香港區七個崇德社攜手推動「向婦女暴力說不」運動

新聞提供者香港區崇德會
09 12月, 2025, 17:41 CST
全力支持由保良局舉辦的「『武愛？有愛！！』探索號流動藝術展」
提高市民大眾對家庭暴力問題的認識 齊向婦女暴力說「不」!
香港2025年12月9日 /美通社/ -- 早前大埔火災事故令人痛心，香港區七個崇德社謹此向罹難者表示深切哀悼，並向受影響災民致以慰問。在事故發生後社會各界的迅速支援，充分反映香港人守望相助的精神，同時亦提醒我們對弱勢社群的關注。
根據世界衞生組織的資料顯示，針對女性的暴力是當今最普遍的侵犯人權行為，在全球範圍內有三分之一婦女及女孩遭受暴力侵害， 這數字與過去十年調查結果基本一致。這種暴力不分國界或文化；它可在家中、工作場所及公開場所發生，無論是在和平或衝突環境下都影響著數以百萬計的女性和女童。而新冠大流行加強了針對婦女的各種暴力，一份於2022年的調查報告發現，接近40% 的香港婦女曾遭受性暴力，世衞估計實際數字可能會更高。
一直以來，國際崇德社在倡議結束對婦女的暴力行為不遺餘力，自2012年起便啟動「向婦女暴力說不」運動 ("Zonta Says NO to Violence Against Women")，更於每年11月至12月期間舉辦「十六日行動」活動 ("16 Days of Activism")，並團結全球的崇德社分會，共同展開具影響力的倡議行動，一同對抗針對女性和女童的暴力。香港區各崇德社作為國際崇德社的成員，更一直積極響應「向婦女暴力說不」的倡議。
日前（12月8日），香港區七個崇德社，包括香港崇德社、九龍崇德社、香港東區崇德社、新界崇德社、維多利亞崇德社、香港崇德二社及新界崇德二社，便攜手支持由保良局舉辦的「『武愛？有愛！！』探索號流動藝術展」，作成今年「向婦女暴力說不」運動下「十六日行動」的重點活動。活動當日國際崇德社17區總監、國際崇德社17區第二分區總監，聯同香港區七個崇德社的社長，及保良局主席一起見證流動藝術展覽車的首航，希望透過流動藝術展覽向市民大眾解說對家庭暴力的問題，及相關家庭危機支援服務的資訊。
國際崇德社17區總監黃陸永恩在活動當日致辭時表示：「今日國際崇德社及香港區七個崇德社很高興可以支持保良局『武愛？有愛！！』探索號流動藝術展，這個甚具意義的活動，以加強大眾對家庭暴力問題的認識。崇德社一直致力通過服務與倡導提升婦女社會地位，而每年舉辦的『向婦女暴力說不』"十六日行動"，以聯合國於11月25日的『制止暴力侵害婦女行為國際日』為開始，並在聯合國於12月10日的『國際人權日』為止，旨在配合聯合國的呼籲，推動社會各界人士關注性別平等及為此帶來改變。」
保良局主席何芷韻太平紳士表示，展覽透過服務使用者的聲音故事提醒市民，家庭暴力往往隱藏在日常生活之中，而每一位受害者的勇氣與轉變，都是社會應該聽到並需給予支持力量。保良局透過是次展覽以及服務推廣，不單同行陪伴受影響家庭，更帶來更多公眾教育及倡議，建構更健康的家庭觀念。
「武愛？有愛！！」探索號流動藝術車將於12月8日至14日期間，走訪港九新界多個社區，包括銅鑼灣、灣仔、旺角、黃大仙、大圍及荃灣，並免費向公眾開放。展覽設有多個互動體驗區域，讓參觀者了解家庭暴力的真實面貌與轉化「愛」的可能，其中「七件武器的真實故事」更透過活動及影片，呈現服務使用者口述的親身經歷，讓公眾感受他們的傷痛與重生，讓參加者重新思考家庭中的衝突與愛的表達，從中獲得反思與啟發，促進家庭關係的正向發展。
關於崇德社香港區分社
崇德社所有香港分社，均是隸屬國際崇德社的非牟利組織。國際崇德社 (www.zonta.org) ，是一個由職業婦女及專業女性透過各類社會服務和宣傳，為提高及促進婦女地位而組成的全球服務機構。國際崇德社會員遍布全球超過65個國家及地區，在國際、國家及地方層級開展工作，致力實現崇德社願景：致力構建女性權利、讓每位女性皆能充分發揮其潛能，為女性創造更美好的世界。現時香港區共有八個崇德社，包括香港崇德社、九龍崇德社、香港東區崇德社、新界崇德社、維多利亞崇德社、香港崇德二社、新界崇德二社及九龍崇德二社。
「武愛？有愛！！」探索號巡迴展覽詳情
日期：2025年12月8日至14日
時間/展覽地點：
|
日期
|
時間
|
地點
|
12月08日 (星期一)
|
下午5時至下午7時
|
香港銅鑼灣禮頓道66號保良局
|
12月09日 (星期二)
|
上午11時30分至下午7時
|
香港銅鑼灣百德新街
|
12月10日 (星期三)
|
上午11時30分至下午5時
|
香港灣仔電腦城
|
12月11日 (星期四)
|
上午11時30分至下午7時
|
九龍旺角朗豪坊
|
12月12日 (星期五)
|
上午11時30分至下午7時
|
九龍黃大仙正德街
|
12月13日 (星期六)
|
上午11時30分至下午7時
|
新界大圍村南道
|
12月14日 (星期日)
|
上午11時30分至下午7時
|
新界荃灣眾安街 (近千色匯)
活動主辦： 保良局
支持機構：香港區七個崇德社，包括：香港崇德社、九龍崇德社、香港東區崇德社、新界崇德社、維多利亞崇德社、香港崇德二社及新界崇德二社
傳媒查詢：[email protected]
