%）。資本支出預計約 2.5 億歐元（2024/25 財年：4.15 億歐元），主要用於擴建居林新廠的半導體封裝載板產能。公司預計息稅前利潤與經營活動現金流均將保持正值。

2026/27 財年展望

奧特斯預測高附加值產品的強勁需求將持續增長，尤其是在生成式人工智能領域。此外，服務器、PC 與筆記本等成熟市場也呈現復甦跡象。公司還決定進一步拓展國防產業市場。在這一積極市場環境下，奧特斯預計 2026/27 財年營收約 21 至 24 億歐元，息稅折舊攤銷前利潤率預計為 24%–28%。

匯率影響與潛在風險

奧特斯超過四分之三的營收來自美國客戶，收入主要以美元計價，而生產成本大多以亞洲貨幣計價，財報以歐元呈現。自 2024 年 12 月公佈 2026/27 財年預測以來，美元兌歐元匯率從 1 歐元兌 1.07 美元貶至約 1 歐元兌 1.17 美元，貶值約 10%。因此，公司營收預期從區間上限調整至下限。若未來匯率繼續波動（無論正向或負向），都將影響營收預測。

除總體市場動態外，原材料供應短缺 亦可能成為挑戰。玻璃纖維尤其是 E-glass以及技術更複雜的 T-glass是印製電路板與半導體封裝載板生產中的關鍵材料。其中，T-glass 對大尺寸與複雜半導體封裝至關重要。由於過度依賴單一核心供應商，去年市場已呈現潛在供應瓶頸。奧特斯及早採取措施，通過與客戶合作共同認證，新增供應商，以增強供應鏈的安全。由於部分新合作夥伴仍在擴充產能，目前尚無法滿足全部需求，因此，在 2026/27 財年下半年，奧特斯及同行可能無法完全滿足客戶的所有需求。雖然此類原料短缺會限制產量，但也可能緩解半導體封裝載板的價格壓力。

SOURCE 奧特斯