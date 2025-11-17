萊卡公司全球最大彈性纖維生產基地於銀川全新開幕

由萊卡公司與銀川金融資本投資集團合作，打造總投入超過8億元的銀川工廠，初期將新增3萬噸彈性纖維產能，年產值預計超過10億元，在當地帶動約500個就業機會。未來，工廠潛在產能有望擴展至12萬噸，產品應用從服飾拓展到個人護理，進一步滿足中國及亞太地區對高品質彈性纖維多元化的市場需求，協助整個價值鏈獲得更快速、更靈活的解決方案。

作為萊卡公司在中國的第二座生產基地，銀川工廠匯聚公司專業的管理團隊與全球技術研發資源，打造出高度自動化、智慧化的生產生態系統。銀川工廠的生產運作將依託萊卡公司的永續發展架構，透過節能減碳與製程升級，推動環保效益與業務成長並行不悖。

「中國在全球服裝生產市場中佔據50%以上的份額，對於萊卡公司而言具有重要的戰略意義。此次有機會進一步深耕中國市場，不僅使萊卡公司更全面地優化了自身的產品組合，也有助於我們強化對高品質彈性纖維市場需求增長的應對能力。」萊卡公司首席執行官 Gary Smith 表示，「借此機會，我想再次向當地各級政府部門、各界夥伴致以最誠摯的謝意。將銀川工廠的啟用作為新的起點，萊卡公司將更堅定地以創新驅動與企業責任為核心，努力為區域經濟和社會創造更大的價值與更積極的影響力。」

關於萊卡公司

萊卡公司是全球領先的服裝和個人護理產業纖維及技術解決方案供應商，旗下擁有多個具有領導地位的品牌，包括：LYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX® 以及 TACTEL®。公司總部位於美國特拉華州威明頓，憑藉其永續產品、技術專業與行銷支援，在全球市場享譽盛名。萊卡公司致力於開發獨特創新的產品，滿足消費者對舒適度與持久性的需求，為客戶的產品創造附加價值。瞭解更多資訊，請造訪 lycra.com。

LYCRA® （萊卡 ®） 是萊卡公司的商標。

