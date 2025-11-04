恒生指數公司與數碼港合作推動於指數計算中應用生成式人工智能

目前，此生成式人工智能方案已應用於計算恒生指數系列，包括恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數。

恒生指數公司 執行 董事長李文龍表示：「我們很高興引入生成式人工智能於指數運算，進一步推進我們的創新進程。透過恒生銀行與數碼港的合作，恒生指數公司得以採納最新科技，以鞏固我們作為香港金融市場基石的地位，繼續提升市場的透明度及流動性，而這項創新方案正體現了我們的這份承諾。展望未來，我們將繼續致力推動金融創科發展，並支持本地初創企業的成長，進一步鞏固香港作為國際金融中心，以及創科中心的地位。」

數碼港主席陳細明指：「我們很高興能與恒生指數公司共同見證這一合作里程碑，充分展現人工智能在提升效率與推動創新方面的變革力量。更令人鼓舞的是，我們的社群成員 INF 無限光年的解決方案不僅獲領先的金融機構採用，更成為推動香港金融科技發展的動力。作為香港的數碼科技樞紐及人工智能加速器，數碼港將繼續與恒生指數公司等業界領袖合作，致力培育創新，並為社群成員開拓更多新機遇。」

恒生指數公司負責編制及管理恒生指數系列，主要涵蓋在香港與中國內地上市的股票，當中包括恒生指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數，以及滬深港通、大灣區、可持續發展與各類型行業指數等。截至2025年10月底，被動式追蹤恒生指數系列的產品資產管理總值約為1,147億美元。恒生指數公司乃恒生銀行之全資附屬機構。有關恒生指數系列詳情，請瀏覽www.hsi.com.hk。

數碼港由香港特別行政區政府全資擁有，作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，致力賦能產業數字化和智能化轉型，推動香港數字經濟和人工智能發展，並助力香港成為國際人工智能和創新科技中心。數碼港匯聚超過 2,300 間企業，包括 11 間上市公司及 10 間獨角獸企業；三分一園區企業創辦人來自 26 個國家及地區，數碼港企業亦已拓展至全球超過 35 個市場。

數碼港以全港規模最大的人工智能超算中心及人工智能實驗室為核心引擎，與多間業界領軍企業，及超過 400 間人工智能及數據科學初創企業，共同構建完善的人工智能生態圈。數碼港亦通過發展人工智能、數據科學、區塊鏈和網路安全等科技集群，賦能多元產業發展，涵蓋智慧城市及政務、銀行金融、數碼娛樂、文化旅遊、醫療健康、教育培訓、物業管理、建築工程、運輸物流及綠色環保等，並聚集香港最大的金融科技社群。數碼港亦獲香港特區政府委託，推行概念驗證和沙盒計劃、數碼科技應用資助、行業科技培訓及初創企業孵化，推動科技創新研發、轉化落地及商業化應用，加速社會業界的數字化轉型及智能化升級。

數碼港亦是「國家級科技企業孵化器」及香港主要的創業培育基地，為創業家提供資金及辦公空間，連結大型企業、投資者、科技公司及專業服務等龐大夥伴網絡，加速企業發展及拓展海内外市場，配合全方位的入駐支援服務、人才引進與培育計劃，助力處於不同發展階段的初創企業，邁向新高，成就非凡。

詳情請瀏覽 https://www.cyberport.hk/zh-hk/ 。

