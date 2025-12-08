納芯微成功登陸香港聯交所，為服務全球客戶奠定更堅實基礎

作為中國少數同時在傳感器、信號鏈及電源管理三大技術領域具備深度布局的企業，納芯微憑藉平台化技術體系及豐富產品組合，在汽車電子、工业和能源應用、以及智能終端等市場建立明顯優勢，正從「中國模擬芯片標杆」加速邁向「全球優選供應商」。

納芯微創辦人、董事長兼行政總裁王升楊表示，是次上市是公司發展的一個重要里程碑，亦是面向全球市場的新起點。公司將持續加大基礎技術投入、擴展產品類別、完善海外銷售及市場體系，並強化全球化營運能力，為客戶及合作夥伴創造可持續價值。

關於納芯微：

納芯微電子（簡稱納芯微，上海科創板股票代號：688052；香港聯交所股份代號：02676.HK）是一間專注於高性能及高可靠性模擬與混合訊號芯片的半導體公司。自 2013 年成立以來，公司聚焦傳感器、信號鏈及電源管理三大技術領域，為汽車、工業、通訊及消費電子等市場提供多元化的半導體產品與解決方案。

納芯微以「『感知』『驅動』未來，共建綠色、智能、互聯互通的『芯』世界」為使命，致力為數碼世界與物理世界的連接提供芯片級方案。

