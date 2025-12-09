復銳醫療科技宣佈新一屆領導層

Lior Dayan接任董事長，Eyal Ben David接任首席執行官，開啟全球化發展新篇章

香港2025年12月9日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代號：1696.HK），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及註射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，宣佈重要董事會及領導層任命。經董事會決議通過，現任執行董事兼董事會主席劉毅先生由於集團工作調動，將辭去董事會主席職務，繼續擔任非執行董事以支持公司的持續發展，原首席執行官Lior Dayan先生將接任公司董事長，並任命原國際市場總裁Eyal Ben David先生為首席執行官，任命首席財務官李家宏先生為聯席首席執行官及首席財務官。此系列任命自2026年1月1日起生效，標誌著公司在成功達成上一階段戰略目標後，正式邁入新的發展周期。

在擔任首席執行官的八年間，Lior Dayan先生憑藉卓越的戰略視野，引領復銳醫療科技從一家專註於能量源設備的公司，成功轉型為業務遍及全球110余個國家及地區、服務超過46,000家醫療機構的行業領先品牌，並將公司年收入規模提升至數億美元級別。在其領導下，公司穩步推進向融合診斷、註射、護膚及個性化治療系統的全球化美麗健康集團戰略升級。出任董事長後，Dayan先生將更專註於把握公司長期發展方向，持續貫徹創新驅動戰略，深化全球業務布局。

復銳醫療科技董事長兼執行董事劉毅先生表示：「Lior Dayan先生是一位卓越的領導者，他開創了公司的直銷商業模式，持續完善創新產品管線，成功推動復銳醫療科技實現戰略升級與全球化布局，為公司下一階段發展確立了清晰路徑。我們衷心感謝他在首席執行官任內的重大貢獻，並堅信作為董事長，他將繼續憑藉深厚的行業洞察，為復銳醫療科技全球戰略的執行提供重要指引。」劉毅先生進一步指出：「董事會決定同步任命首席執行官與聯席首席執行官，旨在融合全球化視野、運營專長及財務實力，助力公司加速產品和技術創新、提升全球執行力、實現高質量可持續成長。此次領導層的平穩交接，彰顯了公司對戰略延續性、治理體系成熟度及長期價值創造的堅定承諾。」

新任首席執行官Eyal Ben David先生已在公司服務十六年。在擔任國際市場總裁期間，他深度參與公司核心戰略的製定，並成功推動直銷模式在多個關鍵海外市場的拓展與落地，業績卓著。他就任首席執行官，將有力保障公司戰略的連貫執行與下一階段業務的持續拓展。

公司同時宣佈，現任首席財務官李家宏先生晉升為聯席首席執行官，並將繼續擔任公司首席財務官。李家宏先生在多家財富500強企業擁有逾二十年高級管理經驗，在財務戰略、運營優化與企業轉型方面積澱深厚。履新後，他將協同加強公司全球組織能力與運營效能建設，推動各業務板塊協同發展與全面精進。

復銳醫療科技首席執行官Lior Dayan先生表示：「帶領復銳醫療科技在過去八年中實現轉型與增長，是我職業生涯中一段極具意義的歷程。我對Eyal和家宏所組成的全新領導團隊充滿信心，他們必將帶領公司進一步擴大全球市場影響力，驅動行業技術創新，塑造醫美行業的未來。作為新任董事長，我期待全力支持這支卓越的領導團隊，共同開創公司發展的嶄新篇章。」

復銳醫療科技有限公司（股份代號：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、註射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標桿。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。

