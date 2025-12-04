守護香港毛孩！汪喵星球啟動宏福苑受災寵物援助行動

同時，香港在地物流夥伴 GOLS ，亦在第一時間主動與汪喵星球取得聯繫，表示願「無償協助配送」，盼能共同加速援助物資送抵前線。台、港兩地攜手投入災中支援，使物資能在最需要的時刻，迅速抵達受災家庭與救援單位，在動盪不安的時刻中，攜手提供最即時溫暖的支持。

守護宏福苑毛孩，汪喵星球提供每隻毛孩最高「三個月照護物資」

宏福苑火警發生後，多隻寵物由消防員往返火場救出，部分毛孩因吸入濃煙需即刻送醫，現場救援志工與飼主無不心急如焚。

在情勢尚未完全明朗、許多飼主仍身處臨時安置點之際，汪喵星球立即啟動客戶識別流程，主動聯繫受影響住戶，提供每隻毛孩最高三個月的免費貓砂與伙食，協助飼主在災中仍能維持最基本的照護，不因環境變動而中斷。

汪喵星球同步向全港客戶發布關懷訊息，若為受災戶，可直接私訊汪喵官方，由團隊於第一時間安排物資支援；而非受災戶若掌握任何需要協助的動保單位、臨時安置點或飼主，也可代為通報。汪喵星球強調，在災後資訊混亂的時刻，更希望能與香港社群緊密串接，讓每一份物資都確實抵達最需要的家庭與毛孩身邊。

香港物流公司 GOLS 無償協助配送，確保毛孩物資加速抵達

本次汪喵星球啟動跨境援助，也獲得香港在地物流夥伴 GOLS 第一時間的全力支持。物資需求，GOLS 將「無償協助配送」，確保物資能在最短時間抵達救援單位與受災家庭。

汪喵星球表示，目前台灣端已完成整備作業，香港端也同步與合作夥伴啟動倉儲與配送流程，期許物資能以最快速度抵達前線，為受影響的毛孩與飼主，提供穩定且務實的陪伴和支持。

串接社群力量，成為香港毛孩的溫暖後盾

汪喵星球執行長孫宗德表示：「看到宏福苑的災情，我們的心情非常沈重。即使我們身處台灣有些距離，但仍能對飼主們此刻的焦心感同身受。我們希望能盡一份綿薄之力，替受災的家庭盡一份心意。」孫宗德說明，「我們在香港倉庫備有充足的物資：乾糧、主食罐、貓砂、尿墊、清潔用品、情緒放鬆保健品等等。也特別感謝我們在當地的合作夥伴 GOLS，第一時間與我們聯繫、討論可以如何一起盡力支援，並表示只要是救援物資，GOLS 車隊無償幫忙送。希望在這段混亂與不安的時刻，一起守護香港的毛孩們。」

此外，汪喵星球已與香港在地救援組織「 毛守救援 」取得聯繫，並同步掌握第一線物資與協尋需求。毛守救援也開放作為臨時協助窗口，如有任何動物受災情影響需要協助，可直接聯絡毛守救援：69994227／69994221，由在地團隊協助後續通報與協調。

毛守救援亦於社群表示，「感謝台灣品牌汪喵星球 DogCatStar關注香港大埔宏福苑災情，及千里迢迢越洋捐贈貓狗食品及保健品給受災情影響的毛孩，此善舉為這些受災的毛孩們帶來了溫暖與希望。我們將會妥善運用貴公司的捐贈物資，確保每一份愛心都能夠直接幫助到最需要的寵物。」

汪喵星球建立即時通報窗口，全面提升支援效率

汪喵星球呼籲，若民眾知悉有物資短缺的飼主、臨時安置點或在地救援單位，皆可協助通報至品牌官方 Facebook 或 Threads 。團隊將作為此期間的資訊窗口，統籌後續支援安排。汪喵星球強調，此次跨境援助的核心，是在動盪局勢中守住毛孩最基本的照護需求；除提供實際物資，更希望成為資訊串接與協調的協力者，讓每一份支援都能在最需要的時刻發揮最大效益。

民眾如需提供援助資訊，可直接聯繫汪喵星球官方社群平台：

關於牧羊人集團

牧羊人集團是台灣最大寵物食品品牌集團，持續透過創新與科技，以產品與用品研發、製造、物流供應與跨境銷售等服務，致力於提升寵物與人類的生活品質。2022 年營收突破 10 億， 過去五年每年平均近 50% 成長，目前集團旗下擁有多個台灣寵物品牌，旗下寵物罐頭、貓砂與保健品產品為台灣市占第一，銷售市場涵蓋全球7個不同國家。 shepherdtech.group

關於汪喵星球

汪喵星球為台灣寵物領導品牌，隸屬於牧羊人集團，秉持「始終以毛孩為本」的出發點，打造最貼近犬貓需求的寵物產品，致力於讓每一隻毛小孩都能享受最幸福健康的生活。2017年看準市場痛點，推出亞洲第一款無膠主食罐；立足台灣、佈局海外，目前海外營收占總營收三成以上，讓台灣寵物食品製造技術被世界看到。製造工廠新廠設立於桃園新屋，是台灣首座取得ISO14001與ISO22000雙認證的寵物食品工廠。 www.dogcatstar.com

