觀光署啟動三軸並進新藍圖

08 12月, 2025, 15:36 CST
永續轉型×數位創新×國際行銷 馬祖「島嶼淨行」掀慢旅新風潮
臺灣連江縣2025年12月8日 /美通社/ -- 隨著全球旅遊市場強勁復甦，臺灣觀光正邁向質量並重的新階段。交通部觀光署以「在地深化×數位轉型×國際引客」為三大核心軸，推動創新與永續並行的觀光新藍圖，期盼以政策引導帶動地方亮點共榮，讓觀光成為兼具文化深度與經濟韌性的產業。
在推動永續觀光的行動中，馬祖國家風景區管理處率先以「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅」作為典範，結合環境保護、文化體驗與在地導覽，鼓勵旅客以雙腳探索島嶼風貌。馬祖位於台灣本島西北方、緊鄰中國福建沿海，由南、北竿、莒光及東引等主要島嶼組成，擁有豐富的戰地史蹟與多樣生態景觀。
活動自八月啟動以來，已於南、北竿及莒光等地舉辦多場示範團，並邀請知名主持人謝哲青、段慧琳及韓籍啦啦隊李晧禎等親身參與，以人文與生態兼具的旅遊視角呈現馬祖之美。九月更有La New集團旗下旅行社響應推出五日徒步行程，號召國人以實際行動支持低碳旅遊，展現企業永續共好的精神。
馬管處洪志光處長表示，馬祖擁有兼具自然與歷史的獨特場域，是推動責任旅遊與文化永續的重要基地。透過徒步慢旅推廣，不僅能帶動地方觀光轉型，更能讓旅人以「慢行、減法、永續」的方式重新認識島嶼，感受土地的脈動與人文溫度。未來馬管處將持續擴大「島嶼淨行」系列活動，規劃跨島路線與集章挑戰，打造馬祖為全台最具代表性的徒步旅遊目的地。
