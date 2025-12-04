全球機器人政策轉向下的產業機遇：首程控股的生態構建與價值重估

香港2025年12月4日 /美通社/ -- 在全球人工智能發展從模型競爭轉向應用深化的關鍵時刻，機器人產業作為「AI走向真實世界」的關鍵載體，正迎來前所未有的政策聚焦與歷史性發展機遇。美國、歐洲、日本、韓國等主要經濟體紛紛將政策重心向機器人產業傾斜，視其為未來製造業、國防體系與社會服務的基礎設施。在這一全球性產業浪潮中，首程控股（697.HK）憑藉其獨特的「投資+應用」雙引擎模式與平台化生態構建能力，正成為中國機器人產業鏈中一支不可忽視的新興力量。

全球政策東風：機器人產業進入加速落地期

當前，全球科技政策呈現出由泛人工智能向機器人領域聚焦的清晰轉向。這一趨勢標誌着機器人產業正從「技術突破期」邁向「政策扶持與商業落地期」的關鍵拐點。

據悉，隔夜美國白宮正在醖釀頒佈機器人產業專項行政命令，並計劃在年底前成立跨部門機器人工作組。此舉意味着機器人很可能繼人工智能之後，成為美國下一個國家級科技戰略工程。歷史表明，美國僅在戰略性基礎設施領域才會動用行政命令級別的推動力，這無疑將機器人產業提升至國家戰略高度。

多國加速戰略佈局：日本將機器人視為解決人口老齡化與勞動力短缺的核心方案；韓國明確提出在2030年前躋身全球機器人強國前三的目標；歐盟啓動了多項具身智能前沿研究項目；而中東與東南亞地區則將機器人納入智慧城市與產業升級的核心規劃。這種全球性的政策共振，共同加速了機器人從「實驗室技術」向「國家基礎設施」的演進節奏。

在這一「政策、技術、商業」三重動力同步成熟的節點，產業競爭的核心已轉變為：誰能夠率先在投資佈局、應用落地與產業協同組織上建立穿透力，誰就更可能主導下一代智能科技產業的發展。

作為熱門港股市場機器人概念股公司之一的首程控股在機器人領域模式最獨特之處在於形成了「投資-應用」的強閉環。公司不僅是資金的提供者，更是產業資源的組織者。它通過推動被投企業的產品在真實場景中進行二次開發、運營驗證，解決了初創企業「技術落地難」的核心痛點。這種將前沿技術從實驗室直接導向電力巡檢等高確定性B端場景的能力，構成了首程難以複製的產業穿透力，也為自身帶來了穩定的現金流與深遠的產業影響力。目前，公司的投資版圖覆蓋了機器人本體、關鍵零部件、動力系統、算法及具身智能等核心領域。其投資的企業包括宇樹科技、雲深處、銀河通用、星海圖、松延動力等，幾乎貫穿了中國機器人產業從底層技術到上層應用的關鍵鏈路。這種佈局確保了公司在未來具身智能產業爆發時，能全面把握各環節的高增長紅利。

雙端落地引擎：夯實B端基礎，開創C端入口

首程控股的商業化路徑清晰分為To B（企業端）與To C（消費者端）兩大陣地，二者相互支撐，共同構建增長飛輪。

首先，在To B端實現深度場景融合，驗證商業化價值。在B端，首程聚焦於機器人商業化確定性最高的領域。通過將生態內企業的產品導入電力巡檢等剛性需求場景，不僅完成了技術可行性與可靠性的實證，更在此過程中積累了寶貴的場景數據與工程經驗，反哺產品迭代，為未來的規模化複製奠定了堅實基礎。

其次，在To C端構建全國性消費觸達網絡，針對中國消費級機器人市場存在的「認知缺口」與「體驗缺口」，首程控股開創性地打造了線上線下融合的消費觸達體系，包括建立線下體驗店。公司打造的「機器人科技體驗店」（目標一年內拓展至20家）已在北京、成都等地成功落地。這些門店集展示、體驗、銷售於一體，被譽為「機器人行業的4S店」。國慶期間單店日銷售額突破十萬元、日客流過萬的業績，證明了將機器人從「看不見、摸不着」的科技概念轉化為「可試、可玩、可買」的消費品的巨大潛力。這是推動中國機器人消費化最關鍵的一步。此外，公司正在密集籌備的機器人專屬直播間，將承擔產品展示、科普教育、銷售轉化與用户數據沉澱等多重功能。當「線上直播引流」與「線下體驗轉化」相結合，首程有望成為中國機器人面向大眾消費市場的最強入口。

首程控股的戰略並非簡單的「投資加銷售」，其本質是構建了一個能夠推動行業技術與需求雙向增長的平台型生態系統。這一系統形成了一個強大的自我強化增長飛輪：投資佈局 → B端落地驗證 → C端市場教育 → 數據反哺企業 → 估值與收益提升 → 再投資深化佈局。在這個飛輪中，前期投資奠定了產業根基，B端應用驗證了商業價值併為技術優化提供真實反饋，C端網絡則加速了市場教育並開闢了廣闊的營收渠道，最終的數據與資本收益又反哺於新一輪、更深度的產業佈局。

隨着全球進入「機器人優先」的新時代，機器人產業有望如新能源汽車、智能手機一樣，開啓一個長達數年的規模化增長週期。首程控股憑藉其全鏈條的投資佈局、深度的B端場景穿透、創新的C端消費入口以及獨特的平台型組織能力，已初步構建起國內最具產業穿透力的機器人生態之一。這不僅使其能夠充分受益於行業貝塔性的增長，更賦予了其通過生態協同創造阿爾法價值的潛力。在時代窗口已然打開的背景下，首程控股正成為一個值得密切關注、並可能在未來數年實現價值重估的產業龍頭標的。

SOURCE 首程控股有限公司