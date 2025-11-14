香港加列山、香港鐵崗、香港大都會獅子會邀梁熙、陸志聰作分享

香港 2025年11月14日 /美通社/ -- 國際獅子會中國港澳三○三區屬下三個分會，香港加列山獅子會、香港鐵崗獅子會及香港大都會獅子會日前(13日)假尖沙咀美麗華酒店舉行聯合晚餐例會，大會主席兼香港加列山獅子會會長蔡明興獅兄、大會聯合副主席兼香港鐵崗獅子會會長陳兆亨獅兄，大會聯合副主席兼香港大都會獅子會會長林曄獅姐當晚邀請立法會議員梁熙，及醫管局港島東聯網前總監陸志聰醫生，向眾獅友講解特區政府近期施政報告中招商引資的措施，及基層醫療發展概況。

在主題演講環節，立法會議員梁熙表示，行政長官在最新一份施政報告中提出多項利民及振興本港經濟措施，梁特別提及「引進來、走出去」的政策，介紹協助內企出海專班、本港發展家族辦公室政策、香港投資管理公司、各項創新及科技基金、稅務優惠等多項招商引資的措施。梁總結相關措施能幫助本港繼續發揮中國與世界的「超級聯繫人」的重要角色，反映香港機遇處處。