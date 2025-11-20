保利美高梅博物館喜迎第一百萬名訪客

翟女士興奮表示，今日與家人同遊保利美高梅博物館，對《壁上觀萬象》這件多媒體作品印象深刻，更幸運獲得寓意美好的足金「如意」，令本趟澳門之旅倍添難忘。

美高梅中國控股有限公司董事長及執行董事何超瓊女士表示：「保利美高梅博物館致力以前沿的策展理念與手法，對古今、中西元素進行重構與當代詮釋，透過獨特的敘事視角，為觀衆開啟耳目一新的觀展體驗，力求打造兼具深度與趣味、為全年齡層尤其是年輕一代所喜愛的博物館空間。一百萬名訪客的到來，是對這一理念的有力印證，更為我們開啟下一段精彩旅程注入信心與動力。」

活態博物館：以創新與科技煥新文化瑰寶

保利美高梅博物館秉持「活態博物館」的理念，以前沿策展突破傳統靜態框架，將展覽轉化為歷史與當代藝術的全新演繹。透過沉浸式體驗與跨媒介敘事，讓文物「說當代的語言」，實現文化可感、歷史可親的展覽體驗。為來自全球各地不同年齡、不同背景訪客，提供更包容、更開放及多維度的文化體驗，展現中西和諧共融的宏大格局。

《絲路》展覽：在澳門讀懂千年文明交匯

目前，館內正展出以陸上絲綢之路為主題的《絲路》年度大展。展覽以歐亞大陸絲綢之路沿線歷史遺珍為經緯，透過四大主題單元，展出逾200件歷史珍品與當代藝術作品。展覽以古今對話的策展手法重新呈現歷史主題，讓觀眾走進跨越時空的文化之旅，體會文明互鑒的當代價值。

除主題展覽，保利美高梅博物館持續推出座談會、館際交流、工作坊及博物館親子夜遊等延伸活動，深化文化藝術與公眾之間的互動，並透過專業公眾導賞服務及電子導覽系統，提升公眾的觀展體驗。館內亦設有M BOX文創產品自動售賣機，呈獻與展覽主題呼應的文創臻品，延伸觀眾的文化體驗。

關於 「保利美高梅博物館」

保利文化與美高梅攜手打造「保利美高梅博物館」，一座致力於傳承中華優秀傳統文化、呈現非物質文化遺產之美的世界級文旅地標。博物館選址於澳門 ⸺中西方文化交流的先驅、「海上絲綢之路」上的璀璨明珠，旨在將其定位為中國與世界接軌的前沿，以國家一級文物展示的標準，將中華文化的故事傳播得更廣、更遠。博物館融合了傳統中國工藝與尖端科技，為觀者帶來全感官的藝術文化體驗。展覽透過現代建築語言，結合中國傳統非遺工藝和一帶一路沿線主要國家的文物與藝術元素，實現「中西合璧、古今交融、虛實結合、文化與科技融合」的藝術呈現。「保利美高梅博物館」見證五千年中國文明的輝煌，體現保利文化與美高梅雙方對於傳承中國文化瑰寶、賡續中華文脈的堅定承諾。

關於保利文化

保利文化作為國資委序列中以文化藝術經營為主業的央企，堅定遵循習近平文化思想，以「紅色基因鑄魂、藍色基因立身」，做「美好生活領創者」。保利文化於2000年成立，十餘次榮獲「全國文化企業三十強」稱號，是中國國際商會文化和旅遊產業工作委員會主席單位，被文化和旅遊部命名為「國家文化產業示範基地」，始終致力於為公眾提供高端、高質、高品的文化產品和服務，讓保利品牌的高價值助力國家文化事業和文化產業發展。

保利文化旗下擁有150余家全資及控股企業，擁有保利劇院、保利拍賣、保利影業、保利藝術教育、保利WeDo、保利藝術博物館等知名品牌。近年來，保利文化還積極開拓文化傳播、文化資產運營、文化數位化等業務，取得較好發展。

新的征程上，保利文化將鍛長補短、積厚成器，建設一流、追求卓越，舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象，為推進文化自信自強、鑄就社會主義文化新輝煌貢獻保利力量。

關於美高梅

美高梅中國控股有限公司（股份代號：2282）簡稱美高梅，為大中華地區領先的娛樂場博彩度假酒店發展商、擁有者和運營商之一，是美高梅金殿超濠股份有限公司的控股公司，為六家持有澳門經營博彩業務特許權的企業之一。美高梅金殿超濠現時擁有及經營兩家酒店：澳門美高梅位於澳門半島、是屢獲殊榮的豪華綜合度假酒店；而位於澳門路氹城的美獅美高梅為一現代豪華綜合度假酒店。

澳門美高梅是《福布斯旅遊指南》五星評級之綜合度假酒店，是一充滿創意和風格的藝術傑作。除了約600間豪華客房及套房，賓客還能在這裏發現眾多與別不同的奢華享受，包括以巨型玻璃天幕覆蓋、充滿歐陸設計特色的天幕廣場，氣勢磅礡。澳門美高梅擁有世界一流的設施，包括面積近2,000平方米按照國家一級文物展陳標準建造的博物館 —「保利美高梅博物館」、水療中心、七間各具特色且集合各國佳餚的餐廳及酒吧等，而功能齊全的會議及場地設施，也讓澳門美高梅成為舉辦各類宴會的理想地點。酒店位於澳門半島最矚目的地段上，位置優越，與名店林立的壹號廣塲相連。

美獅美高梅設計猶如路氹城的「珠寶盒」，設有約1,400間客房及套房、偌大的會議空間、奢華的水療設施、零售商店、餐飲配套、美高梅首間國際酒店別墅「雍華府」，及上演美高梅與中國大導演張藝謀攜手打造《澳門2049》駐場秀的美高梅劇院。美獅美高梅的視博廣場天幕在2019年1月19日被評為最大的懸跨網架式結構玻璃屋頂（自支撐），是中國澳門首個建築及結構範疇的健力士世界紀錄™榮譽。美獅美高梅旨在推動多元化發展，為澳門帶來更多元及創新的娛樂體驗，讓澳門繼續發展成為世界旅遊休閒中心。美獅美高梅是澳門唯一囊括三星級綠色建築設計標識和運行標識的巨型綜合建築及酒店，更是大灣區首家及大中華區第二家取得該認證的酒店。

美高梅中國控股有限公司主要由美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）擁有（紐約證券交易所代號：MGM）。美高梅國際酒店集團是世界領先的全球酒店及餐飲款待公司，其轄下的度假酒店項目包括百樂宮大酒店（Bellagio）、亞利亞（ARIA）、美高梅大酒店（MGM Grand）、曼德拉灣大酒店（Mandalay Bay）及Park MGM。有關美高梅國際酒店集團的詳情，請瀏覽 www.mgmresorts.com。

