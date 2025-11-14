香港加列山、香港鐵崗、香港大都會獅子會邀梁熙、陸志聰作分享
香港 2025年11月14日 /美通社/ -- 國際獅子會中國港澳三○三區屬下三個分會，香港加列山獅子會、香港鐵崗獅子會及香港大都會獅子會日前(13日)假尖沙咀美麗華酒店舉行聯合晚餐例會，大會主席兼香港加列山獅子會會長蔡明興獅兄、大會聯合副主席兼香港鐵崗獅子會會長陳兆亨獅兄，大會聯合副主席兼香港大都會獅子會會長林曄獅姐當晚邀請立法會議員梁熙，及醫管局港島東聯網前總監陸志聰醫生，向眾獅友講解特區政府近期施政報告中招商引資的措施，及基層醫療發展概況。
在主題演講環節，立法會議員梁熙表示，行政長官在最新一份施政報告中提出多項利民及振興本港經濟措施，梁特別提及「引進來、走出去」的政策，介紹協助內企出海專班、本港發展家族辦公室政策、香港投資管理公司、各項創新及科技基金、稅務優惠等多項招商引資的措施。梁總結相關措施能幫助本港繼續發揮中國與世界的「超級聯繫人」的重要角色，反映香港機遇處處。
醫管局港島東聯網前總監陸志聰向在場獅友，簡介本港近期基層醫療發展，他提及本港醫療制度沿襲前殖民時代，提供全面醫療保障，每年投放逾1000億港元於醫療系統，但隨著政府財政緊絀，明年1月將增加公共醫療收費；另一方面，當局近期積極推動基層醫療，推動全民健康及運動，發展地區康健中心及社區醫療網絡，以減輕住院服務及治療的壓力。陸志聰期望，在人口老化大趨勢下，市民應照顧好個人健康，減輕整體社會醫療負擔。
國際獅子會中國港澳三○三區總監梁鳳華獅姐指出，香港人口老齡化速度位居世界前列，預計未來十年內，65歲及以上人口的比例將大幅增加，對醫療服務的需求也將持續增長。面對人口預期壽命增長帶來的慢病防治需求，獅子會推出「健康護航365計劃」，凝聚三○三區內外專科醫生網絡資源，聯同社福機構，於全港18區進行健康篩檢服務，提供普惠醫療支援；她指出，獅子會本年度將以血管健康及防治中風為主題，推出健康護航365血管（腦中風）-STAR（星之計劃），開展一系列活動，藉此提升公眾對預防中風的認知，為高危人群提供免費篩查，及早發現血壓和血糖異常個案，並建立社區支援網絡，連結醫療資源與患者家庭。
當日出席嘉賓還包括：上屆總監沈顏獅兄、第一副總監袁秀齡獅姐、第二副總監陳健明獅兄、第二分區主席許志傑獅兄、第七分域主席朱丹獅兄、前總監梁麗琴獅姐、指導獅友吳期卓獅兄等。
