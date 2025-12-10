馬來西亞國際航空推出全球年終優惠活動

專屬票價陪伴旅客迎接 2025 假期與 2026 嶄新旅程，開啟更有意義的旅途

馬來西亞吉隆坡2025年12月10日 /美通社/ -- 著佳節將至，無論是準備返鄉團聚、期待久違的旅行，或渴望探索新城市、重遊喜愛的目的地，馬來西亞國際航空特別推出 全球年終優惠（Global Year-End sale，邀請旅客提早規劃 2025 年終與 2026 年初的美好旅程，以專屬優惠票價重新連結最重要的人事物。

此次優惠票價將於 2025 年 12 月 11 日至 22 期間全面開放；Enrich 會員則可於 12 月 9 日至 10 搶先預購，並享有額外 5% 折扣。尚未加入 Enrich 旅客也受鼓勵立即註冊，享受這項屢獲殊榮的生活與旅遊忠誠計畫帶來的專屬禮遇及累積積分的機會。

旅客自臺北出發，可享有含稅經濟艙來回票價最低 新台幣 8,190 起，輕鬆啟航各大適合年末度假及新年冒險的熱門城市。無論是倫敦的冬季魅力、巴黎的浪漫風情、或墨爾本的多元活力，亦可探索吉隆坡、古晉等深受喜愛的城市, 都能以超值票價前往。馬航旗下子公司 **Firefly（飛螢航空）**自吉隆坡國際機場第一航廈（KUL）營運的目的地，包括喀比、暹粒與宿霧——讓旅客享受陽光海灘、文化景點與悠閒度假體驗。

此外，旅客還可善用 Bonus Side Trip大馬中轉隨心飛） 方案，免費加購 其中8 個馬來西亞國內航點的機票，包括檳城、蘭卡威、亞羅士打、哥打峇魯、瓜拉登嘉樓、新山、關丹與古晉。該方案於 2025 年 12 月 31 日前限時擴大，新增 Firefly 營運的喀比、暹粒與宿霧航線，讓旅客能在同一張機票中探索更多地方。

除了票價優惠外，旅客亦可於 2025 年 12 月 22 日前享有 20% 折扣，適用於座位選擇與黃金貴賓室（Golden Lounge）使用。無論是腿部加長空間、A330neo 之搖籃座位，或在起飛前於貴賓室放鬆，都是提升旅程品質的絕佳選擇。

馬來西亞國際航空持續提升屢獲殊榮的經濟艙體驗——在 2025 年 Skytrax 評選中榮獲全球十大最佳經濟艙座位十大最佳航空客艙服務團隊。全新 A330neo 客機配置人體工學座椅、衣物掛鉤、杯架以及充裕收納空間；另設有 24 個腿部加長空間的座位，打造更舒適自在的飛行體驗。

機上娛樂方面，旅客可享受 13.3 吋 4K 高畫質觸控螢幕、藍牙配對功能、兒童模式以及透過 MHconnect 提供的 免費無限 Wi-Fi。家庭旅客將會喜愛專為 2 至 12 歲孩童設計的 Pilot Parker 派克熊機長兒童活動包，以及 KLIA 第一航廈 H18 特別服務櫃檯提供的貼心協助。指定航班還提供馬航經典的「Cool Treats」冰淇淋，為旅程添加甜蜜驚喜。旅客也可預先選擇餐點；若希望升級體驗，可使用 MHupgrade 升等至商務艙禮遇，包括優先報到、優先登機、貴賓室使用與更寬敞座位。

旅客亦可透過馬來西亞國際航空集團（MAG）旗下的旅遊生活平台 Journify 獲得更多價值。只需使用訂位代號作為折扣碼，即可享有高達 50 馬幣優惠，用於旅遊景點、機場貴賓室、交通票券及馬航商品等。

馬來西亞國際航空一起啟程，開啟下一段更有意義的旅程，感受「馬來西亞熱情好客之道」所帶來的舒適、關懷與連結。

關於馬來西亞國際航空

馬來西亞國際航空是馬來西亞的國家航空公司，提供全方位的高品質航空服務，往返馬來西亞及國際航線。作為通往亞洲與全球的樞紐，馬來西亞國際航空每日承載高達 40,000 名旅客，提供靈感來自馬來西亞多元文化的難忘旅程。馬來西亞航空展現了國家的傳統、美食與文化，並以「馬來西亞式待客之道」為核心，於每個服務環節中帶來無與倫比的體驗。

自 2015 年 9 月起，馬來西亞國際航空由 馬來西亞國際航空有限公司 擁有並營運，隸屬於 馬來西亞航空集團（MAG。MAG 是一個全球航空集團，涵蓋多元航空及旅遊解決方案，以滿足國際航空旅行需求。

作為 oneworld® 聯盟成員，馬來西亞國際航空可提供通往全球 170 個國家、超過 900 個目的地的航點選擇。更多資訊請造訪 www.malaysiaairlines.com 或下載「馬來西亞國際航空」App。

