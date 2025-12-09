香港區七個崇德社攜手推動「向婦女暴力說不」運動

一直以來，國際崇德社在倡議結束對婦女的暴力行為不遺餘力，自2012年起便啟動「向婦女暴力說不」運動 ("Zonta Says NO to Violence Against Women")，更於每年11月至12月期間舉辦「十六日行動」活動 ("16 Days of Activism")，並團結全球的崇德社分會，共同展開具影響力的倡議行動，一同對抗針對女性和女童的暴力。香港區各崇德社作為國際崇德社的成員，更一直積極響應「向婦女暴力說不」的倡議。

日前（12月8日），香港區七個崇德社，包括香港崇德社、九龍崇德社、香港東區崇德社、新界崇德社、維多利亞崇德社、香港崇德二社及新界崇德二社，便攜手支持由保良局舉辦的「『武愛？有愛！！』探索號流動藝術展」，作成今年「向婦女暴力說不」運動下「十六日行動」的重點活動。活動當日國際崇德社17區總監、國際崇德社17區第二分區總監，聯同香港區七個崇德社的社長，及保良局主席一起見證流動藝術展覽車的首航，希望透過流動藝術展覽向市民大眾解說對家庭暴力的問題，及相關家庭危機支援服務的資訊。

國際崇德社17區總監黃陸永恩在活動當日致辭時表示：「今日國際崇德社及香港區七個崇德社很高興可以支持保良局『武愛？有愛！！』探索號流動藝術展，這個甚具意義的活動，以加強大眾對家庭暴力問題的認識。崇德社一直致力通過服務與倡導提升婦女社會地位，而每年舉辦的『向婦女暴力說不』"十六日行動"，以聯合國於11月25日的『制止暴力侵害婦女行為國際日』為開始，並在聯合國於12月10日的『國際人權日』為止，旨在配合聯合國的呼籲，推動社會各界人士關注性別平等及為此帶來改變。」

保良局主席何芷韻太平紳士表示，展覽透過服務使用者的聲音故事提醒市民，家庭暴力往往隱藏在日常生活之中，而每一位受害者的勇氣與轉變，都是社會應該聽到並需給予支持力量。保良局透過是次展覽以及服務推廣，不單同行陪伴受影響家庭，更帶來更多公眾教育及倡議，建構更健康的家庭觀念。

「武愛？有愛！！」探索號流動藝術車將於12月8日至14日期間，走訪港九新界多個社區，包括銅鑼灣、灣仔、旺角、黃大仙、大圍及荃灣，並免費向公眾開放。展覽設有多個互動體驗區域，讓參觀者了解家庭暴力的真實面貌與轉化「愛」的可能，其中「七件武器的真實故事」更透過活動及影片，呈現服務使用者口述的親身經歷，讓公眾感受他們的傷痛與重生，讓參加者重新思考家庭中的衝突與愛的表達，從中獲得反思與啟發，促進家庭關係的正向發展。

關於崇德社香港區分社

崇德社所有香港分社，均是隸屬國際崇德社的非牟利組織。國際崇德社 (www.zonta.org) ，是一個由職業婦女及專業女性透過各類社會服務和宣傳，為提高及促進婦女地位而組成的全球服務機構。國際崇德社會員遍布全球超過65個國家及地區，在國際、國家及地方層級開展工作，致力實現崇德社願景：致力構建女性權利、讓每位女性皆能充分發揮其潛能，為女性創造更美好的世界。現時香港區共有八個崇德社，包括香港崇德社、九龍崇德社、香港東區崇德社、新界崇德社、維多利亞崇德社、香港崇德二社、新界崇德二社及九龍崇德二社。

附件

「武愛？有愛！！」探索號巡迴展覽詳情

日期：2025年12月8日至14日

時間/展覽地點：

日期 時間 地點 12月08日 (星期一) 下午5時至下午7時 香港銅鑼灣禮頓道66號保良局 12月09日 (星期二) 上午11時30分至下午7時 香港銅鑼灣百德新街 12月10日 (星期三) 上午11時30分至下午5時 香港灣仔電腦城 12月11日 (星期四) 上午11時30分至下午7時 九龍旺角朗豪坊 12月12日 (星期五) 上午11時30分至下午7時 九龍黃大仙正德街 12月13日 (星期六) 上午11時30分至下午7時 新界大圍村南道 12月14日 (星期日) 上午11時30分至下午7時 新界荃灣眾安街 (近千色匯)

活動主辦： 保良局

支持機構：香港區七個崇德社，包括：香港崇德社、九龍崇德社、香港東區崇德社、新界崇德社、維多利亞崇德社、香港崇德二社及新界崇德二社

傳媒查詢：[email protected]

