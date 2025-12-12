螞蟻銀行代理市場獨創日日現金派息基金

12月內經螞蟻銀行認購 獲高達$65,000港元現金獎賞

香港2025年12月12日 /美通社/ -- 為滿足投資者對穩定收益與高度流動性的雙重需求，螞蟻銀行宣布代理全港獨創日日現金派息基金。此產品突破傳統基金每月派息或累計不派息的模式，為投資者提供每個交易日現金派息的新選擇，並實現最快下一交易日贖回現金到賬，全面革新現金流管理體驗。用戶可以透過AlipayHK內的螞蟻銀行小程序，或於螞蟻銀行官方應用程式認購。如用戶在12月內參與投資基金現金獎賞推廣活動更可獲最高65,000港元現金獎賞。

日日派息基金由華夏基金（香港）發行，並獨家通過螞蟻銀行提供予投資者，主要投資於貨幣市場工具，涵蓋短期存款、存款證及政府票據等優質資產，旨在提供相對穩定且可持續的回報。其最大特色是旨在於每個交易日派息，投資者於成功認購後最快第二個交易日開始收取利息，實現「日日收息」的理財理想。贖回機制亦非常簡便快捷，投資者只須於截單時間前提交指示，最快第二個交易日可現金到賬，大幅提升資金運用效率。

總括而言，日日派息基金具三大優勢：

屬低至中風險投資

有機會獲得較穩定回報

資金靈活性較高

同時，螞蟻銀行正在推出投資基金現金獎賞推廣活動。由2025年12月1日至2025年12月31日期間，用戶透過AlipayHK內的螞蟻銀行小程序，或於螞蟻銀行官方應用程式內的指定頁面完成報名，並成功認購任何貨幣基金或日日派息產品，便可獲現金獎賞。獎賞根據淨認購金額計算，若金額為500,000港元以內，每10,000港元可獲33港元現金獎賞；若淨認購金額超過500,000港元，超出部分每10,000港元可獲66港元現金獎賞。每位合資格用戶的淨認購金額上限為1,000萬港元，即最高可獲65,000港元現金獎賞。投資者須於2025年12月1日至2025年12月31日期間，淨認購達到指定金額，並在2026年1月31日前持有對應基金單位累計滿30天，方可獲享獎賞。優惠受條款及細則約束。推廣活動詳情：https://render.alipay.hk/p/s/hkwallet/landing/fund_aum_12_CN

日日派息基金結合了AlipayHK的流動支付生態與螞蟻銀行的專業金融服務，為香港投資者帶來更靈活、高效的財富管理選項。日日派息基金產品由華夏基金（香港）發行，而非由AlipayHK或螞蟻銀行（香港）提供，螞蟻銀行（香港）僅作為客戶的代理人身份處理交易。

投資涉及風險，投資者應根據個人財務狀況及風險承受能力作出選擇。詳情請瀏覽螞蟻銀行官方應用程式內所載的基金銷售說明書。本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士，若您並非身處香港，螞蟻銀行（香港）或未獲授權於您身處或居住的國家或地區向您提供服務。此內容僅供參考之用，並不構成對任何投資產品或服務的銷售要約、邀請或招攬行為，亦不應視為任何投資建議或回報保證。

