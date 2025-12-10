馬來西亞國際航空推出全球年終優惠活動

旅客自臺北出發，可享有含稅經濟艙來回票價最低 新台幣 8,190 起，輕鬆啟航各大適合年末度假及新年冒險的熱門城市。無論是倫敦的冬季魅力、巴黎的浪漫風情、或墨爾本的多元活力，亦可探索吉隆坡、古晉等深受喜愛的城市, 都能以超值票價前往。馬航旗下子公司 **Firefly（飛螢航空）**自吉隆坡國際機場第一航廈（KUL）營運的目的地，包括喀比、暹粒與宿霧——讓旅客享受陽光海灘、文化景點與悠閒度假體驗。

此外，旅客還可善用 Bonus Side Trip（大馬中轉隨心飛） 方案，免費加購 其中8 個馬來西亞國內航點的機票，包括檳城、蘭卡威、亞羅士打、哥打峇魯、瓜拉登嘉樓、新山、關丹與古晉。該方案於 2025 年 12 月 31 日前限時擴大，新增 Firefly 營運的喀比、暹粒與宿霧航線，讓旅客能在同一張機票中探索更多地方。

除了票價優惠外，旅客亦可於 2025 年 12 月 22 日前享有 20% 折扣，適用於座位選擇與黃金貴賓室（Golden Lounge）使用。無論是腿部加長空間、A330neo 之搖籃座位，或在起飛前於貴賓室放鬆，都是提升旅程品質的絕佳選擇。

馬來西亞國際航空持續提升屢獲殊榮的經濟艙體驗——在 2025 年 Skytrax 評選中榮獲全球十大最佳經濟艙座位及十大最佳航空客艙服務團隊。全新 A330neo 客機配置人體工學座椅、衣物掛鉤、杯架以及充裕收納空間；另設有 24 個腿部加長空間的座位，打造更舒適自在的飛行體驗。

機上娛樂方面，旅客可享受 13.3 吋 4K 高畫質觸控螢幕、藍牙配對功能、兒童模式以及透過 MHconnect 提供的 免費無限 Wi-Fi。家庭旅客將會喜愛專為 2 至 12 歲孩童設計的 Pilot Parker 派克熊機長兒童活動包，以及 KLIA 第一航廈 H18 特別服務櫃檯提供的貼心協助。指定航班還提供馬航經典的「Cool Treats」冰淇淋，為旅程添加甜蜜驚喜。旅客也可預先選擇餐點；若希望升級體驗，可使用 MHupgrade 升等至商務艙禮遇，包括優先報到、優先登機、貴賓室使用與更寬敞座位。

旅客亦可透過馬來西亞國際航空集團（MAG）旗下的旅遊生活平台 Journify 獲得更多價值。只需使用訂位代號作為折扣碼，即可享有高達 50 馬幣優惠，用於旅遊景點、機場貴賓室、交通票券及馬航商品等。

與馬來西亞國際航空一起啟程，開啟下一段更有意義的旅程，感受「馬來西亞熱情好客之道」所帶來的舒適、關懷與連結。

關於馬來西亞國際航空

馬來西亞國際航空是馬來西亞的國家航空公司，提供全方位的高品質航空服務，往返馬來西亞及國際航線。作為通往亞洲與全球的樞紐，馬來西亞國際航空每日承載高達 40,000 名旅客，提供靈感來自馬來西亞多元文化的難忘旅程。馬來西亞航空展現了國家的傳統、美食與文化，並以「馬來西亞式待客之道」為核心，於每個服務環節中帶來無與倫比的體驗。

自 2015 年 9 月起，馬來西亞國際航空由 馬來西亞國際航空有限公司 擁有並營運，隸屬於 馬來西亞航空集團（MAG）。MAG 是一個全球航空集團，涵蓋多元航空及旅遊解決方案，以滿足國際航空旅行需求。

作為 oneworld® 聯盟成員，馬來西亞國際航空可提供通往全球 170 個國家、超過 900 個目的地的航點選擇。更多資訊請造訪 www.malaysiaairlines.com 或下載「馬來西亞國際航空」App。

SOURCE 馬來西亞國際航空公司