觀光署啟動三軸並進新藍圖

永續轉型×數位創新×國際行銷 馬祖「島嶼淨行」掀慢旅新風潮

臺灣連江縣2025年12月8日 /美通社/ -- 隨著全球旅遊市場強勁復甦，臺灣觀光正邁向質量並重的新階段。交通部觀光署以「在地深化×數位轉型×國際引客」為三大核心軸，推動創新與永續並行的觀光新藍圖，期盼以政策引導帶動地方亮點共榮，讓觀光成為兼具文化深度與經濟韌性的產業。

在推動永續觀光的行動中，馬祖國家風景區管理處率先以「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅」作為典範，結合環境保護、文化體驗與在地導覽，鼓勵旅客以雙腳探索島嶼風貌。馬祖位於台灣本島西北方、緊鄰中國福建沿海，由南、北竿、莒光及東引等主要島嶼組成，擁有豐富的戰地史蹟與多樣生態景觀。